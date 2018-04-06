Сегодня труппе театра «Табакерка» был представлен новый художественный руководитель Владимир Машков
Он пообещал, что у актеров будет интересная жизнь.
Машков отметил, что намерен работать максимально открыто. В свою очередь, руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кубовский пообещал оказывать помощь «Табакерке».
Напомним, — основателем театра является Олег Табаков. Он скончался 12 марта на 83-м году жизни. Вдова Табакова, актриса Марина Зудина считает, что Владимир Машков совершил «мужской поступок», согласившись стать художественным руководителем «Табакерки».
Комментарии2
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ermakda 06 апреля 2018 | 15:08
И сразу Костю Богомолова поставить!
anemon 06 апреля 2018 | 15:09
После его верноподданической рожи на властных сходках, и аж слеза из глаз, не существует для меня такого актера. Ну, ничего, дай бог, чтобы у 86% почитателей средств хватило на его спектакли, а у 14% - желания.