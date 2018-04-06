Жители Екатеринбурга официально лишены права самостоятельно избирать мэра
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал скандальный законопроект об отмене прямых выборов главы города.
Свердловский губернатор Евшений Куйвашев подписал закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Это произошло накануне. Документ сегодня опубликовали в «Областной газете» — 16 апреля он вступит в силу. Теперь отменить этот законопроект можно, только приняв новый. Полномочия действуюего, избранного мэра Евгения Ройзмана, истекают в сентябре. Новый мэр будет руководить не гордумой, как Ройзман, а всей городской администрацией. Его выберут муниципальные депутаты из нескльких кандидатур по представлению Конкурсной комиссии. Интересно, что глава горизбиркома Илья Захаров уверен, что выборы мэра Екатеринбурга вернут уже через пять лет.
Второго апреля в Екатеринбурге состоялся митинг против реформы местного самоуправления. В нем приняли участие несколько тысяч человек.
Комментарии13
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mmakarov14 06 апреля 2018 | 14:15
Рабы не имеют права выбирать начальство
skripal_live 06 апреля 2018 | 14:26
В России осталось девять городов – региональных центров, где сохранились прямые выборы мэров — Хабаровск, Анадырь, Кемерово, Томск, Абакан, Якутск, Новосибирск и Майкоп.
В остальных градоначальников назначает исполнительная и законодательная власть субъектов РФ.
vasilevich58 06 апреля 2018 | 14:44
Россияне все лишены права жить в свободном, правовом государстве!
danko1 06 апреля 2018 | 14:47
vasilevich58: Слуги решили лишить хозяина права их выфбирать и контролировать.
Так им удобнее преступления совершать и грабить хозяина.
Не пора ли хозяину таких слуг уволить и конфисковать награбленное ими?
rus095 06 апреля 2018 | 14:45
mmakarov14: ну вы это США скажите про рабов- у американцев нет прямых выборов президента.
pons 06 апреля 2018 | 14:18
как они боятся тех, кем руководят!
ha12raz 06 апреля 2018 | 14:19
Не делай добра и не мечи бисер передбыдломассой..
ostapbey 06 апреля 2018 | 14:20
Как назначил московитам батяня Батый некоего Шурика Невского свои премником..
Так до сих пор и передается сия "эстафетная палочка".
Даже..
sergs_sergs 06 апреля 2018 | 14:22
На зоне надзирателей не выбирают.
odobryam_s 06 апреля 2018 | 14:26
И что? Все равно на местные выборы никто не ходит. Тоже мне, потеря, блин! Да хомяки даже на президентские выборы не удосужились выползти, да еще и кичатся этим!
rampa 06 апреля 2018 | 14:35
odobryam_s: на ВЫБОРЫ ходят все, кто не равнодушен к своей жизни..
А зачем ходить на голосование с заранее известным результатом?
sergs_sergs 06 апреля 2018 | 14:29
Не понимаю что не так? Народо-население сделало свой выбор, теперь получит то что идет за этим паровозом. Пушки вместо масла? Запреты ради стабильности? Сроки во имя патриотизма? Говорить и думать можно будет то что правильно а не то что хочется. Кушайте, подано.
pusin_patriot 06 апреля 2018 | 14:43
sergs_sergs: "Те, кто готовы пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности."
Точнее кто променяет свободу на безопасность - лишится и того, и другого.
Потому что только при свободном обществе возможен контроль над эффективностью обеспечения безопасности, в противном случае у вас Зимняя Вишня и болты на каждом шагу.