Лавров: Запад напрасно ждет покаяния России в связи с инцидентом в Солсбери.

Запад напрасно ждет покаяния России в связи с инцидентом в Солсбери, — заявил сегодня глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, «Бог не в силе, а в правде. Этим принципом руководствуется русский народ».

Также Лавров считает, что Лондон ищет оправдание своей версии с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери и именно отсюда появилось заявление о производстве нервно-паралитического вещества Новичок в Шиханах Саратовской области.

Напомним, — об этом написала газета Таймс, ссылаясь на британскую разведку.



Шиханы были главным центром создания химического оружия во времена СССР, но оно там не хранилось. Об этом «Эху Москвы» рассказал военный обозреватель Александр Гольц. Гольц также добавил, что установить, где хранилось вещество практически невозможно.