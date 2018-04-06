Z Архив новостей новости
5 13 6 2131
14:07, 06 апреля 2018

США сегодня, как ожидается, введут санкции против представителей российской правящей элиты

Ограничения примут в качестве ответа на вмешательство в выборы.

Под новыми санкциями могут оказаться от шести до десяти «олигархов», сообщает агентство «Блумберг». Санкций ждали еще вчера, и в Кремле заявили, что олигархов в России давно нет. Телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщил, что речь идет о людях, у которых, по мнению Белого дома, есть связи с российским президентом Владимиром Путиным. Газета Wall Street Journal, которая тоже пишет о санкциях против олигархов, напоминает, что в январе этого года глава Минфина Стивен Мнучин говорил, что Белый дом введет ограничения на основе списка российских олигархов, коррумпированных политиков и представителей близкой к президенту Владимиру Путину элиты. Публичная часть списка была обнародована. В него вошли руководители администрации президента, члены правительства, главы ряда ведомств, а также все бизнесмены из России, чье состояние больше миллиарда долларов. По иронии судьбы составители взяли прошлогодние данные журнала Forbes, и Павел Дуров в список не попал. Если бы данные были свежими, то основатель «Телеграма», которого вряд ли кто-то заподозрит в связях с Кремлем, в перечне скорее всего бы фигурировал.

Будут ли ответные меры, в Кремле пока не говорили.

Комментарии

13

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

nikitin43 06 апреля 2018 | 14:11

расеяне готовы отдать на возврат налогов последнее друзьям нацлидера .

student_ru_ru 06 апреля 2018 | 14:31

nikitin43: И нечего смеяться. Друзья и нацлидер говорят правильные слова о патриотизме, а патриоты любят ушами. Вот вы говорите неправильные слова - и поэтому патриоты вас не любят.

meteor1908 06 апреля 2018 | 14:17

Ответные меры - запрет Ротшильдам иметь счета в Сбербанке?

don_ballon 06 апреля 2018 | 14:28

meteor1908: Смех смехом, а Сбербанк на 49% принадлежит западным инвесторам. Выстрел себе в ногу-любимый спорт Кремля. Национализируют, и все дела. Быдлосам и сберкасса сойдёт. Накопил-машину купил. К пенсии.

cereo 06 апреля 2018 | 14:45

meteor1908: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(комментарий скрыт)

piter_ug 06 апреля 2018 | 14:42

Ворующая ылита, получается, тырила для американского бюджета!

neitral_n 06 апреля 2018 | 14:55

piter_ug: Она его набивала! И вот америкосам и хочется, и колется.

petrovitchcolyan 06 апреля 2018 | 15:10

piter_ug: Почему для американского бюджета, там же у них дома, виллы, родители, дети,внуки ...
Так что - все в дом !

abuvgrobu 06 апреля 2018 | 14:43

речь идет о людях, у которых, по мнению Белого дома, есть связи с российским президентом Владимиром Путиным.
===================================================================
А что,Владимир Путин официально признан преступником, что связи с ним как-то наказуемы ? Каким судом, когда ?..

petrovitchcolyan 06 апреля 2018 | 14:51

Конечно ответные меры будут пропорциональными - Трампа и его окружение выгонят из Газпрома и Роснефти, отберут акции и главное - запретят в России хождение доллара, а также карт Виза и Мастеркард.

nanaryfive 06 апреля 2018 | 14:53

petrovitchcolyan: Фсё что вы перечисли впечатляет. Вы действительно дурак думаете что Россию можно отключить одной кнопкой?

neitral_n 06 апреля 2018 | 14:53

А что, и в Белом Доме царит непрофессионализм в связи с потенциально грозившей опасностью попасть в список и Дурову?

comaru 06 апреля 2018 | 15:10

давно надо было

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 4 апреля Поздравить…

5 423 6 6436 04.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 2 апреля Поздравить…

5 384 6 7363 02.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 3 апреля Поздравить…

5 261 6 6858 03.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Убрали важных свидетелей» Возможно, это просто совпадение. Но опыты с нервно-паралитическим газом в Портон-Дауне ставились именно на морских свинках…

