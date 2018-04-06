Об этом сообщила немецкая прокуратура. Как передает Рейтер, теперь политик может покинуть тюрьму на севере Германии, куда он был доставлен после задержания на границе с Данией

Пучдемон будет находиться на свободе на время рассмотрения вопроса о его экстрадиции в Испанию. На родине бывшего главу Каталонии обвиняют в сепаратизме и растрате госсредств.