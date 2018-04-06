Сегодня труппе театра «Табакерка» был представлен новый художественный руководитель Владимир Машков

Он пообещал, что у актеров будет интересная жизнь.

Машков отметил, что намерен работать максимально открыто. В свою очередь, руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кубовский пообещал оказывать помощь «Табакерке».

Напомним, — основателем театра является Олег Табаков. Он скончался 12 марта на 83-м году жизни. Вдова Табакова, актриса Марина Зудина считает, что Владимир Машков совершил «мужской поступок», согласившись стать художественным руководителем «Табакерки».