Жители Екатеринбурга официально лишены права самостоятельно избирать мэра

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал скандальный законопроект об отмене прямых выборов главы города.

Свердловский губернатор Евшений Куйвашев подписал закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Это произошло накануне. Документ сегодня опубликовали в «Областной газете» — 16 апреля он вступит в силу. Теперь отменить этот законопроект можно, только приняв новый. Полномочия действуюего, избранного мэра Евгения Ройзмана, истекают в сентябре. Новый мэр будет руководить не гордумой, как Ройзман, а всей городской администрацией. Его выберут муниципальные депутаты из нескльких кандидатур по представлению Конкурсной комиссии. Интересно, что глава горизбиркома Илья Захаров уверен, что выборы мэра Екатеринбурга вернут уже через пять лет.

Второго апреля в Екатеринбурге состоялся митинг против реформы местного самоуправления. В нем приняли участие несколько тысяч человек.