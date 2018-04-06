Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии
Он хорошо реагирует на лечение и идет на поправку. Об этом сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на больницу в Солсбери.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия пострадали от отравления нервно-паралитическим веществом. На прошлой неделе сообщалось об улучшении самочувствия Юлии Скрипаль.
Комментарии31
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allasc 06 апреля 2018 | 16:04
теперь Скрепалть с ВООДУШЕВЛЕНИЕМ поработает на МИ6
olegleon 06 апреля 2018 | 16:18
allasc: ну если он дурак, то да. а если умный, то поймёт кто эту провокацию устроил.
mymymy 06 апреля 2018 | 16:31
olegleon: Вернется он домой... а там - кота убили, свинок уморили...
А вообще, в традициях британских джеймсов бондов "он шел на поправку, и вдруг у него отказали все органы..."
alehan11174 06 апреля 2018 | 16:48
Отличные новости! Нет ничего более лучшего чем живые и дееспособные свидетели и открытое расследование под контролем Великобритании и США!
tvitov66 06 апреля 2018 | 16:33
дОжили - даже семью предателей потравить нормально не смогли ... где профессионализм, чистые руки и горячее сердце? Подставили страну под цугундер ... Пади к рукам чо-то прилипло помимо командировочных!
Вы Сы: вот только кошку и морских свинок жалко
olegleon 06 апреля 2018 | 16:47
tvitov66: так то, что он жив и говорит о том, что тут "руки Москвы" не было. наши не ошибаются. это могут подтвердить и Бронштейн по кличке Троцкий, и Коновалец, и Бандера, и Литвиненко
nixs 06 апреля 2018 | 16:06
России надо готовится к выступлением Скрипаля по ТВ в Британии и США. ахахах Будет весело.
tvitov66 06 апреля 2018 | 16:35
nixs: России надо быть готовым что теперь выпрут из членов СовБеза ООН, как когда-то СССР из Лиги Наций
nanaryfive 06 апреля 2018 | 16:06
Путен даже газ просроченный дал. Жалко что хомячок и кошка подохли.
boseal 06 апреля 2018 | 16:29
nanaryfive: Скрипаля так долго не показывали, потому что один из британских разведчиков с целью выслужиться проявил инициативу и побрил бедняге голову, вспоминая как они это делали с Литвиненко. Сейчас волосы немного отрасли и его можно явить публике.
x_signal 06 апреля 2018 | 16:07
Ну и какой это нафиг "Новичок"? От него даже химик, который его разрабатывал, откинулся, хотя ему антидот сразу ввели.
gostrax 06 апреля 2018 | 16:27
x_signal: ну тот еще уровень российской медицины и фармацевтики сыграл свою роль,убивать в России всегда умели лучше,чем лечить.
sbk 06 апреля 2018 | 16:12
Даже отравить толком не умеют, троечники...
tvitov66 06 апреля 2018 | 16:37
sbk: еще как умеем - от российского пенициллина и ОРВИ наши граждане мрут как мухи!
nestor199 06 апреля 2018 | 16:14
А был ли Скрипаль отравлен?
ermakda 06 апреля 2018 | 16:15
Это просто с перепою
jetsam 06 апреля 2018 | 16:16
* Ты подсунь ему на пробу Колчедан и апатит.
---
HЯHЬКА
Так ведь, он из диких мест
О! Смотри чего он ест.
Помнишь вазу из топазу,
Слопал ирод, вот те крест.
Кабы он просил, злодей,
Лососины да груздей.
Так ведь жрет чего попало,
От фарфора до гвоздей!
ЦАРЬ
Что ни просит - он в гостях!
Все неси ему в горстях.
Чай, у нас нехватки нету
Hи в фарфоре, ни в гвоздях.
Коль лосось ему претит,
Пусть он жрет, чего хотит.
Ты подсунь ему на пробу
Колчедан и апатит.
--- © Л.Филатов
volkov_25 06 апреля 2018 | 16:19
Мельчают НКВДшники и тут украли при разработке новичка.
zik14 06 апреля 2018 | 16:21
Итак, Скрипаля с дочерью, бог знает почему, отравили невероятно сильным боевым веществом еще дома, а потом на протяжении нескольких часов, уже пораженные этим смертоносным веществом, они ходили по городу и, наконец, их «накрыло» только в парке. Но сильная русская натура в итоге превозмогла смертельную угрозу, поскольку сейчас все уже в общем-то «окей». И хотя против этого вещества нет противоядия, тут же в парке кто-то из случайных прохожих предложил нужное вещество. Правда, к тому моменту они должны были уже два часа лежать бездыханными…
jetsam 06 апреля 2018 | 16:29
zik14: погуглите "Отравление таллием в Таганроге"
- там 30 человек тоже долго ходили. почти полгода.
и заявления подавали - их не принимали...
так что российское травление - травление травлению рознь. особенно, если бабло распилили по дороге..
zik14 06 апреля 2018 | 16:44
jetsam: а таллий - это тоже боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия?
mamiluk 06 апреля 2018 | 16:22
Российские пропагандоны в огромном трауре: Скрипали живы...Теперь у них одна головная боль:почему живы?...Это называется разрыв форматов....(и пуканов одновременно)
jetsam 06 апреля 2018 | 16:32
mamiluk: российски пропагандоны - как раз веселы и здоровы.
им фиолетово. они ко всему готовы.
распяли мальчика? - дык виноваты укропы, садисты ребенка распяли...
распятый мальчик воскрес? - дык виноваты укропы, недомочили садисты ребенка...
распятого мальчика не было? - дык виноваты укропы, не могли ребенка распять, неумехи....
mmakarov14 06 апреля 2018 | 16:23
Вот теперь всё намного интереснее
moncegorskyi 06 апреля 2018 | 16:30
Видно разбадяжили сильно на Лубянке "новичок" приготовленный для Скрипаля, а часть сперли и заныкали для другого случая. Когда совсем худо будет и когда придет пора уже своего Акела усыплять...
vpu2011 06 апреля 2018 | 16:37
Ну вот. Буде ещё один свидетель против росеи в гааге
ivan127_4 06 апреля 2018 | 16:42
Вот ведь. А кота усыпили...
Какая чудесная английская медицина для людей - после боевого отравляющего оружия людей поднимает на ноги.
И какие слабые ветеринары: кота после стресса спасти не смогли.
cypher 06 апреля 2018 | 16:43
эх черт.... точно с погон у кого-то звездочки полетят...
lion64___3 06 апреля 2018 | 16:43
Выходит из запоя? "Белочка" приходила после злоупотребления джентльменским виски.
supalov 06 апреля 2018 | 16:44
Прелесть. Не успела дочка вдруг позвонить и сказать, что "папе хорошо, он спит" - и он действительно пошёл на поправку. А зверьки - все в крематории погорели.
Ну, вечно сумлевающиеся, где ж ваши сумления? Дело ж белыми нитками шито.
sergoder172 06 апреля 2018 | 16:50
Да-а-а-а! Газ оказался несвежий. Ну все просрали, проклятые чекисты!