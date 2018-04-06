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Эксклюзив Эха 14:31, 06 апреля 2018

В Кремле считают мессенджер Телеграм очень удобным для работы, однако готовы искать ему альтернативу

Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сожалеет, если не будет найден консенсус между Телеграмом, Роскомнадзором и  ФСБ.
Напомню, — ведомство направило иск в суд против мессенджера, который так и не предоставил ключи шифрования. Это подтвердила пресс-секретарь Таганского суда Юлия Сухинина.
Руководство мессенджера Телеграм неоднократно говорило, что не намерено нарушать конфиденциальность пользователей.

Мессенджеру Telegram придется сотрудничать с властями, если он хочет оставить у себя российскую аудиторию. Такое мнение высказал радиостанции «Эхо Москвы» советник президента по интернету Герман Клименко.
«У Telegram есть одно будущее — если он не будет сотрудничать с государством, на территории которого он работает, он будет на этой территории закрыт», — сказал он.
При этом Г.Клименко подчеркнул, что блокировка Telegram на территории РФ приведет к потере им большей части российских пользователей. «Можно предположить, что 80% пользователей будет урезано до 20-10%. Наверное, останется какая-то часть пользователей, озабоченных своей безопасностью, но опять же, с кем они там будут общаться?», — отметил Г.Клименко.
Советник также добавил, что если суд примет решение о блокировке, то основная селебрити аудитория вынуждена будет покинуть Telegram.
«Огромный пласт чиновников, которые пользуются Telegram, в тот же день с вынесением решения суда, просто вынуждены будут покинуть его, так как никаким способом не смогут им пользоваться, потому что журналисты их тут же сдадут. И потеря селебрити для мессенджера будет больше приговором, так как основная мощь информационного Телеграма связана с одной стороны, с чиновниками, с другой стороны, с журналистами, и с третьей стороны — с объемным, огромным пластом телеграм-каналов. Достаточно уйти всем чиновникам из Телеграма, тут же «карета превратится в тыкву»», — отметил Г.Клименко.
Советник также считает, что Павел Дуров (основатель Telegram) будет «оттягивать судебный процесс и воспользуется любыми отсрочками».
«Мне кажется, что мы будем наблюдать очень любопытную юридическую вакханалию с разными соусами. По крайней мере, я бы на месте Павла (Дурова) тянул и пользовался бы любыми отсрочками, любыми возможными законодательными историями, потому что у него еще за спиной сидят инвесторы ICQ, которые инвестировали деньги под рост Телеграма. Поэтому здесь сейчас будет очень большой крутой замес, и будет очень любопытно за всем этим понаблюдать», — высказался Г.Клименко.
По его мнению, у создателя Телеграма будет «непростой выбор», так как с одной стороны П.Дуров выстроил свою политику — что он не будет сотрудничать с государством, а с другой стороны, для него Россия — это «источник пиара, продвижения, развития». «Мне кажется, что Павел Дуров себя загнал в такие условия — он уже наговорил столько слов, что сдавать обратно будет очень тяжело. Но он немножечко непредсказуем, может оказаться, что завтра он скажет — да, давайте сотрудничать. Здесь прогнозы давать бессмысленно», — заключил Г.Клименко.

Комментарии

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evgolius7 06 апреля 2018 | 14:37

Свободный доступ к телеграму мешает развитию страны
Вообще свобода и человечность мешают развитию страны.

danko1 06 апреля 2018 | 14:44

evgolius7: Вообще свобода слова и гласность очень мешают воровать и вершить преступления.
Поэтому первое с чего нал Путин своё восхождение на парестол - с их уничтожения и перевод под контроль Кремля и ФСБ.
Геббельс апплодирует своему ученику, превзошедшему учителя.

danko_swinja 06 апреля 2018 | 14:50

danko1: стараямрась1 припаслась?

vsevolodsamara 06 апреля 2018 | 15:07

Ничё, разработают на лубянку месседжер, назовут как нибудь скрепоносно, например "Малява" и переведут чиновников на него.

annacrimea 06 апреля 2018 | 14:37

Альтернативой может стать семафорная (она же флажковая) азбука. Морзянка опять же...

babich174 06 апреля 2018 | 14:37

Спросите у Медведева, он в курсе...

yozhovy_kvach 06 апреля 2018 | 14:38

А отказаться от немецких автомобилей и западных лицензионных шоу на телевидении? Скрепы не позволяют?

rihard 06 апреля 2018 | 14:39

Мессенджер ,, Стукачок''— мененджеры будут работать прямо в ФСБ.

gregor 06 апреля 2018 | 14:41

Бесперспективная территория .
Страна вчерашних ,вечно вчерашних .

jetsam 06 апреля 2018 | 14:41

альтернатив - много.
достаточно отойти на 1 км от российской границы - и искать ничего не надо. все работает.

moskalito 06 апреля 2018 | 14:42

Из какой задницы достают таких советников президента, как Клименко? Наверное из той же, что и сам президент, ФСБ и Роскомнадзор

consts 06 апреля 2018 | 14:49

"Мне кажется, что Павел Дуров себя загнал в такие условия — он уже наговорил столько слов, что сдавать обратно будет очень тяжело".
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Господи, чья бы корова мычала!

pusin_patriot 06 апреля 2018 | 14:50

Ещё раз, для Телеграм Россия - иностранная держава, требования предоставить ключи и возможности для спецуры иностранной державы.

Если бы они могли это сделать и сделали это тут же бы означало, что своим спецурам они давно всё слили и Медведева читает АНБ.

Т.о. только и исключительно пока Телега никому ничего не передает и не имеет такой возможности - вся эта компашка медведевых, шуваловых, никифоровых может быть спокойна за свою переписку от перехвата в АНБ.

vas_tomsk 06 апреля 2018 | 15:05

Герыч, ты - лишний.

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