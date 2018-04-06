24 человека и 14 компаний попали под новые американские санкции
Ограничительные меры коснутся предпринимателей – Игоря Ротенберга, Алексея Миллера, Андрея Костина, Олега Дерипаски, Сулеймана Керимова, Виктора Вексельберга. Включен в «черный список» член правления Сибура Кирилл Шамалов.
Среди включенных в санкции 17 российских чиновников. Среди них глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов.
Напомним, речь идет о фигурантах так называемого «кремлевского списка». Он был принят в Соединенных Штатах летом 2017 года как реакция на подозрения о вмешательстве России в американские президентские выборы.
Комментарии47
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plank1957 06 апреля 2018 | 15:33
Шампанское в студию! Трамп наш!
danko_swinja 06 апреля 2018 | 15:34
plank1957: а мразьданко1 из маями попала???
cattt 06 апреля 2018 | 15:37
Взяли за фаберже ваших поддержантов, скоро и за Пахана возмутся.
zapadnay 06 апреля 2018 | 16:09
Кричали и мне санкции, и мне. Вот желания стали исполняться.
severnaj 06 апреля 2018 | 15:37
danko_swinja: danko_swinja: Тяв, тяв, собачка...а хозяину скоро нечего тебе будет в миску положить :-)))))
akrayzler 06 апреля 2018 | 16:13
severnaj: Оно теперича лапу сосать будет или фаберже лизать.
kissa_ 06 апреля 2018 | 15:35
plank1957:
Смешно, что ты старая вонючая совковая портянка до сих пор не в курсе, что любитель Трампа и шампанского не под санкциями...
testmeter 06 апреля 2018 | 15:55
kissa_: "любитель Трампа и шампанского не под санкциями" ///
Он "пиндосам" большую пользу приносит. Больше него вреда России приносит разве что Путин
kissa_ 06 апреля 2018 | 16:02
testmeter:
Думаешь, кого то интересует мнение бандеровской шлюшки, наскакавшей себе покращений?
Ваш рабский народец, сосущий у винницких барыг и рагульских хунвейбинов давно переведёт в Европейскую классификацию, то, что русские открыто не называют вас по европейски bydło, так это благодаря 1000 - летней русской культурно-политической цивилизации.
yakov18 06 апреля 2018 | 15:35
plank1957: Распяли путинских апостолов прям в страстную пятницу-понтии пилатычи пиндосские..Теперь сам Великий Пу их Воскрешать будет
plidurok Андрей Филимонов 06 апреля 2018 | 15:41
yakov18: Не воскресит, так утешит. Воронеж еще держится.
cattt 06 апреля 2018 | 15:41
yakov18: Теперь сам Великий Пу их Воскрешать будет=========
Боюсь только, чубы у 86% затрещат, а это и к добру.
plank1957 06 апреля 2018 | 15:47
yakov18: А за чей счет?
sbk 06 апреля 2018 | 15:37
plank1957: Шампанское выпито еще в момент его избрания.
Может, кокс подойдет? Из Аргентины?
plank1957 06 апреля 2018 | 15:45
sbk:
Увы, кокс заменили мукой подлые креолы из Патагонии.
avorozhev Александр Ворожев 06 апреля 2018 | 15:56
sbk: Не, латиносы туды муку насовали, если токма из навозной кучи самокрутки сделают...
irinakingsize1 06 апреля 2018 | 16:24
plank1957: Вот и настал час Х. Есть только 2 пути: ЫН или какой-нить антикварный предмет
Выходит, Шамалов зря развелся, не получилось в кустах отсидеться.
Какой же все-таки этот ТрампушкаНаш весь внезапный, такой противоречивый весь.
Симоняша и не знает:то ли заводить мотор, то ли сэкономить на бензине
olegleon 06 апреля 2018 | 15:34
" Среди них глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов."
и кто же из них владеет имуществом в США или регулярно туда ездит?
