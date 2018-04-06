\\ Сергей Лавров: Россия не собирается каяться за инцидент с отравлением Сергея Скрипаля //

Современная ситуация в международной политике не устраивает Россию, но она не собирается каяться за инцидент с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, — сказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сергей Лавров также сказал, что Лондон сейчас лихорадочно ищет обоснование для своей «необоснованной» версии событий в Солсбери.