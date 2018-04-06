Знаменитый ирландский боец Коннор МакГрегор арестован в Нью-Йорке

Спортсмену предъявлены обвинения в нападении на автобус россиянина Хабиба Нурмагомедова, в результате которого пострадало несколько человек.

Видео, в котором МакГрегор громит автобус, внутри которого сидят Нурмагомедов и еще несколько бойцов, облетело весь Интернет. Ирландец разбил стекла, повредил корпус и колеса. До драки прямо на подземной парковке не дошло лишь благодаря водителю, который не открыл двери и не выпустил Хабиба из автобуса. При этом пострадали несколько пассажиров, включая бойца UFC Майлка Кьезу. Если говорить о сути конфликта, то Хабиб и Коннор самые известные спортсмены, выступающие в UFC. И общественность все ждет, но не может дождаться их боя. И в эту субботу в Нью-Йорке Нурмагомедов дерется вовсе не с МакГрегором, а с американцем Максом Холлоуэем. Но незадолго до этого Хабиб повздорил с россиянином Артемом Лобовым, другом и спарринг-партнером Коннора. И ирландец примчался в Нью-Йорк на защиту товарища, возглавив за одно атаку на автобус. Лобов в ней тоже участвовал, и за это UFC отстранила его от ближайшего боя. С Коннором все серьезнее. Им занимается полиция. UFC же пока ограничилась тем, что рекомендовала своей главной звезде не посещать тех боев организации, в которых он не принимает участия.

МакГрегор является чемпионом UFC в легком весе, но в течение последних двух лет он не защищал титула. Из-за этого он лишиться пояса. В субботу тот будет передан победителю боя Нурмагомедова с Холлоуэем.