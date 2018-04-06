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15:30, 06 апреля 2018

24 человека и 14 компаний попали под новые американские санкции

Ограничительные меры коснутся предпринимателей – Игоря Ротенберга, Алексея Миллера, Андрея Костина, Олега Дерипаски, Сулеймана Керимова, Виктора Вексельберга. Включен в «черный список» член правления Сибура Кирилл Шамалов.

Среди включенных в санкции 17 российских чиновников. Среди них глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов.

Напомним, речь идет о фигурантах так называемого «кремлевского списка». Он был принят в Соединенных Штатах летом 2017 года как реакция на подозрения о  вмешательстве России в американские президентские выборы.

Комментарии

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plank1957 06 апреля 2018 | 15:33

Шампанское в студию! Трамп наш!

danko_swinja 06 апреля 2018 | 15:34

plank1957: а мразьданко1 из маями попала???

cattt 06 апреля 2018 | 15:37

Взяли за фаберже ваших поддержантов, скоро и за Пахана возмутся.

zapadnay 06 апреля 2018 | 16:09

Кричали и мне санкции, и мне. Вот желания стали исполняться.

severnaj 06 апреля 2018 | 15:37

danko_swinja: danko_swinja: Тяв, тяв, собачка...а хозяину скоро нечего тебе будет в миску положить :-)))))

akrayzler 06 апреля 2018 | 16:13

severnaj: Оно теперича лапу сосать будет или фаберже лизать.

kissa_ 06 апреля 2018 | 15:35

plank1957:

Смешно, что ты старая вонючая совковая портянка до сих пор не в курсе, что любитель Трампа и шампанского не под санкциями...

testmeter 06 апреля 2018 | 15:55

kissa_: "любитель Трампа и шампанского не под санкциями" ///
Он "пиндосам" большую пользу приносит. Больше него вреда России приносит разве что Путин

kissa_ 06 апреля 2018 | 16:02

testmeter:

Думаешь, кого то интересует мнение бандеровской шлюшки, наскакавшей себе покращений?

Ваш рабский народец, сосущий у винницких барыг и рагульских хунвейбинов давно переведёт в Европейскую классификацию, то, что русские открыто не называют вас по европейски bydło, так это благодаря 1000 - летней русской культурно-политической цивилизации.

yakov18 06 апреля 2018 | 15:35

plank1957: Распяли путинских апостолов прям в страстную пятницу-понтии пилатычи пиндосские..Теперь сам Великий Пу их Воскрешать будет

plidurok Андрей Филимонов 06 апреля 2018 | 15:41

yakov18: Не воскресит, так утешит. Воронеж еще держится.

cattt 06 апреля 2018 | 15:41

yakov18: Теперь сам Великий Пу их Воскрешать будет=========
Боюсь только, чубы у 86% затрещат, а это и к добру.

plank1957 06 апреля 2018 | 15:47

yakov18: А за чей счет?

sbk 06 апреля 2018 | 15:37

plank1957: Шампанское выпито еще в момент его избрания.
Может, кокс подойдет? Из Аргентины?

plank1957 06 апреля 2018 | 15:45

sbk:
Увы, кокс заменили мукой подлые креолы из Патагонии.

avorozhev Александр Ворожев 06 апреля 2018 | 15:56

sbk: Не, латиносы туды муку насовали, если токма из навозной кучи самокрутки сделают...

irinakingsize1 06 апреля 2018 | 16:24

plank1957: Вот и настал час Х. Есть только 2 пути: ЫН или какой-нить антикварный предмет
Выходит, Шамалов зря развелся, не получилось в кустах отсидеться.
Какой же все-таки этот ТрампушкаНаш весь внезапный, такой противоречивый весь.
Симоняша и не знает:то ли заводить мотор, то ли сэкономить на бензине

olegleon 06 апреля 2018 | 15:34

" Среди них глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов."

и кто же из них владеет имуществом в США или регулярно туда ездит?

