Бабич: В лаборатории государственного НИИ «Шиханы» никогда не было химического оружия
В лаборатории государственного НИИ «Шиханы» никогда не было химического оружия, — утверждает полпред президента в Приволжском округе Михаил Бабич.
В интервью Интерфаксу он отметил, что в Саратовской области действительно располагался объект «Горный», но он стал первым, где была завершена ликвидация химоружия.
Между тем, на сайте НИИ говорится, что его филиал «Шиханы» занимается деятельностью, связанной, в том числе, с выполнением программы по уничтожению запасов химического оружия.
Газета Таймс утверждает, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, было произведено в Саратовской области. Издание ссылается на британскую разведслужбу.
Комментарии19
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a8olduin 06 апреля 2018 | 14:36
Я так понимаю британская власть обосралась со скрипалями. Всё переводится в шутку. Бомбить Россию не получится тряся белым порошком в пробирке как с Ираком.
skripal_live 06 апреля 2018 | 14:37
Не было никакого нервно-паралитического газа. Тем более из России.
Нам с дочерью что-то подсыпали в пищу в пиццерии.
Со стороны российского правительства ко мне уже давно нет никаких претензий.
Я даже собирался приехать в Ярославль на свадьбу дочери.
Жаль, что я стал объектом грязной провокации против моей страны.
Родина, прости…
evgolius7 06 апреля 2018 | 14:39
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс:
"Разрешить российским ученым участвовать в расследовании, когда они являются наиболее вероятными виновниками преступления в Солсбери, это как если бы Скотленд-Ярд пригласил профессора Мориарти"
sg80g 06 апреля 2018 | 14:40
Писте, допились в риташке. Литературных героев на допорсы вызвывают )))
vasilevich58 06 апреля 2018 | 14:55
Во-первых не было ни какого "Новичка"!
Во-вторых мы его давно весь уничтожили!
В-третьих саксы у нас его сами украли.
В-четвёртых Скрипаль сам просто в пиццерии съел что-нибудь не то!
nanaryfive 06 апреля 2018 | 14:49
evgolius7: Прокладки сливаясь несут всякую чепургу. Давай уже про распятых мальчиков.
olegleon 06 апреля 2018 | 14:59
evgolius7: а постпред Британии не сказала сколько ещё фактов придумает власть Британии? пиццерия, кладбище, автомашина, гречка, дверь. теперь Ясенево, Шиханы ....
moskalito 06 апреля 2018 | 14:39
a8olduin:
Давно уже пора научиться снимать лапшу с ушей, послушав любого нашего чиновника, включая и президента. Очередной сеанс "Ихтамнета"
ivan127_4 06 апреля 2018 | 14:40
a8olduin:
"....
- Ваше величество! - крикнул Белый Кролик, поспешно вскочив с
места.- Обнаружены новые доказательства! Только что найдена вот эта бумага.
- И что в ней есть? - спросила Королева.
- Я ее еще не разворачивал,- сказал Белый Кролик,- но есть... есть
предположение, что это письмо от обвиняемого к... к... к кому-то!
- Раз письмо - значит, к кому-то,- сказал Король,- писать никому
пока не в обычае!
- А кому оно адресовано? - заинтересовался кто-то из присяжных.
- Никому,- сказал Кролик.- Я хочу сказать, снаружи ничего не
написано,- торопливо поправился он, развернул бумажку и добавил: - Ну
конечно! Это даже и не письмо - это просто стишки!
- А почерк подсудимого? - спросил другой присяжный.
- В том-то и дело, что нет,- сказал Белый Кролик,- и это особенно
подозрительно! Присяжные растерянно захлопали глазами.
- Выходит, он подделал чей-то почерк? - сказал Король. Присяжные
успокоились и просветлели.
- Ваше величество! - неожиданно заговорил Валет.- Я этого не писал,
и никто не докажет, что я это писал: там нет никакой подписи.
- Тем хуже для вас, если подписи нет,- сказал Король.- Не будь у вас
на уме злодейства, вы бы подписались, как честный человек!
И тут все захлопали, и не зря: действительно, это были первые умные
слова, какие Король произнес за весь день.
- Итак, вина его доказана,- начала Королева,- и пора уже отру...
- Ничего тут не доказано! - перебила Алиса.- Да вы что?....
- Это самое важное доказательство вины подсудимого,- сказал Король,
удовлетворенно потирая руки.- Оно перевешивает все остальные улики, так что
пусть присяжные удалят...
- Да это же просто чепуха! - крикнула Алиса..." (с)
Льюис Кэрролл. Алиса в стране чудес
luger_max_otto 06 апреля 2018 | 14:54
Ага. Парень, ты не прочитал, что заявил российский деятель- "в лаборатории никогда не было химоружия, его там ликвидировали". То есть во- первых, тузик на поводке и в наморднике, во- вторых, тузик не кусается, а в третьих, не тузик, а шарик, но вообще собаки не было!!!
tchizik 06 апреля 2018 | 15:01
luger_max_otto: суперкласс ржунемогу
tchizik 06 апреля 2018 | 15:04
a8olduin: обосралась и продолжает срать российская власть
mikac 06 апреля 2018 | 14:36
Э-э-ээ-э родной , кто ж тебе поверит та)))
dsa_dsf 06 апреля 2018 | 14:36
Доооо, и в крыму нас небыло, и на думбассе, и боинг мы несбивали, знаем, слышали нераз.
nanaryfive 06 апреля 2018 | 14:39
dsa_dsf: Забудь про Крым - хохол. На кой он тебе? Еле концы с концами сводишь.
aisterh 06 апреля 2018 | 14:50
"Да это не мой ребенок!!!" (с) Папишвили из "Мимино" сцена в зале суда...
jetsam 06 апреля 2018 | 14:58
все по-честному.
прототип оружия - не оружие.
серийный образец с конвейера в бомбе и вещество в пробирке - братья, но не близнецы...
...
кремль выбран, но не народом...
мы не травили, но так будет с каждым...
===========
и, вообще, каждый может купить новичка в военторге иди сельпо. при чем тут шиханы.
vyk_usguy 06 апреля 2018 | 15:10
Пусть пригласят в Шиханы экспердов: в таком случае. бритам нечего будет сказать
buzukin939 06 апреля 2018 | 15:12
Лживых английских козлов вместе с лживой бледи-премьером - фтопку! Наглые педерасты из итонов-оксфодов-кембриджей вконец заврались и обосрались - так им и надо, мерзким отравителям! Кошечек и свинок заморили, суки! Да у нас бы их ярмольник растерзал голыми руками и золоченую спираль этой бродячей говорящей суке установил, штобы больше не размножалась :)