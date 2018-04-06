Следователь по делу режиссера Кирилла Серебренникова пошел на повышение
Как передает агентство РИА Новости, он теперь будет заниматься особо-важными делами.
Указ, которым полковник юстиции Александр Лавров назначается на эту должность, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Комментарии14
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olegleon 06 апреля 2018 | 15:39
Я вам, ребята, на мозги не капаю,
Но вот он перегиб и парадокс:
Кого-то выбирают римским папою,
Кого-то — запирают в тесный бокс.
glotze7 06 апреля 2018 | 15:56
olegleon: Кого-то — запирают в тесный бокс.
Ага, и заставляют пургу писать. Сколько на сегодня постов еще осталось? Солнце еще высоко ;)
plidurok Андрей Филимонов 06 апреля 2018 | 15:43
Логично, ведь, как учила старуха Шапокляк: "Хорошими ДЕЛАМИ прославиться нельзя!"
cockeyed 06 апреля 2018 | 15:47
Чё рыжыссёр ишо живой? Мля а я думал, чё его Вофка за ужином сожрал!
w49 06 апреля 2018 | 15:52
Ну вот, благодаря этому "следователю" теперь все знают, что страну растащили режиссеры и библиотекари...
tks 06 апреля 2018 | 15:56
Каков молодца!
jetsam 06 апреля 2018 | 15:59
суда еще не было, но результат понять дали.
печалька.
croaker 06 апреля 2018 | 16:03
Чем больше воняет, тем выше всплывает.
gaut 06 апреля 2018 | 16:08
В аду его тоже с нетерпением ждут...
velbkeirf1 06 апреля 2018 | 16:12
режиссера Серебрянникова\\\\\\\\\
Толковый словарь великорусского языка В Даль
жидовин, жидюк (-юка) м., жидюга об.,
собир. жидова или жидовщина ж., жидовьё ср. -
1а) стар. народное название еврея.
1б) Презрит. название еврея. Ак.
2) Скупой, скряга, корыстный скупец.
3) Клякса на бумаге.
На всякого мирянина впо семи жидовинов.
Живи, что брат, а торгуйся, как жид.
Жид крещённый, недруг примерённый, да волк кормлёный.
Родом дворянин, а делами жидовин.
Мужик сделан, что овин, а сбойлив, что жидовин.
Проводила мужа за овин, да и прощай жидовин!
Не прикасайтесь черти к дворянам, а жиды к самарянам.
ermakda 06 апреля 2018 | 16:18
Нет, ну несомненно ВСЕ режиссеры святые люди!!!
mariupol1953 06 апреля 2018 | 16:19
Такое дело раскрыл,казалось "глухарь",ан нет, сфабриковал без грамматических ошибок и в угоду власти.Социально-служебный лифт.
protiv777 06 апреля 2018 | 16:26
Он такой же режиссер как Павленский художник, как Пусси певицы.
Белоленточники, почему ваши все кумиры так ущербны?
serjo1977 06 апреля 2018 | 16:26
Думаю, со временем его ждет ещё одно повышение: будет висеть на САМОЙ ВЫСОКОЙ берёзе.