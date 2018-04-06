Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии

Он хорошо реагирует на лечение и идет на поправку. Об этом сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на больницу в Солсбери.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия пострадали от отравления нервно-паралитическим веществом. На прошлой неделе сообщалось об улучшении самочувствия Юлии Скрипаль.