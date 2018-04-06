Лавров: Запад напрасно ждет покаяния России в связи с инцидентом в Солсбери
Запад напрасно ждет покаяния России в связи с инцидентом в Солсбери, — заявил сегодня глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, «Бог не в силе, а в правде. Этим принципом руководствуется русский народ».
Также Лавров считает, что Лондон ищет оправдание своей версии с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери и именно отсюда появилось заявление о производстве нервно-паралитического вещества Новичок в Шиханах Саратовской области.
Напомним, — об этом написала газета Таймс, ссылаясь на британскую разведку.
Шиханы были главным центром создания химического оружия во времена СССР, но оно там не хранилось. Об этом «Эху Москвы» рассказал военный обозреватель Александр Гольц. Гольц также добавил, что установить, где хранилось вещество практически невозможно.
Комментарии19
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skripal_live 06 апреля 2018 | 15:03
Не было никакого нервно-паралитического газа. Тем более из России.
Нам с дочерью что-то подсыпали в пищу в пиццерии.
Со стороны российского правительства ко мне уже давно нет никаких претензий.
Я даже собирался приехать в Ярославль на свадьбу дочери.
Жаль, что я стал объектом грязной провокации против моей страны.
Родина, прости…
evgolius7 06 апреля 2018 | 15:06
Лавров: Запад напрасно ждет покаяния России в связи с инцидентом в Солсбери.
Ну...теперь Лавров скажет что он ждёт покаяния от запада.
Пока Запад не покается, Лавров и разговаривать с ним не станет.
На колени мерзкий Запад...а не то мы ещё пару лабораторий организуем!
arye_11 06 апреля 2018 | 15:07
evgolius7:
По его словам, «Бог не в силе, а в правде.
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Жалкий лепет ничтожного, завравшегося человечка.
И учти, Лавров, Бог не любит, когда его именем клянутся и прикрываются лжецы и убийцы.
Обычно Его недовольство приходится почувствовать очень и очень скоро.
danko_swinja 06 апреля 2018 | 15:08
arye_11: трёхколёсный член а ты ждешь?
danko1 06 апреля 2018 | 15:07
Как низко пал Лавров.
Россия даже за убийство Литвиненко и трагедию с Боингом не покаялась.
И враньё Кремля, МО и МИД уже всем надоело и веры им нет.
Ни Лаврову о правде говорить, когда Путин и Песков давно о правде забыли, если и знали когда.
danko_swinja 06 апреля 2018 | 15:10
danko1: стараямрась1 опущенная проскочила мимо лесенки. Когда. Как там в маями? Тебя опередили 3 колёсный член и рисованный. Выбирай любого! На вечер на маями!
sumars 06 апреля 2018 | 15:03
Лаврушка, не надо говорить за народ
nanaryfive 06 апреля 2018 | 15:06
sumars: Народ это ты укр-израиль-колбассный тролль?
sumars 06 апреля 2018 | 15:09
nanaryfive: свали, чудило:D
putinnavsegda 06 апреля 2018 | 15:07
sumars: Да и не Лавров он, а Калантарян.
art_ 06 апреля 2018 | 15:04
еще и бога приплел зачем-то. в чистый криминал
danko1 06 апреля 2018 | 15:09
art_: Так бог холуёв властных в Кремле находится и ему они служат. Гундяй и Кадыров об этом постоянно свидетельствуют.
platonnekafrin 06 апреля 2018 | 15:05
У России одна беда - дураки. Они же - союзники.
goshan31 06 апреля 2018 | 15:06
И что за способность такая опять вещать от имени всего " русского народа"?!
naivnyk 06 апреля 2018 | 15:07
Скучно уже ! Послать их лесом и усё, всё одно разбираться и предъявлять доказательства никто не будет, так и с боингом будет.
mmakarov14 06 апреля 2018 | 15:07
С нами Путин и Ротенберг, ура
piter_ug 06 апреля 2018 | 15:07
// «Бог не в силе, а в правде. Этим принципом руководствуется русский народ». //
Причём тут народ!?
Кремлядствующие - это не народ, а захребетники народа.
gregor 06 апреля 2018 | 15:09
Лавров: Запад напрасно ждет покаяния России в связи с инцидентом в Солсбери
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Лавров прав . Это у вас там на Западе ,в цивилизованном Мире , дважды два равно четыре , А в России нет ,и не дождётесь , в России не четыре ,а 5 ,может 6 ,может и 7 с половиной , это уж как очередной Правитель решит ,а население одобрямс заранее . Именно население ,потому ,как Народ звучит гордо и не позволил бы над собой изгаляться невежеству .
jetsam 06 апреля 2018 | 15:10
«Бог не в силе, а в правде. Этим принципом руководствуется русский народ».
истина. народ - да.
а вот лаврушка & Co руководствуются распятым мальчиком, скринами игры, 800м самолетом, карлосом, ихтамнет, мынетравилинотакбудетскаждым...
без кокса становится все веселей и веселей... еще чуть-чуть ломки и мы услышим "да, отравили, но по его просьбе, так как он не мог терпеть овсянку и демократов"