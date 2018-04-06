США сегодня, как ожидается, введут санкции против представителей российской правящей элиты
Ограничения примут в качестве ответа на вмешательство в выборы.
Под новыми санкциями могут оказаться от шести до десяти «олигархов», сообщает агентство «Блумберг». Санкций ждали еще вчера, и в Кремле заявили, что олигархов в России давно нет. Телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщил, что речь идет о людях, у которых, по мнению Белого дома, есть связи с российским президентом Владимиром Путиным. Газета Wall Street Journal, которая тоже пишет о санкциях против олигархов, напоминает, что в январе этого года глава Минфина Стивен Мнучин говорил, что Белый дом введет ограничения на основе списка российских олигархов, коррумпированных политиков и представителей близкой к президенту Владимиру Путину элиты. Публичная часть списка была обнародована. В него вошли руководители администрации президента, члены правительства, главы ряда ведомств, а также все бизнесмены из России, чье состояние больше миллиарда долларов. По иронии судьбы составители взяли прошлогодние данные журнала Forbes, и Павел Дуров в список не попал. Если бы данные были свежими, то основатель «Телеграма», которого вряд ли кто-то заподозрит в связях с Кремлем, в перечне скорее всего бы фигурировал.
Будут ли ответные меры, в Кремле пока не говорили.
Комментарии13
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nikitin43 06 апреля 2018 | 14:11
расеяне готовы отдать на возврат налогов последнее друзьям нацлидера .
student_ru_ru 06 апреля 2018 | 14:31
nikitin43: И нечего смеяться. Друзья и нацлидер говорят правильные слова о патриотизме, а патриоты любят ушами. Вот вы говорите неправильные слова - и поэтому патриоты вас не любят.
meteor1908 06 апреля 2018 | 14:17
Ответные меры - запрет Ротшильдам иметь счета в Сбербанке?
don_ballon 06 апреля 2018 | 14:28
meteor1908: Смех смехом, а Сбербанк на 49% принадлежит западным инвесторам. Выстрел себе в ногу-любимый спорт Кремля. Национализируют, и все дела. Быдлосам и сберкасса сойдёт. Накопил-машину купил. К пенсии.
cereo 06 апреля 2018 | 14:45
meteor1908: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
piter_ug 06 апреля 2018 | 14:42
Ворующая ылита, получается, тырила для американского бюджета!
neitral_n 06 апреля 2018 | 14:55
piter_ug: Она его набивала! И вот америкосам и хочется, и колется.
petrovitchcolyan 06 апреля 2018 | 15:10
piter_ug: Почему для американского бюджета, там же у них дома, виллы, родители, дети,внуки ...
Так что - все в дом !
abuvgrobu 06 апреля 2018 | 14:43
речь идет о людях, у которых, по мнению Белого дома, есть связи с российским президентом Владимиром Путиным.
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А что,Владимир Путин официально признан преступником, что связи с ним как-то наказуемы ? Каким судом, когда ?..
petrovitchcolyan 06 апреля 2018 | 14:51
Конечно ответные меры будут пропорциональными - Трампа и его окружение выгонят из Газпрома и Роснефти, отберут акции и главное - запретят в России хождение доллара, а также карт Виза и Мастеркард.
nanaryfive 06 апреля 2018 | 14:53
petrovitchcolyan: Фсё что вы перечисли впечатляет. Вы действительно дурак думаете что Россию можно отключить одной кнопкой?
neitral_n 06 апреля 2018 | 14:53
А что, и в Белом Доме царит непрофессионализм в связи с потенциально грозившей опасностью попасть в список и Дурову?
comaru 06 апреля 2018 | 15:10
давно надо было