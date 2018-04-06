Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль «быстро идет на поправку», сообщили представители больницы в Солсбери
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль «быстро идет на поправку», сообщили представители больницы в Солсбери, куда он был госпитализирован с симптомами отравления нервно-паралитическим веществом.
Скрипаль «хорошо реагирует на лечение», и врачи более не оценивают его состояние как критическое, передает ВВС.
Комментарии13
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yuriyp 06 апреля 2018 | 15:58
Как бы в России не объявили трехдневный траур...
nanaryfive 06 апреля 2018 | 16:01
yuriyp: Сцуко. Новичёк просрочен был. К бабке Терэзе не ходи. Зачем то путен хомячков убил и кошку? Много знали?
ukov 06 апреля 2018 | 16:04
nanaryfive:
Мля, Эхо вы что делаете?
Только что тут хохлы радовались и в кастрюли стучали.
ukov 06 апреля 2018 | 16:14
nanaryfive:
Зачем то путен хомячков убил и кошку? Много знали?
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Таких хомячков, вроде "вездехода", "данки", "велопедика"
х убьёшь.
Тут даже МИ6 бессильна.
vis_a_vis 06 апреля 2018 | 16:01
yuriyp: Для этого еще недостаточно. Надо еще шарфик и табакерку...
nixs 06 апреля 2018 | 15:59
вот прикол будет, когда он начнет выступать по ТВ в Британии и США. Он моментально станет звездой ТВ на Западе.
plank1957 06 апреля 2018 | 16:02
Блин, вот незадача, уже и дырки под ордена и звездочки просверлили. Кое-кто и обмыл это дело, а тут на тебе. И что теперь?
ukov 06 апреля 2018 | 16:10
plank1957:
Кое-кто и обмыл это дело, а тут на тебе. И что теперь?
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Жалко, что Дудь с БОрисом не поспорил на рыжую шевелюру.
plank1957 06 апреля 2018 | 16:14
ukov:
Дудю, до Джонсона, как до Антарктиды раком.
budweiser23 06 апреля 2018 | 16:04
Одни проколы...сплошная профнепригодность!
glotov 06 апреля 2018 | 16:05
Т.к. все версии "обвинения" оказались несостоятельны, теперь англичане, наверняка, будут методом шантажа заставлять лжесвидетельствовать обоих Скрипалей.
goshan31 06 апреля 2018 | 16:09
glotov: это так часто тебе в голову подобное приходит?
a_andrey_yrievich 06 апреля 2018 | 16:33
Не удивлюсь, если окажется, что отравления не было...