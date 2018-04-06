Российский союз промышленников и предпринимателей готов поручиться за братьев Магомедовых, если это поможет смягчить им меру пресечения. Об этом сообщил глава РСПП Александр Шохин. Он вновь подчеркнул, что считает неправильной практику заключения под стражу обвиняемых по экономическим преступлениям.

Напомню, — руководителей группы «Сумма» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и создании преступного сообщества.