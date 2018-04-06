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14:32, 06 апреля 2018

Российский союз промышленников и предпринимателей готов поручиться за братьев Магомедовых

Российский союз промышленников и предпринимателей готов поручиться за братьев Магомедовых, если это поможет смягчить им меру пресечения. Об этом сообщил глава РСПП Александр Шохин. Он вновь подчеркнул, что считает неправильной практику заключения под стражу обвиняемых по экономическим преступлениям.
Напомню, — руководителей группы «Сумма» подозревают в  мошенничестве в особо крупном размере и создании преступного сообщества.

Комментарии

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gregor 06 апреля 2018 | 14:39

Российский союз промышленников и предпринимателей готов поручиться за братьев Магомедовых
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Да хоть союз меча и орала в придачу и все союзы вместе взятые .
Против меня с Сечиным не попрёшь .... .
Можете и не пытаться ,бесполезно .

abuvgrobu 06 апреля 2018 | 14:40

Как пишет Коржаков в своей последней книге, а не верить ему нет никаких оснований, - Шохин сам неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов и попадал в связи с ОЧЕНЬ большими взятками..

dirizhabli 06 апреля 2018 | 14:56

abuvgrobu: Хоть и плохо видит, а мзду и в потемках различает.

volgin_jv 06 апреля 2018 | 14:48

А кто поручится за российский союз промышленников и предпринимателей?

odobryam_s 06 апреля 2018 | 14:54

volgin_jv: Только Аццкий Сотона! Это его слуги. Это он их создал и выпестовал.

ha12raz 06 апреля 2018 | 14:51

Пока Новороссийский порт не отдадут друзьям Тела, не суйтесь.

odobryam_s 06 апреля 2018 | 14:52

Они там все такие. Хоть сейчас бери да и сажай.

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