США ввели новые санкции против российских бизнесменов, чиновников и компаний
Первыми на сайте Минфина США упоминаются 7 бизнесменов, которых называют олигархами. Это миллиардеры Олег Дерипаска, Сулейман, Керимов, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, который на сайте американского Минфина назван зятем Путина, глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель ВТБ Андрей Костин и гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов. Кроме того, в список включен предприниматель Игорь Ротенберг. Под санкции попали 12 компаний, связанных с этими лицами. Среди них алюминиевый гигант РусАл, чьи акции уже упали более чем на 3%. Среди должностных лиц — секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, глава Росгвардии Виктор Золотов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, глава СВР Михаил Фрадков, помощники президента Сергей Фурсенко и Евгений Школов, глава МВД Владимир Колокольцев, депутаты Госдумы Константин Косачев и Андрей Скоч, глава Роскомнадзора Александр Жаров.В Минфине США подчеркнули, что санкции вводятся в ответ на злонамеренную деятельность России и в соответствии с законом о противостоянии противникам Америки, принятым Конгрессом в прошлом году.
Курс рубля на объявленные санкции почти не отреагировал.
Комментарии34
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mikhail_spb_ 06 апреля 2018 | 16:04
Классно: Скрипалей нацдилер так и не смог отравить, зато всех своих подельничков подвёл под санкции.
Теперь они ещё теснее сплотятся вокруг него.
Многоходовочка.
danko_swinja 06 апреля 2018 | 16:06
mikhail_spb_: тролль юморной ты скачешь? Наверное, мильтоны, вероятно. Многоходовочка.
third_vlah 06 апреля 2018 | 16:12
Жду от Косачева срочного, внеочередного идиотского блога. Допрыгался, Костик.
danko1 06 апреля 2018 | 16:18
third_vlah: Так и Путин может своей бездарной политикой дождаться табакерки от тех, кого он олигархами сделал, позволив грабить без меры.
Не для того они грабили, чтобы в России его тратить.
vbgolub 06 апреля 2018 | 16:20
Воронежу теперь уж точно не сдобровать!
oktabr 06 апреля 2018 | 16:33
vbgolub: Кошельку россиян точно не сдобровать - сейчас все налоги пойдут путинским дружбанам на возмещение последствий санкций.
nanaryfive 06 апреля 2018 | 16:31
danko1: Грабили и будем храбить вас укр. троллей.
budweiser23 06 апреля 2018 | 16:29
Так им и надо! Молодцы пиндосы, Трампнаш!
edyatel 06 апреля 2018 | 16:20
mikhail_spb_: Они завтра с горя повесятся....
Как же мы будем жить без Олигархов?
avp235 06 апреля 2018 | 16:05
Так все-таки олигархи есть, а Песков врал.
cattt 06 апреля 2018 | 16:07
avp235: Взяли за Ж,,,Вот такая мелочь, а так приятно!
putin2018 06 апреля 2018 | 16:05
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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
olegleon 06 апреля 2018 | 16:06
"вот это подстава" подумали остальные. "как теперь перед Путиным оправдываться?"
oleg_andreevich 06 апреля 2018 | 16:23
olegleon: "- Слава тебе, о Солнцеликий! – наперебой выкрикивали придворные, - слава тебе, Затмевающий солнце в полдень! Возьми наши никчемные жизни, возьми наших детей и жен. Пусть славится в веках правление твое. Беспредельна милость Величайшего из Великих, ниспославшего нам, порождениям шакала и ослицы, счастье целовать пыль твоих шагов!"
Примерно так.
olegleon 06 апреля 2018 | 16:31
oleg_andreevich: нам то смешно, а тем, кто в список не попал сейчас не до смеха. теперь ими и ведомство Бастрыкина может заинтересоваться, и ФСБ.
piter_ug 06 апреля 2018 | 16:07
Пасха уже удалась!
Светлое, благостное тепло разлилось по членам.
Но конечно, не у лишенцев.
prender 06 апреля 2018 | 16:11
А мы их артеллерией! Бац-бац и .... мимо.
Начало лиха беда открывай ворота. Не все коту масло нито пальмовое, а вороне сыр голландский санкционный.
moskow2042 06 апреля 2018 | 16:11
Какая радость и на свободе ,а должны сидеть ,как Бут.....
gaut 06 апреля 2018 | 16:14
Затыканные по периметру ссаными тряпками, что бы не воняло на весь мир. И замороженные в технологиях и возможностях. Вот оно "величие"...
Курс рубля на объявленные санкции почти не отреагировал. - никого не интересует судьба местячковых бумажек, для расчетов с холопами за их рабский труд.
edyatel 06 апреля 2018 | 16:23
gaut: Если курс не упал, надо напечатать побольше и скупить на все местячковые бумажки доллары
mikr 06 апреля 2018 | 16:14
Это была месть Госдепа за не удавшуюся провокацию по "отравлению" Скрипалей.
nikvol 06 апреля 2018 | 16:15
Враг ведет себя как враг. Это нормально.
edyatel 06 апреля 2018 | 16:25
nikvol: Это интересно когда США стали врагами тем кого они же и породили.
Олигархи скорее враги народу России.
guerrilleros 06 апреля 2018 | 16:19
Кто там в госдуме называл победу Трампа - "утром надежды" . Шампанского депутатам ! Сбылись их чаяния.
riots 06 апреля 2018 | 16:21
Да, это от души.
Россиянам быть готовыми оплатить налоги сирот из списка.
vasya_von_smetankin 06 апреля 2018 | 16:22
Внимание!
Объявляется набор на Первые Всероссийские курсы по северо-корейскому образу жизни.
Силовикам скидки.
severnaj 06 апреля 2018 | 16:24
Ну, что ж, теперь ночь шеф проведет в обдумывании "симметричного ответа". Завтра загремят погремушки МИДовские.
vladk 06 апреля 2018 | 16:27
Вопрос к ура-пукинистам. Можно ли к фамилии Трампа добавить «чмо»?
rook76 06 апреля 2018 | 16:29
Где Симоньян с флагам? Уже машет?
kp6ic 06 апреля 2018 | 16:30
эх, воронеж, воронеж. мне больно за тебя.
elenaprekrasnaya2009 06 апреля 2018 | 16:33
Какой смысл активы переводить в РФ? Здесь их все равно отберут люди в погонах. Проще бросить этот балаган и уехать в штаты с концами.
Почему нет Абрамовича и других держателей Царских активов в санкционном списке?
pravdatut 06 апреля 2018 | 16:36
Кремлегаз тоже допрыгался, разбрасываясь миллиардами.
pravdatut 06 апреля 2018 | 16:36
Кремлегаз тоже допрыгался, разбрасываясь миллиардами.
kukrynx 06 апреля 2018 | 16:38
На налогах и тарифах возместят "упущенную прибыль", сволочи...