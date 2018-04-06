Минфин США ввел санкции против российских бизнесменов, а также компаний
Олег Дерипаска и Алексей Миллер включены в «черный список» Минфина США. Всего в список вошли 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В частности, в него включены Алексей Дюмин, Михаил Фрадков, Сергей Фурсенко, Сулейман Керимов, Владимир Колокольцев, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Александр Жаров и Виктор Золотов. Среди компаний упоминаются Группа ГАЗ, «Газпром Бурение», Группа «Ренова», Русал и Рособоронэкспорт.
Комментарии28
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nicar 06 апреля 2018 | 15:24
Да с таким народом-терпилой им насрать на это...
glotze7 06 апреля 2018 | 15:28
nicar: Ну да. Будут в Бобруйск на яхте керимова собак шувалова возить. :)
evgolius7 06 апреля 2018 | 15:32
Думаю что скоро табакерки посыпятся на Путина градом...
Это пока смирненько сидят...а вот когда их и их семьи попрут оттуда ...
Дядя Вова может пострадать.
semia 06 апреля 2018 | 15:34
Вот так ....наш дядя самых честных грабил...... Гудбай Америка город,где я не буду никогда... Крымих
vasilevich58 06 апреля 2018 | 15:39
Все моральные и материальные убытки этих несчастных Путин оплатит за наш счёт.
nanaryfive 06 апреля 2018 | 15:31
nicar: Народишко рашкованцы - гавнишко.
kuznetsov5lavik 06 апреля 2018 | 15:24
США играют в игру дурачков. Чёрным списком можно подтереть зад. Как и китайцам.
bozman_xl 06 апреля 2018 | 15:25
kuznetsov5lavik: Чёрным списком можно подтереть зад. --------------------------------------------------------------------------------
Это Вам лично Дерипаска и Миллер сказали?
kuznetsov5lavik 06 апреля 2018 | 15:28
bozman_xl: Время и опыт.
olegleon 06 апреля 2018 | 15:31
bozman_xl: и сколько же у Миллера имущества в США?
nikto_nikak 06 апреля 2018 | 15:24
Браво! Аплодирую!)))) На Бис! И еще штук двести ворюг))))
nemez1 06 апреля 2018 | 15:24
Свершилось.
yakov18 06 апреля 2018 | 15:30
nemez1: Распяли пиндосы пилатьевичи понтиевые -вовкиных апостолов прям в страстную пятницу...
Теперь Сам Великий Пу-их воскрешать будет
neitral_n 06 апреля 2018 | 15:24
Сейчас Миллер все российские деревни газифицирует с досады!
yakov18 06 апреля 2018 | 15:33
neitral_n: Сейчас Миллер все российские деревни газифицирует с досады..
Ага-пердячим паром сероводородным с полигона Ядрово...
marineru 06 апреля 2018 | 15:26
В ответ на Мурку - "Гоп-стоп, мы подошли из-за угла.." и "Наше вам с кисточкой".
Так до гопников быстрее и надёжнее доходит.
odobryam_s 06 апреля 2018 | 15:26
Ну пипец... Теперь еще и этим придется втрое из бюджета выплачивать....
mercer57 06 апреля 2018 | 15:26
хорошая новость... в аккурат на Пасху, что б испортить праздник Главкрысе...))))
nixs 06 апреля 2018 | 15:27
АХАХАХАХАХ. УРААААААААААААААААА!
pensioner25 06 апреля 2018 | 15:29
Дерипаска в этом списке точно нужен. Ему это уже за одну месть Рыбке полагается. Упекут бедную на несколько лет в тюрягу, и секс-образованием в мире заниматься некому станет.
jetsam 06 апреля 2018 | 15:37
pensioner25: #неври
самые продвинуты в сексе - россияне. более 100 (ста) лет они ежедневно и много раз занимаются сексом с властью. в различных позах. в разных местах. разными частями тела и подручными средствами.
так что камасутра и прочие учебники - отдыхают...
--
Никогда ничего не замышляйте против России, потому что на каждую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью
-- Отто фон Бисмарк
demokrat62 06 апреля 2018 | 15:31
Как же теперь на свои западные дачи и дома попадать ??
cipherman2 06 апреля 2018 | 15:33
А где Эллочка Людоедка Набиуллина?? Видимо всё делает как надо?*?
bakero 06 апреля 2018 | 16:50
cipherman2: А где Эллочка Людоедка Набиуллина?? Видимо всё делает как надо?*?
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И вторая Людоедочка Чурова?!
krestianin_067rus Михаил Никитин 06 апреля 2018 | 15:35
Эти санкции обернутся против простого мужика! Учредят взнос на возрождение Малороссии, подлержку Донбасса и окрестностей, пару Платонов, сверхкапитальный ремонт планет солнечной системы!.. :)) упыри - субъекты изобретательные! :((
aleksandr39 06 апреля 2018 | 15:36
Говорят шамалов зять " великого вождя ", но у " вождя " детей нет ведь их не показывали по змбоящику .
venmud 06 апреля 2018 | 15:38
Опять "Эхо" затихорило полный список. А как хочется за каждого выпить "Путинки" стоя и не чокаясь.
vpu2011 06 апреля 2018 | 15:39
Во, уже что-то.
Надо бы дело завести, пускай невцездными станут.
Чтоб злыми на хозяина ходили.