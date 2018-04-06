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15:31, 06 апреля 2018

Сергей Лавров: Россия не собирается каяться за инцидент с отравлением Сергея Скрипаля

Современная ситуация в международной политике не устраивает Россию, но она не собирается каяться за инцидент с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, — сказал министр иностранных дел Сергей Лавров.
Сергей Лавров также сказал, что Лондон сейчас лихорадочно ищет обоснование для своей «необоснованной» версии событий в Солсбери.

Комментарии

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putler_vova2 06 апреля 2018 | 15:34

а ты лавров и твоя подмашка захарова это еще не вся Россия

danko_swinja 06 апреля 2018 | 15:36

putler_vova2: Лавров прав!!!

vis_a_vis 06 апреля 2018 | 15:47

\\ Сергей Лавров: Россия не собирается каяться за инцидент с отравлением Сергея Скрипаля //

А придется рано или поздно.

cockeyed 06 апреля 2018 | 15:49

vis_a_vis: Заепёшьсять фуй сосать питарок гнойный!!!))))

yuriyp 06 апреля 2018 | 16:00

cockeyed: Братан, с твоей лексикой тебе прямая дорога в МИД...

olegleon 06 апреля 2018 | 15:36

Лондон никак с версией то определиться на может. "пиццерия, ой нет, букет. нет, на кладбище, т.е. в автомобиле, опять нет. дверь намазали..."

jetsam 06 апреля 2018 | 15:48

olegleon: вы путает лондон и советские газеты.
вас же предупреждали (методичка, стр 73) - никогда не читать совковых газет.

vis_a_vis 06 апреля 2018 | 15:51

\\ olegleon: "пиццерия, ой нет, букет. нет, на кладбище, т.е. в автомобиле, опять нет. дверь намазали..." //

Верно, ведь везде следы "Новичка" нашли. Именно поэтому в Британии и шум. Ведь это не просто убийство, а убийство, из-за которого могут пострадать не имеющие отношения к Скрипалю британские граждане. То есть, настоящий террористический акт.

olegleon 06 апреля 2018 | 16:09

vis_a_vis: так там ещё кого-то и убили?!

gvs 06 апреля 2018 | 15:40

Сейчас Лавров вспомнил Бога, дальше вспомнит Мурку )))

mamiluk 06 апреля 2018 | 15:42

Лавров к дочке умотает... в Америгу....отход будет прикрывать плясунья Захарова.

nikto_nikak 06 апреля 2018 | 15:43

Россия не собирается кается, это верно. Россия-то не причем. Но какое от ношение к России имеет Лавров? Говорил бы только за себя - может выглядел бы умнее или может умные вещи научился бы говорить...Хотя куда ему....)))))

mamiluk 06 апреля 2018 | 15:44

Покайся грешный!...Седло поменяют....

solomonster 06 апреля 2018 | 15:58

mamiluk: мы наш, мы новый мир построим! Для начала, заповеди «Не убий» и «Не укради» заменим на: «Не попадайся» и «Не сознавайся».

sedoi63 06 апреля 2018 | 15:44

Обоснование здесь одно. Почему именно Англия впряглась в это грязное дело? И отравили не какого-нибудь простого российского бизнесмена, перебежавшего например в Америку или другую страну блока НАТО, а отравили именно бывшего представителя российских спец. служб? Неужели англичане специально обменяли Скрипаля, на провалившуюся в Америке группу Анны Чапман для того, чтобы отравить его у себя дома, а заодно заразить определенную часть территории своего государства, подвергая опасности жизни собственных граждан (в данном случае пострадал 21 полицейский)? Ах какие они дальновидные злодеи? И все это ради того, чтобы развеять миф об успехах России в Сирии?! Как будто без отравления Скрипаля никто ничего не понимает? Похоже аргентинский кокс делает свое дело?!

glotze7 06 апреля 2018 | 15:47

sedoi63: Успехи России в сирии - 300 дохлых засранцев? Или еще чо было? Пиши исчо, смешно выходит!

