США сегодня, как ожидается, введут санкции против представителей российской правящей элиты

Ограничения примут в качестве ответа на вмешательство в выборы.

Под новыми санкциями могут оказаться от шести до десяти «олигархов», сообщает агентство «Блумберг». Санкций ждали еще вчера, и в Кремле заявили, что олигархов в России давно нет. Телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщил, что речь идет о людях, у которых, по мнению Белого дома, есть связи с российским президентом Владимиром Путиным. Газета Wall Street Journal, которая тоже пишет о санкциях против олигархов, напоминает, что в январе этого года глава Минфина Стивен Мнучин говорил, что Белый дом введет ограничения на основе списка российских олигархов, коррумпированных политиков и представителей близкой к президенту Владимиру Путину элиты. Публичная часть списка была обнародована. В него вошли руководители администрации президента, члены правительства, главы ряда ведомств, а также все бизнесмены из России, чье состояние больше миллиарда долларов. По иронии судьбы составители взяли прошлогодние данные журнала Forbes, и Павел Дуров в список не попал. Если бы данные были свежими, то основатель «Телеграма», которого вряд ли кто-то заподозрит в связях с Кремлем, в перечне скорее всего бы фигурировал.

Будут ли ответные меры, в Кремле пока не говорили.