а Дерипаску включили за то, что чуть ручку у Путина не стащил? ))
aleksandr39 06 апреля 2018 | 15:41
olegleon: Ездят их дети и внуки ,а в список включили за активное участие в разворовывании бюджетных денег ,коррупции и заказных убийствах .
olegleon 06 апреля 2018 | 16:11
aleksandr39: если ты не понял, то детей и внуков никто не трогает. они же американскую казну пополняют. вот такая вот принципиальность у властей США
kryymsdyk 06 апреля 2018 | 15:42
olegleon: а кто не ездит?
olegleon 06 апреля 2018 | 16:15
kryymsdyk: ты. и санкции против тебя не ввели, и всё равно не ездишь )))
kryymsdyk 06 апреля 2018 | 16:20
olegleon: я езжу
glotze7 06 апреля 2018 | 15:42
olegleon: Чет разгонять вас всех надо, визгу много - шерсти клок.
severnaj 06 апреля 2018 | 15:35
Вот это истинный праздник!!!! Дави их, Америка!!!! Я очень рада, скажу честно :-))))))
allasc 06 апреля 2018 | 15:35
пока дети и внуки всех этих лиц не попадут под санкции.. это все пустая трата времени...
neitral_n 06 апреля 2018 | 15:36
Добро пожаловать на Родину. господа!
budweiser23 06 апреля 2018 | 15:37
Радость-то какая!
Есть на свете элементы справедливости!
piter_ug 06 апреля 2018 | 15:40
Надо, надо потрошить кремлядствующих!
Но не полностью - на покупку табакерки надо оставить пару рубликов.
Хотя, нет - пусть берут кредит.
nikto_nikak 06 апреля 2018 | 15:40
Отлично! ))))
mavviomi 06 апреля 2018 | 15:41
Правильно, дави гадов, Америка! Их жалеть нЕчего - это садисты и нелюди...
tks 06 апреля 2018 | 15:43
Чем больше в списках путинистов, тем крепче Скрепы у чекистов!
dsa_dsf 06 апреля 2018 | 15:45
Аплодирую амерам стоя, молодцы
redactor 06 апреля 2018 | 15:52
dsa_dsf: а какие собственно действия следуют за этим "оглашением" ?
Чему аплодировать да еще и стоя? Не верю я , что ворон ворону глаз клюнет
vtodorol 06 апреля 2018 | 16:50
redactor: ЦРУшники уже 18 лет искуссно операцию прикрытия проводят . Никогда штаты и запад не жили так хорошо ,как при нашем "красивоговорящем"
tanyaya 06 апреля 2018 | 15:47
Отлеталась дерипаска по норвегиям. Будет на своей яхте по реке Ушайке рассекать. И не с Рыбкой, а с Манькой АблигацЫей.
zax Александр Владимирович Захаркин 06 апреля 2018 | 15:52
Теперь Эти наши люди точно знают, что в Америку им ехать не надо,
не надо ехать в Америку и их детям не надо ехать в Америку,
и их родственникам нечего делать в проклятущей Америке..)))
len56 06 апреля 2018 | 15:53
Им с их семьями всем надо перекрыть пути на запад...И пахану мелкому с детками,чтоб не надеялся. А то "патриоты" двуличные так никогда не сядут.
fr312 06 апреля 2018 | 15:55
воронеж напрягся в ожидании !
klegg 06 апреля 2018 | 15:58
Гордитесь, бл..!
avorozhev Александр Ворожев 06 апреля 2018 | 16:00
А как на счёт зеркального ответа..? Небось тоже каких-нибудь бизнесменов из окружения Трампа в рашку не пустют... Вот рыдать то будут, в перемешку с хохотом!
vovan72 06 апреля 2018 | 16:02
Хорошо, что в других странах ещё есть порядочные политики!
putin2018 06 апреля 2018 | 16:03
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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
ly4_sveta 06 апреля 2018 | 16:09
Надо одного - главного! Единственного и
неповторимого и навсегда. И гораздо раньше
надо было, а теперь он все увел - вывел...
irinakingsize1 06 апреля 2018 | 16:13
Плач Ярославны от портянок и ваты:
\\Оооооооййййййй!!!!!!! Люди добрыя ,памажите ,пжлста! Лучших дружков укокошилиииииии...Ироды окаяныеееее...
Как жеж мы теперь будем жиииить? Закулиса поганая хочет погубить россиюшкуууу..//
А оппозиция им сопли их же трусами вытирает и наставляет:
\\А шож вы, придурки, забыковали? Шож на самого ТрампушкуВашего залупились? Это ж не на Грузию с Молдавией чихать. Идите умойтесь, таблеточку выпейте и к Трампушке на ковер,если еще примет. А то придется железную занавесочку задернуть и перенимать опыт пухлого неунывающего Ына\\
goplomax 06 апреля 2018 | 16:22
Каких предпринимателей? Прикормленных властью выгодополучателей.
qwerty44444 06 апреля 2018 | 16:36
Теперь путлер заболеет на неделю, а после его на сходняк вытащат за шкирман подельники, будет ответ держать.