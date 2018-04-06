В Кремле считают мессенджер Телеграм очень удобным для работы, однако готовы искать ему альтернативу

Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сожалеет, если не будет найден консенсус между Телеграмом, Роскомнадзором и ФСБ.

Напомню, — ведомство направило иск в суд против мессенджера, который так и не предоставил ключи шифрования. Это подтвердила пресс-секретарь Таганского суда Юлия Сухинина.

Руководство мессенджера Телеграм неоднократно говорило, что не намерено нарушать конфиденциальность пользователей.

Мессенджеру Telegram придется сотрудничать с властями, если он хочет оставить у себя российскую аудиторию. Такое мнение высказал радиостанции «Эхо Москвы» советник президента по интернету Герман Клименко.

«У Telegram есть одно будущее — если он не будет сотрудничать с государством, на территории которого он работает, он будет на этой территории закрыт», — сказал он.

При этом Г.Клименко подчеркнул, что блокировка Telegram на территории РФ приведет к потере им большей части российских пользователей. «Можно предположить, что 80% пользователей будет урезано до 20-10%. Наверное, останется какая-то часть пользователей, озабоченных своей безопасностью, но опять же, с кем они там будут общаться?», — отметил Г.Клименко.

Советник также добавил, что если суд примет решение о блокировке, то основная селебрити аудитория вынуждена будет покинуть Telegram.

«Огромный пласт чиновников, которые пользуются Telegram, в тот же день с вынесением решения суда, просто вынуждены будут покинуть его, так как никаким способом не смогут им пользоваться, потому что журналисты их тут же сдадут. И потеря селебрити для мессенджера будет больше приговором, так как основная мощь информационного Телеграма связана с одной стороны, с чиновниками, с другой стороны, с журналистами, и с третьей стороны — с объемным, огромным пластом телеграм-каналов. Достаточно уйти всем чиновникам из Телеграма, тут же «карета превратится в тыкву»», — отметил Г.Клименко.

Советник также считает, что Павел Дуров (основатель Telegram) будет «оттягивать судебный процесс и воспользуется любыми отсрочками».

«Мне кажется, что мы будем наблюдать очень любопытную юридическую вакханалию с разными соусами. По крайней мере, я бы на месте Павла (Дурова) тянул и пользовался бы любыми отсрочками, любыми возможными законодательными историями, потому что у него еще за спиной сидят инвесторы ICQ, которые инвестировали деньги под рост Телеграма. Поэтому здесь сейчас будет очень большой крутой замес, и будет очень любопытно за всем этим понаблюдать», — высказался Г.Клименко.

По его мнению, у создателя Телеграма будет «непростой выбор», так как с одной стороны П.Дуров выстроил свою политику — что он не будет сотрудничать с государством, а с другой стороны, для него Россия — это «источник пиара, продвижения, развития». «Мне кажется, что Павел Дуров себя загнал в такие условия — он уже наговорил столько слов, что сдавать обратно будет очень тяжело. Но он немножечко непредсказуем, может оказаться, что завтра он скажет — да, давайте сотрудничать. Здесь прогнозы давать бессмысленно», — заключил Г.Клименко.