В Нижнем Новгороде, по некоторым данным, некому достраивать стадион к чемпионату мира по футболу
Министр спорта региона просит глав муниципальных округов помочь с людьми. Обещая им за это трёхразовое питание и даже жильё.
Стадион должны открыть 15 апреля. И провести первый тестовый матч. Правда, перед этим в очень сжатые сроки надо завершить на объекте строительно-хозяйственные работы. Нужна дополнительная рабочая сила, дал понять главам муниципальных образований и городских округов Нижегородской области региональный министр спорта. Сергей Панов как сообщает местное интернет-издание Коза, разослал остальным чиновникам письмо, в котором попросил направить по 10 сотрудников физкультурно-оздоровительных комплексов и других спортивных учреждений. Людей обещают кормить три раза в день, обеспечить спецодеждой, инструментом и при необходимости жильём, говорится в документе.
Работы необходимо закончить до 14 апреля, чтобы на следующий день открыть стадион. Он обошёлся почти в 18 миллиардов рублей. Призыв министра спорта Нижегородской области вызвал критику. В том числе у экс-депутата регионального Заксобрания Никиты Сорокина. Он предположил, что дальше учителей и врачей отправят копать метро. В минспорте не ответили насчет документа. А в руководстве области обтекаемо сообщили о наборе персонала для эксплуатации стадиона, передаёт Регнум.
В рамках чемпионата мира в Нижнем Новгороде пройдёт шесть матчей, в том числе между сборными Аргентины и Хорватии, Англии и Панамы, а также здесь состоятся одна восьмая и одна четвёртая финала.
Комментарии4
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sensei54 06 апреля 2018 | 15:04
Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод.
art_ 06 апреля 2018 | 15:08
гастарбайтеры уже кончились?
hodak47 06 апреля 2018 | 15:10
Закат на носу...наша раша вперде...
zverolov 06 апреля 2018 | 15:11
И такими же методами будут делать Армату, Сармат и прочие вундервафли.