jetsam 06 апреля 2018 | 15:51

sedoi63: проще надо быть. следы ведут в НН
--
В Нижнем Новгороде, по некоторым данным, некому достраивать стадион к чемпионату мира по футболу
--
надо было получить бойкот, чтобы не платить неустойку... вот и траванули... но не того, не в том месте и не в назначенное время....

vis_a_vis 06 апреля 2018 | 15:53

sedoi63: верить в кремлевские побрехушки - себя не уважать.

glotze7 06 апреля 2018 | 15:45

Лавров, бросай мешки, вокзал отходит!
Не найдется столько говна даже у Маши, чтоб еще на новые санкции размазать!

cipherman2 06 апреля 2018 | 15:46

Предлагаю травать МелкоБритов настоящим изделием А-234 из программы "Фолиант", ну так, что б все поняли, что наши БОВ, это не кустарно сделаные в Порт-Дауновской шарашке, после, которых "типо" выживают!

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velbkeirf1 06 апреля 2018 | 15:54

Как же заепали этими привитыми Скрипалями 40 детей сгорели заживо а о них все уже стали забывать, просто тошнит от этой ху-ни

anemon 06 апреля 2018 | 15:55

Ага. Гордиться будем.

plank1957 06 апреля 2018 | 15:55

Основания для чего?

v1nc 06 апреля 2018 | 15:56

ты, ублюдок холуйский и твой хозяин самозванец из питерской подворотни это не Россия!...

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listen_up 06 апреля 2018 | 16:00

Если это точная цитата, то Лавров звучит как-то двусмысленно. Тоесть, может быть это и мы сделали, но каятсмя не будем

ly4_sveta 06 апреля 2018 | 16:03

РФ и каяться - эти два понятия немовместимы.
Совдеповско-чекистское государство за 20-ый век
уничтожило миллионы своих сограждан и ни капли
раскаяния, и никакой люстрации. А тут какой-то
предатель со своим ,,выродком". Это же садисткая
машина - КГБ. У них агрессия, убийства, ненависть,
издевательства, пытки, преследования - норма.

viktorova 06 апреля 2018 | 16:06

Наконец-то Лавров признался. Россия не собирается каяться. Россия признает и гордиться этим отравлением.

calorad 06 апреля 2018 | 16:15

viktorova: Это будет красный день календаря, решение прорабатывается.

(комментарий скрыт)

bike_nty 06 апреля 2018 | 16:19

Вот вообще безотносительно к содержанию, только по форме. Когда читаешь комментарии от Министерства Импорта Дури или официозных (равно как и не официозных) СМИ, или даже комменты патриотической сексуальной ориентации, поражает обильное использование слов "якобы", "мнимое" и тому подобных... Уже один стиль наводит на невеселые мысли...

nds 06 апреля 2018 | 16:21

Сергей Лавров также сказал, что Лондон сейчас лихорадочно ищет обоснование для своей «необоснованной» версии событий в Солсбери.
______________________________________

Необоснованных версий вообще-то не бывает. Версии рождаются на основе уже имеющихся фактов. Бывают не достаточно обоснованные обвинения. А чего Лавров хочет? Расследование в самом начале, однако, многое уже известно и все вместе - не в пользу России. Ко всему прочему, Британия демонстрирует готовность к максимальной прозрачности в расследовании дела Скрипалей. Ну да, Россию к нему не подпустят, потому что она - главный подозреваемый. А что делать? За что поролись, на то и наборолись!

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eduard53 06 апреля 2018 | 16:24

* * *
Лавруша, "мля-дебильный" минсрандел,
Отказом от раскаянья чекистским
Ты никого не удивил: нигде
Не каялись ещё рецидивисты.

a_andrey_yrievich 06 апреля 2018 | 16:48

Весьма вероятно, у Лондона, нет - неопровержимых доказательств...

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