Сергей Лавров: Россия не собирается каяться за инцидент с отравлением Сергея Скрипаля
Современная ситуация в международной политике не устраивает Россию, но она не собирается каяться за инцидент с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, — сказал министр иностранных дел Сергей Лавров.
Сергей Лавров также сказал, что Лондон сейчас лихорадочно ищет обоснование для своей «необоснованной» версии событий в Солсбери.
Комментарии32
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
putler_vova2 06 апреля 2018 | 15:34
а ты лавров и твоя подмашка захарова это еще не вся Россия
danko_swinja 06 апреля 2018 | 15:36
putler_vova2: Лавров прав!!!
vis_a_vis 06 апреля 2018 | 15:47
\\ Сергей Лавров: Россия не собирается каяться за инцидент с отравлением Сергея Скрипаля //
А придется рано или поздно.
cockeyed 06 апреля 2018 | 15:49
vis_a_vis: Заепёшьсять фуй сосать питарок гнойный!!!))))
yuriyp 06 апреля 2018 | 16:00
cockeyed: Братан, с твоей лексикой тебе прямая дорога в МИД...
olegleon 06 апреля 2018 | 15:36
Лондон никак с версией то определиться на может. "пиццерия, ой нет, букет. нет, на кладбище, т.е. в автомобиле, опять нет. дверь намазали..."
jetsam 06 апреля 2018 | 15:48
olegleon: вы путает лондон и советские газеты.
вас же предупреждали (методичка, стр 73) - никогда не читать совковых газет.
vis_a_vis 06 апреля 2018 | 15:51
\\ olegleon: "пиццерия, ой нет, букет. нет, на кладбище, т.е. в автомобиле, опять нет. дверь намазали..." //
Верно, ведь везде следы "Новичка" нашли. Именно поэтому в Британии и шум. Ведь это не просто убийство, а убийство, из-за которого могут пострадать не имеющие отношения к Скрипалю британские граждане. То есть, настоящий террористический акт.
olegleon 06 апреля 2018 | 16:09
vis_a_vis: так там ещё кого-то и убили?!
gvs 06 апреля 2018 | 15:40
Сейчас Лавров вспомнил Бога, дальше вспомнит Мурку )))
mamiluk 06 апреля 2018 | 15:42
Лавров к дочке умотает... в Америгу....отход будет прикрывать плясунья Захарова.
nikto_nikak 06 апреля 2018 | 15:43
Россия не собирается кается, это верно. Россия-то не причем. Но какое от ношение к России имеет Лавров? Говорил бы только за себя - может выглядел бы умнее или может умные вещи научился бы говорить...Хотя куда ему....)))))
mamiluk 06 апреля 2018 | 15:44
Покайся грешный!...Седло поменяют....
solomonster 06 апреля 2018 | 15:58
mamiluk: мы наш, мы новый мир построим! Для начала, заповеди «Не убий» и «Не укради» заменим на: «Не попадайся» и «Не сознавайся».
sedoi63 06 апреля 2018 | 15:44
Обоснование здесь одно. Почему именно Англия впряглась в это грязное дело? И отравили не какого-нибудь простого российского бизнесмена, перебежавшего например в Америку или другую страну блока НАТО, а отравили именно бывшего представителя российских спец. служб? Неужели англичане специально обменяли Скрипаля, на провалившуюся в Америке группу Анны Чапман для того, чтобы отравить его у себя дома, а заодно заразить определенную часть территории своего государства, подвергая опасности жизни собственных граждан (в данном случае пострадал 21 полицейский)? Ах какие они дальновидные злодеи? И все это ради того, чтобы развеять миф об успехах России в Сирии?! Как будто без отравления Скрипаля никто ничего не понимает? Похоже аргентинский кокс делает свое дело?!
glotze7 06 апреля 2018 | 15:47
sedoi63: Успехи России в сирии - 300 дохлых засранцев? Или еще чо было? Пиши исчо, смешно выходит!
jetsam 06 апреля 2018 | 15:51
sedoi63: проще надо быть. следы ведут в НН
--
В Нижнем Новгороде, по некоторым данным, некому достраивать стадион к чемпионату мира по футболу
--
надо было получить бойкот, чтобы не платить неустойку... вот и траванули... но не того, не в том месте и не в назначенное время....
vis_a_vis 06 апреля 2018 | 15:53
sedoi63: верить в кремлевские побрехушки - себя не уважать.
glotze7 06 апреля 2018 | 15:45
Лавров, бросай мешки, вокзал отходит!
Не найдется столько говна даже у Маши, чтоб еще на новые санкции размазать!
cipherman2 06 апреля 2018 | 15:46
Предлагаю травать МелкоБритов настоящим изделием А-234 из программы "Фолиант", ну так, что б все поняли, что наши БОВ, это не кустарно сделаные в Порт-Дауновской шарашке, после, которых "типо" выживают!
velbkeirf1 06 апреля 2018 | 15:54
Как же заепали этими привитыми Скрипалями 40 детей сгорели заживо а о них все уже стали забывать, просто тошнит от этой ху-ни
anemon 06 апреля 2018 | 15:55
Ага. Гордиться будем.
plank1957 06 апреля 2018 | 15:55
Основания для чего?
v1nc 06 апреля 2018 | 15:56
ты, ублюдок холуйский и твой хозяин самозванец из питерской подворотни это не Россия!...
listen_up 06 апреля 2018 | 16:00
Если это точная цитата, то Лавров звучит как-то двусмысленно. Тоесть, может быть это и мы сделали, но каятсмя не будем
ly4_sveta 06 апреля 2018 | 16:03
РФ и каяться - эти два понятия немовместимы.
Совдеповско-чекистское государство за 20-ый век
уничтожило миллионы своих сограждан и ни капли
раскаяния, и никакой люстрации. А тут какой-то
предатель со своим ,,выродком". Это же садисткая
машина - КГБ. У них агрессия, убийства, ненависть,
издевательства, пытки, преследования - норма.
viktorova 06 апреля 2018 | 16:06
Наконец-то Лавров признался. Россия не собирается каяться. Россия признает и гордиться этим отравлением.
calorad 06 апреля 2018 | 16:15
viktorova: Это будет красный день календаря, решение прорабатывается.
bike_nty 06 апреля 2018 | 16:19
Вот вообще безотносительно к содержанию, только по форме. Когда читаешь комментарии от Министерства Импорта Дури или официозных (равно как и не официозных) СМИ, или даже комменты патриотической сексуальной ориентации, поражает обильное использование слов "якобы", "мнимое" и тому подобных... Уже один стиль наводит на невеселые мысли...
nds 06 апреля 2018 | 16:21
Сергей Лавров также сказал, что Лондон сейчас лихорадочно ищет обоснование для своей «необоснованной» версии событий в Солсбери.
______________________________________
Необоснованных версий вообще-то не бывает. Версии рождаются на основе уже имеющихся фактов. Бывают не достаточно обоснованные обвинения. А чего Лавров хочет? Расследование в самом начале, однако, многое уже известно и все вместе - не в пользу России. Ко всему прочему, Британия демонстрирует готовность к максимальной прозрачности в расследовании дела Скрипалей. Ну да, Россию к нему не подпустят, потому что она - главный подозреваемый. А что делать? За что поролись, на то и наборолись!
eduard53 06 апреля 2018 | 16:24
* * *
Лавруша, "мля-дебильный" минсрандел,
Отказом от раскаянья чекистским
Ты никого не удивил: нигде
Не каялись ещё рецидивисты.
a_andrey_yrievich 06 апреля 2018 | 16:48
Весьма вероятно, у Лондона, нет - неопровержимых доказательств...