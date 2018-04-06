США ввели новые санкции против российских бизнесменов, чиновников и компаний

Первыми на сайте Минфина США упоминаются 7 бизнесменов, которых называют олигархами. Это миллиардеры Олег Дерипаска, Сулейман, Керимов, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, который на сайте американского Минфина назван зятем Путина, глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель ВТБ Андрей Костин и гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов. Кроме того, в список включен предприниматель Игорь Ротенберг. Под санкции попали 12 компаний, связанных с этими лицами. Среди них алюминиевый гигант РусАл, чьи акции уже упали более чем на 3%. Среди должностных лиц — секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, глава Росгвардии Виктор Золотов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, глава СВР Михаил Фрадков, помощники президента Сергей Фурсенко и Евгений Школов, глава МВД Владимир Колокольцев, депутаты Госдумы Константин Косачев и Андрей Скоч, глава Роскомнадзора Александр Жаров.В Минфине США подчеркнули, что санкции вводятся в ответ на злонамеренную деятельность России и в соответствии с законом о противостоянии противникам Америки, принятым Конгрессом в прошлом году.

Курс рубля на объявленные санкции почти не отреагировал.