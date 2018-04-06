24 человека и 14 компаний попали под новые американские санкции

Ограничительные меры коснутся предпринимателей – Игоря Ротенберга, Алексея Миллера, Андрея Костина, Олега Дерипаски, Сулеймана Керимова, Виктора Вексельберга. Включен в «черный список» член правления Сибура Кирилл Шамалов.

Среди включенных в санкции 17 российских чиновников. Среди них глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов.

Напомним, речь идет о фигурантах так называемого «кремлевского списка». Он был принят в Соединенных Штатах летом 2017 года как реакция на подозрения о вмешательстве России в американские президентские выборы.