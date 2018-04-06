На Камчатке депутаты заксобрания повысили пенсии себе и чиновникам
Соответствующее решение было принято подавляющим числом голосов. Против голосовали лишь депутаты из Справедливой России и КПРФ – они отмечали, что принимать подобный закон, когда доходы населения падают, «бесстыдство».
Как пишут местные СМИ, депутаты и чиновники теперь будут получать пенсию в пределах 100 тысяч рублей в месяц, в то время как обычные жители Камчатки чуть более 20 тысяч.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
evgolius7 06 апреля 2018 | 15:38
А что вы хотели?
Враг у границы....Камчатка вообще граничит с Америкой.
Кто вас защищать-то будет?
Только депутаты.
Но за 20 тысяч они не хотят...только за сто.
Вот будут платить 100 тысяч...они Америку в два счёта на колени поставят.
Но только за сто!
luger_max_otto 06 апреля 2018 | 15:40
Ели бы они не повысили себе пенсии- это сделали бы военные бухгалтеры НАТО!
danko1 06 апреля 2018 | 15:43
luger_max_otto: Ну и зачем нужны такие депутаты и чиновники, которые не только грабят, но и официальные доходы себе увеличивают, а о населении совсем не думают?
Больше минимальной зарплаты и пенсии им не платить.
И этого не заслужили.
sbk 06 апреля 2018 | 16:08
evgolius7: За 100 не поставят. Просто будут дальше терпеть тяготы и невзгоды депутатской службы.
Вот за 450 - поставили бы.
kruzalova 06 апреля 2018 | 16:12
evgolius7: правильно. а то войса НАТО придут)))
sadda 06 апреля 2018 | 15:40
В путинской России это норма.
akrayzler 06 апреля 2018 | 15:57
sadda: сам главстерх своей зарплаты не знает. Ему ее приносят и он ее складирует.
oldmen56 06 апреля 2018 | 15:44
А разве так можно было?
В смысле - это законно? Разве это не прерогатива ГД РФ?
plidurok Андрей Филимонов 06 апреля 2018 | 15:45
Задаром разваливать Россию не хотят.
basel812 06 апреля 2018 | 15:46
Ну а почему бы не стричь безропотное стадо. Стаду это даже нравится, как я погляжу.
doxerom 06 апреля 2018 | 15:47
На пинках всех этих уродов из кормушки. Лично начистил бы рыло каждому.
gvs 06 апреля 2018 | 15:50
Как бы после "повЫсили" их не повЕсили )))
viktorova 06 апреля 2018 | 15:57
Молодцы, подтянули свои пенсии до уровня минимальных пенсий в Великобритании. А остальные пенсионеры? Да хрен с ними, остальными пенсионерами. Им и сейчас сладко живётся. Пусть и дальше голосуют за Путина.
goshan31 06 апреля 2018 | 16:05
Безсмертные?
natayak 06 апреля 2018 | 16:10
Вот вы все на депутатов ругаетесь. А они, между прочим, думу важную думают. Вот недавно в главной думалке в третьем чтении приняли закон, позволяющий россиянам бесплатно и безнаказанно собирать валежник в лесу. Подождите, и камчатские подтянутся - выйдет послабление на сбор ракушек.
alexander25101977 06 апреля 2018 | 16:10
Да. А как иначе? Было бы удивительно, если бы не повысили... себе. Холопы должны работать по 24 часа в сутки за 15 000 руб. в месяц, потом выходить на пенсион в размере 10 000 руб. в месяц. И обязательно ходить на "выборы". А там, извините, нужно голосовать "за кого надо". Едроссня должна всегда получать не менее 70% голосов.
kruzalova 06 апреля 2018 | 16:14
Депутаты надо полагать, выбраны народом?