а Дерипаску включили за то, что чуть ручку у Путина не стащил? ))

aleksandr39 06 апреля 2018 | 15:41

olegleon: Ездят их дети и внуки ,а в список включили за активное участие в разворовывании бюджетных денег ,коррупции и заказных убийствах .

olegleon 06 апреля 2018 | 16:11

aleksandr39: если ты не понял, то детей и внуков никто не трогает. они же американскую казну пополняют. вот такая вот принципиальность у властей США

kryymsdyk 06 апреля 2018 | 15:42

olegleon: а кто не ездит?

olegleon 06 апреля 2018 | 16:15

kryymsdyk: ты. и санкции против тебя не ввели, и всё равно не ездишь )))

kryymsdyk 06 апреля 2018 | 16:20

olegleon: я езжу

glotze7 06 апреля 2018 | 15:42

olegleon: Чет разгонять вас всех надо, визгу много - шерсти клок.

severnaj 06 апреля 2018 | 15:35

Вот это истинный праздник!!!! Дави их, Америка!!!! Я очень рада, скажу честно :-))))))

allasc 06 апреля 2018 | 15:35

пока дети и внуки всех этих лиц не попадут под санкции.. это все пустая трата времени...

neitral_n 06 апреля 2018 | 15:36

Добро пожаловать на Родину. господа!

budweiser23 06 апреля 2018 | 15:37

Радость-то какая!
Есть на свете элементы справедливости!

piter_ug 06 апреля 2018 | 15:40

Надо, надо потрошить кремлядствующих!
Но не полностью - на покупку табакерки надо оставить пару рубликов.
Хотя, нет - пусть берут кредит.

nikto_nikak 06 апреля 2018 | 15:40

Отлично! ))))

mavviomi 06 апреля 2018 | 15:41

Правильно, дави гадов, Америка! Их жалеть нЕчего - это садисты и нелюди...

tks 06 апреля 2018 | 15:43

Чем больше в списках путинистов, тем крепче Скрепы у чекистов!

dsa_dsf 06 апреля 2018 | 15:45

Аплодирую амерам стоя, молодцы

redactor 06 апреля 2018 | 15:52

dsa_dsf: а какие собственно действия следуют за этим "оглашением" ?
Чему аплодировать да еще и стоя? Не верю я , что ворон ворону глаз клюнет

vtodorol 06 апреля 2018 | 16:50

redactor: ЦРУшники уже 18 лет искуссно операцию прикрытия проводят . Никогда штаты и запад не жили так хорошо ,как при нашем "красивоговорящем"

tanyaya 06 апреля 2018 | 15:47

Отлеталась дерипаска по норвегиям. Будет на своей яхте по реке Ушайке рассекать. И не с Рыбкой, а с Манькой АблигацЫей.

zax Александр Владимирович Захаркин 06 апреля 2018 | 15:52

Теперь Эти наши люди точно знают, что в Америку им ехать не надо,
не надо ехать в Америку и их детям не надо ехать в Америку,
и их родственникам нечего делать в проклятущей Америке..)))

(комментарий скрыт)

len56 06 апреля 2018 | 15:53

Им с их семьями всем надо перекрыть пути на запад...И пахану мелкому с детками,чтоб не надеялся. А то "патриоты" двуличные так никогда не сядут.

fr312 06 апреля 2018 | 15:55

воронеж напрягся в ожидании !

klegg 06 апреля 2018 | 15:58

Гордитесь, бл..!

avorozhev Александр Ворожев 06 апреля 2018 | 16:00

А как на счёт зеркального ответа..? Небось тоже каких-нибудь бизнесменов из окружения Трампа в рашку не пустют... Вот рыдать то будут, в перемешку с хохотом!

vovan72 06 апреля 2018 | 16:02

Хорошо, что в других странах ещё есть порядочные политики!

putin2018 06 апреля 2018 | 16:03

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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

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ly4_sveta 06 апреля 2018 | 16:09

Надо одного - главного! Единственного и
неповторимого и навсегда. И гораздо раньше
надо было, а теперь он все увел - вывел...

irinakingsize1 06 апреля 2018 | 16:13

Плач Ярославны от портянок и ваты:
\\Оооооооййййййй!!!!!!! Люди добрыя ,памажите ,пжлста! Лучших дружков укокошилиииииии...Ироды окаяныеееее...
Как жеж мы теперь будем жиииить? Закулиса поганая хочет погубить россиюшкуууу..//

А оппозиция им сопли их же трусами вытирает и наставляет:
\\А шож вы, придурки, забыковали? Шож на самого ТрампушкуВашего залупились? Это ж не на Грузию с Молдавией чихать. Идите умойтесь, таблеточку выпейте и к Трампушке на ковер,если еще примет. А то придется железную занавесочку задернуть и перенимать опыт пухлого неунывающего Ына\\

goplomax 06 апреля 2018 | 16:22

Каких предпринимателей? Прикормленных властью выгодополучателей.

qwerty44444 06 апреля 2018 | 16:36

Теперь путлер заболеет на неделю, а после его на сходняк вытащат за шкирман подельники, будет ответ держать.

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