5 155 6 13183 12:08
Kвеликобритания, рф, скандалы, происшествия, животные, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Когда человеческая жизнь чего-то стоит Человека, впервые оказавшегося в Штатах, поражает, что к пожарной безопасности там относятся с религиозным трепетом! Нарушить правила – это как у нас оскорбление чувств верующих или ветеранов…

5 440 6 92953 30.03
Kпожары, общество, сша, мнения
Новости

Бабич: Яд «Новичок» никогда не хранился в Шиханах в Саратовской области Ранее британские СМИ сообщили о разработке под Саратовом химвеществ, в том числе яда Новичок…

5 69 6 6164
Блоги

МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..

5 285 6 25577 02.04
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Встреча Президента РФ с Председателем ЦИКа Эллой Памфиловой…

5 184 6 16583 03.04
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, путин, памфилова, политика, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…

5 96 6 10371 04.04
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, видео, политика, сетевизор, передачи
Блоги

«Мы все воспитаны Тулеевым, он нас вырастил» 8 депутатов Госдумы от Кемеровской области поддержали кандидатуру Амана Тулеева на пост спикера областного парламента…

5 134 6 16351 09:02
Kкемерово, тулеев, депутаты, документы, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британские неучёные Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс: «Мы знаем, что Россия рассматривает бывших разведчиков как кандидатов на уничтожение»...

5 204 6 25856 05.04
Kвеликобритания, рф, политика, конфликты, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Как нам провести праймериз После того, какой результат насчитали в Москве Путину, показать поддержку москвичами демократических ценностей особенно важно…

5 145 6 19623 04.04
Kполитика, москва, выборы, мэр, оппозиция, мнения
Блоги

Открытое письмо студентов НИУ ВШЭ против цензуры Обращение к руководству Факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ по поводу выпуска ток-шоу «В точку» с Дмитрием Песковым…

5 138 6 67070 30.03
Kполитика, навальный, кемерово, общество, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

+ Мой депутатский отчет Мой депутатский отчет Полномочий на муниципальном уровне совсем мало. Но если есть воля и желание, то и в такой ситуации можно что-то менять…

5 42 6 6179 02.04
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, москва, видео, мнения
Блоги

Активиста и политолога Михаила Светова не пустили в Кемерово, где он должен был выступить с лекцией По словам Светова, задержавшие его не были полицейскими. Они представились шахтерами, но действовали скоординировано со службами аэропорта…

5 103 6 15469 01.04
Kвидео, кемерово, аэропорты, события
Интервью 2018

Николай Травкин гость: Николай Травкин политик, герой соцтруда

Немцов посвятил всю свою оппозиционную деятельность созданию объединенной оппозиции. И не сумел. Навальный посвятил всю свою деятельность – вытоптать любого конкурента рядом…

5 103 6 19507 30.03
#слушать 50:24 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kподмосковье, власть, кемерово, видео

Популярное за неделю

Новости

Новые американские санкции против российских олигархов могут быть объявлены уже сегодня Эти меры планировались давно и связаны с опубликованным в январе «кремлёвским докладом»...

5 17 6 22141
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мы можем встать с колен, грозить всему миру, запускать «Сармат», но обеспечить эвакуацию детей из 4-этажного здания мы оказались не в состоянии…

5 265 6 176479 31.03
#слушать 47:49 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

Дела об оскорблении чувств:
2910456
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 18 6 22609 01.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

В Коктебеле произошла экологическая катастрофа. Власти молчат Когда мы смотрели на это вонючее болото, стекающее в море, то они не могли такого припомнить, и это фактически самый центр Коктебелевской бухты, куда через пару месяцев приедут десятки тысяч туристов…

5 576 6 377928 02.04
Kэкология, общество, политика, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? Арест братьев Магомедовых: удар по Медведеву? Или очередной передел бизнес-полян? А еще есть внешний эффект…

5 82 6 196433 01.04
Kвидео, экономика, рф, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6854619
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3391263

Сегодня в эфире