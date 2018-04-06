Суд в Южной Корее приговорил бывшего президента Пак Кын Хе к 24 годам заключения по делу о коррупции
Ей вменялось более десятка эпизодов злоупотреблений, взяточничества и разглашение гостайны.
Тем временем в ЮАР после почти десяти лет уклонения от правосудия бывшего лидера этого государства Джейкоба Зумы — также стартовал антикоррупционный процесс. Слушания, правда, сразу же были перенесены на июнь.
В Сеуле сочли доказанной вину 66-летней Пак Кын Хе, во время правления которой были сформированы фонды, в которые по принуждению крупные отчисления делали гиганты корейской промышленности. Более того, экс-президент Южной Кореи позволила оказывать влияние на госполитику людям из ближнего круга. В ЮАР слушания по делу Зумы перенесли на начало июня. Там Национальная прокуратура выдвинула против экс-лидера обвинения по 16 пунктам — мошенничество, вымогательство, коррупция, отмывание денег. В 90-х годах Зума был центральной фигурой соглашения о покупке вооружения у одной из французских компаний. Во время его пребывания у власти обвинения были сняты. Лишь накануне был выдан ордер на арест бывшего президента Бразилии Луиса Игнасио Лула де Сильвы. В конце марта в отставку ушел президент Перу Педро Кучински. Основанием стало расследование махинаций, в которые были вовлечены и два его предшественника. 20 марта обвинения в «пассивной коррупции, незаконном финансировании предвыборной кампании»предъявили бывшему президенту Франции Николя Саркози. Идет процесс по делу Януковича, его обвиняют в госизмене. Экс-президента Мальдив вместе с его сыном и вовсе обвинили в терроризме. Пытавшийся сделать карьеру на Украине Михаил Саакашвили в Грузии обвиняется в растратах и объявлен во внутригосударственный розыск.
Через месяц начнется и судебный процесс, обвиняемым в котором выступит бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.
Комментарии17
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zapadnay 06 апреля 2018 | 14:14
Вот оно как бывает в цивилизованных странах.
alger 06 апреля 2018 | 14:17
zapadnay: блин, скока бы они Вове припаяли
fikus74 06 апреля 2018 | 14:20
alger: много. Бесконечность - не предел.
a_and_ts Александр Симо 06 апреля 2018 | 14:30
alger: Пару предыдущих президентов они к смертной казни приговорили.
tag188 06 апреля 2018 | 14:20
Где-то в одном частном самолете над этим решением ржут собачки-корги.
alger 06 апреля 2018 | 14:29
tag188: свинки тоже похихикивали, а уж как любил посмеятся скажем Гебельс, только Кисилеву не рассказывайте
и Маше не надо
odobryam_s 06 апреля 2018 | 14:32
alger: Каддафи тоже, по слухам, чувак с юмором был...
babich174 06 апреля 2018 | 14:39
Сколько же дадут нашему?
odobryam_s 06 апреля 2018 | 14:58
babich174: Пока что очередной срок. Только не тот......
annacrimea 06 апреля 2018 | 14:40
Вот что значит бездуховность и отсутствие скреп! Это же ж на до же ж - на бывшего САМОГО наехать! Вона, в Мордоре, к бывшим, к примеру, губернаторам - сплошной респект. Не говоря уж...
forfor 06 апреля 2018 | 14:48
Лох )))
kryymsdyk 06 апреля 2018 | 15:00
Наверное она не такой духовный воин, как наш старый гриб.
oxlomon 06 апреля 2018 | 15:01
Блин! Вот почитаешь такие подборки сообщений и поневоле задумаешься о “прелестях” т.н. демократии. Какой в ней смысл, если система ничего не предотвращает? Если люди, приобщившиеся к власти, ничего не боятся — несмотря на грядущее наказание, всё равно продолжают погрязать в злоупотреблениях? Одних снимают и судят — другие заскакивают на их место и начинают (или продолжают, если так понятнее) то же самое! И какая, нафих, разница: те ли воруют — эти ли? Результат-то один! Только быдлу отрада, что очередной высокий “из князи в грязи”?
stas12006 06 апреля 2018 | 15:06
зверский конечно срок. всё-таки это не насильственное преступление, а просто деньги.
messija 06 апреля 2018 | 15:06
Вова! Читай вдумчиво, осмысленно и с друзьями поделись во всех мессенджерах!!!
vladimir1967 06 апреля 2018 | 15:07
Когда наш царек слышит такие новости его кондратий обнимает.
vas_tomsk 06 апреля 2018 | 15:09
Главный процесс впереди. Но пломбированный вагон "Москва-Гаага" неизбежен.