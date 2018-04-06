Бабич: В лаборатории государственного НИИ «Шиханы» никогда не было химического оружия

В лаборатории государственного НИИ «Шиханы» никогда не было химического оружия, — утверждает полпред президента в Приволжском округе Михаил Бабич.

В интервью Интерфаксу он отметил, что в Саратовской области действительно располагался объект «Горный», но он стал первым, где была завершена ликвидация химоружия.

Между тем, на сайте НИИ говорится, что его филиал «Шиханы» занимается деятельностью, связанной, в том числе, с выполнением программы по уничтожению запасов химического оружия.

Газета Таймс утверждает, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, было произведено в Саратовской области. Издание ссылается на британскую разведслужбу.