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16:00, 06 апреля 2018

США ввели новые санкции против российских бизнесменов, чиновников и компаний

Первыми на сайте Минфина США упоминаются 7 бизнесменов, которых называют олигархами. Это миллиардеры Олег Дерипаска, Сулейман, Керимов, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, который на сайте американского Минфина назван зятем Путина, глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель ВТБ Андрей Костин и гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов. Кроме того, в список включен предприниматель Игорь Ротенберг. Под санкции попали 12 компаний, связанных с этими лицами. Среди них алюминиевый гигант РусАл, чьи акции уже упали более чем на 3%. Среди должностных лиц — секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, глава Росгвардии Виктор Золотов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, глава СВР Михаил Фрадков, помощники президента Сергей Фурсенко и Евгений Школов, глава МВД Владимир Колокольцев, депутаты Госдумы Константин Косачев и Андрей Скоч, глава Роскомнадзора Александр Жаров.В Минфине США подчеркнули, что санкции вводятся в ответ на злонамеренную деятельность России и в соответствии с законом о противостоянии противникам Америки, принятым Конгрессом в прошлом году.

Курс рубля на объявленные санкции почти не отреагировал.

Комментарии

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mikhail_spb_ 06 апреля 2018 | 16:04


Классно: Скрипалей нацдилер так и не смог отравить, зато всех своих подельничков подвёл под санкции.
Теперь они ещё теснее сплотятся вокруг него.
Многоходовочка.

danko_swinja 06 апреля 2018 | 16:06

mikhail_spb_: тролль юморной ты скачешь? Наверное, мильтоны, вероятно. Многоходовочка.

third_vlah 06 апреля 2018 | 16:12

Жду от Косачева срочного, внеочередного идиотского блога. Допрыгался, Костик.

danko1 06 апреля 2018 | 16:18

third_vlah: Так и Путин может своей бездарной политикой дождаться табакерки от тех, кого он олигархами сделал, позволив грабить без меры.
Не для того они грабили, чтобы в России его тратить.

vbgolub 06 апреля 2018 | 16:20

Воронежу теперь уж точно не сдобровать!

oktabr 06 апреля 2018 | 16:33

vbgolub: Кошельку россиян точно не сдобровать - сейчас все налоги пойдут путинским дружбанам на возмещение последствий санкций.

nanaryfive 06 апреля 2018 | 16:31

danko1: Грабили и будем храбить вас укр. троллей.

budweiser23 06 апреля 2018 | 16:29

Так им и надо! Молодцы пиндосы, Трампнаш!

edyatel 06 апреля 2018 | 16:20

mikhail_spb_: Они завтра с горя повесятся....
Как же мы будем жить без Олигархов?

avp235 06 апреля 2018 | 16:05

Так все-таки олигархи есть, а Песков врал.

cattt 06 апреля 2018 | 16:07

avp235: Взяли за Ж,,,Вот такая мелочь, а так приятно!

putin2018 06 апреля 2018 | 16:05

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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

olegleon 06 апреля 2018 | 16:06

"вот это подстава" подумали остальные. "как теперь перед Путиным оправдываться?"

oleg_andreevich 06 апреля 2018 | 16:23

olegleon: "- Слава тебе, о Солнцеликий! – наперебой выкрикивали придворные, - слава тебе, Затмевающий солнце в полдень! Возьми наши никчемные жизни, возьми наших детей и жен. Пусть славится в веках правление твое. Беспредельна милость Величайшего из Великих, ниспославшего нам, порождениям шакала и ослицы, счастье целовать пыль твоих шагов!"

Примерно так.

olegleon 06 апреля 2018 | 16:31

oleg_andreevich: нам то смешно, а тем, кто в список не попал сейчас не до смеха. теперь ими и ведомство Бастрыкина может заинтересоваться, и ФСБ.

piter_ug 06 апреля 2018 | 16:07

Пасха уже удалась!
Светлое, благостное тепло разлилось по членам.
Но конечно, не у лишенцев.

prender 06 апреля 2018 | 16:11

А мы их артеллерией! Бац-бац и .... мимо.
Начало лиха беда открывай ворота. Не все коту масло нито пальмовое, а вороне сыр голландский санкционный.

moskow2042 06 апреля 2018 | 16:11

Какая радость и на свободе ,а должны сидеть ,как Бут.....

gaut 06 апреля 2018 | 16:14

Затыканные по периметру ссаными тряпками, что бы не воняло на весь мир. И замороженные в технологиях и возможностях. Вот оно "величие"...

Курс рубля на объявленные санкции почти не отреагировал. - никого не интересует судьба местячковых бумажек, для расчетов с холопами за их рабский труд.

edyatel 06 апреля 2018 | 16:23

gaut: Если курс не упал, надо напечатать побольше и скупить на все местячковые бумажки доллары

mikr 06 апреля 2018 | 16:14

Это была месть Госдепа за не удавшуюся провокацию по "отравлению" Скрипалей.

nikvol 06 апреля 2018 | 16:15

Враг ведет себя как враг. Это нормально.

edyatel 06 апреля 2018 | 16:25

nikvol: Это интересно когда США стали врагами тем кого они же и породили.
Олигархи скорее враги народу России.

(комментарий скрыт)

guerrilleros 06 апреля 2018 | 16:19

Кто там в госдуме называл победу Трампа - "утром надежды" . Шампанского депутатам ! Сбылись их чаяния.

riots 06 апреля 2018 | 16:21

Да, это от души.
Россиянам быть готовыми оплатить налоги сирот из списка.

vasya_von_smetankin 06 апреля 2018 | 16:22

Внимание!
Объявляется набор на Первые Всероссийские курсы по северо-корейскому образу жизни.
Силовикам скидки.

severnaj 06 апреля 2018 | 16:24

Ну, что ж, теперь ночь шеф проведет в обдумывании "симметричного ответа". Завтра загремят погремушки МИДовские.

vladk 06 апреля 2018 | 16:27

Вопрос к ура-пукинистам. Можно ли к фамилии Трампа добавить «чмо»?

(комментарий скрыт)

rook76 06 апреля 2018 | 16:29

Где Симоньян с флагам? Уже машет?

kp6ic 06 апреля 2018 | 16:30

эх, воронеж, воронеж. мне больно за тебя.

elenaprekrasnaya2009 06 апреля 2018 | 16:33

Какой смысл активы переводить в РФ? Здесь их все равно отберут люди в погонах. Проще бросить этот балаган и уехать в штаты с концами.
Почему нет Абрамовича и других держателей Царских активов в санкционном списке?

pravdatut 06 апреля 2018 | 16:36

Кремлегаз тоже допрыгался, разбрасываясь миллиардами.

pravdatut 06 апреля 2018 | 16:36

Кремлегаз тоже допрыгался, разбрасываясь миллиардами.

kukrynx 06 апреля 2018 | 16:38

На налогах и тарифах возместят "упущенную прибыль", сволочи...

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