Минфин США ввел санкции против российских бизнесменов, а также компаний

Олег Дерипаска и Алексей Миллер включены в «черный список» Минфина США. Всего в список вошли 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В частности, в него включены Алексей Дюмин, Михаил Фрадков, Сергей Фурсенко, Сулейман Керимов, Владимир Колокольцев, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Александр Жаров и Виктор Золотов. Среди компаний упоминаются Группа ГАЗ, «Газпром Бурение», Группа «Ренова», Русал и Рособоронэкспорт.