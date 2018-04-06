В Кремле пообещали найти замену Telegram в случае его блокировки

Ранее сегодня стало известно, что Роскомнадзор подал иск о запрете мессенджера.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал понять, что за Telegram в Кремле вступаться не будут. Он назвал мессенджер удобным и добавил, что использует его в том числе для общения с журналистами, но «закон есть закон». Также Песков заявил о готовности искать альтернативу популярному приложению.

Почти то же самое сказал и министр связи Николай Никифоров, который, по собственному признанию, тоже пользуется Telegram. Он также отметил, что пользователям придется перейти на другие мессенджеры, если приложение заблокируют.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев прямо заявил, что блокировка просто не будет работать технически. При этом, по его словам, она может создать некоторые неудобства для пользователей, но убежденные сторонники Telegram все равно будут пользоваться этим мессенджером.

Один из самых ярких комментариев по этому поводу дал советник президента по развитию интернета Герман Клименко. Он заявил «Интерфаксу», что популярный в 2000-х годах мессенджер ICQ ни в чем не уступает Telegram.

В ближайшие пять дней Таганский суд должен решить, принимать ли иск о блокировке Telegram к рассмотрению.