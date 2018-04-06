В Нижнем Новгороде, по некоторым данным, некому достраивать стадион к чемпионату мира по футболу

Министр спорта региона просит глав муниципальных округов помочь с людьми. Обещая им за это трёхразовое питание и даже жильё.

Стадион должны открыть 15 апреля. И провести первый тестовый матч. Правда, перед этим в очень сжатые сроки надо завершить на объекте строительно-хозяйственные работы. Нужна дополнительная рабочая сила, дал понять главам муниципальных образований и городских округов Нижегородской области региональный министр спорта. Сергей Панов как сообщает местное интернет-издание Коза, разослал остальным чиновникам письмо, в котором попросил направить по 10 сотрудников физкультурно-оздоровительных комплексов и других спортивных учреждений. Людей обещают кормить три раза в день, обеспечить спецодеждой, инструментом и при необходимости жильём, говорится в документе.

Работы необходимо закончить до 14 апреля, чтобы на следующий день открыть стадион. Он обошёлся почти в 18 миллиардов рублей. Призыв министра спорта Нижегородской области вызвал критику. В том числе у экс-депутата регионального Заксобрания Никиты Сорокина. Он предположил, что дальше учителей и врачей отправят копать метро. В минспорте не ответили насчет документа. А в руководстве области обтекаемо сообщили о наборе персонала для эксплуатации стадиона, передаёт Регнум.

В рамках чемпионата мира в Нижнем Новгороде пройдёт шесть матчей, в том числе между сборными Аргентины и Хорватии, Англии и Панамы, а также здесь состоятся одна восьмая и одна четвёртая финала.