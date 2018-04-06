Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон вышел из тюрьмы на севере Германии под залог в 75 тысяч евро

Прямо у тюремных стен его встретили многочисленные сторонники и журналисты. Он, в частности, сказал, что для Европы стыдно иметь политических заключенных. При этом «настало время для диалога» со стороны испанских властей.

Напомним, — суд в Германии в ближайшее время будет рассматривать вопрос об экстрадиции Пучдемона на родину, где его обвиняют в сепаратизме и растрате госсредств.