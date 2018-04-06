Суд в Южной Корее приговорил бывшего президента Пак Кын Хе к 24 годам заключения по делу о коррупции

Ей вменялось более десятка эпизодов злоупотреблений, взяточничества и разглашение гостайны.

Тем временем в ЮАР после почти десяти лет уклонения от правосудия бывшего лидера этого государства Джейкоба Зумы — также стартовал антикоррупционный процесс. Слушания, правда, сразу же были перенесены на июнь.

В Сеуле сочли доказанной вину 66-летней Пак Кын Хе, во время правления которой были сформированы фонды, в которые по принуждению крупные отчисления делали гиганты корейской промышленности. Более того, экс-президент Южной Кореи позволила оказывать влияние на госполитику людям из ближнего круга. В ЮАР слушания по делу Зумы перенесли на начало июня. Там Национальная прокуратура выдвинула против экс-лидера обвинения по 16 пунктам — мошенничество, вымогательство, коррупция, отмывание денег. В 90-х годах Зума был центральной фигурой соглашения о покупке вооружения у одной из французских компаний. Во время его пребывания у власти обвинения были сняты. Лишь накануне был выдан ордер на арест бывшего президента Бразилии Луиса Игнасио Лула де Сильвы. В конце марта в отставку ушел президент Перу Педро Кучински. Основанием стало расследование махинаций, в которые были вовлечены и два его предшественника. 20 марта обвинения в «пассивной коррупции, незаконном финансировании предвыборной кампании»предъявили бывшему президенту Франции Николя Саркози. Идет процесс по делу Януковича, его обвиняют в госизмене. Экс-президента Мальдив вместе с его сыном и вовсе обвинили в терроризме. Пытавшийся сделать карьеру на Украине Михаил Саакашвили в Грузии обвиняется в растратах и объявлен во внутригосударственный розыск.

Через месяц начнется и судебный процесс, обвиняемым в котором выступит бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.