The Times: Нервно-паралитическое вещество, которым отравили Скрипаля, произвели на военной базе под Саратовом
Нервно-паралитическое вещество, которым отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, произвели на военной научно-исследовательской базе Шиханы под Саратовом. Об этом пишет британская газета The Times.
Именно базу Шиханы называют тем местом, где на протяжении прошлого десятилетия выясняли, может ли нервно-паралитическое вещество «Новичок» быть эффективным настолько, чтобы его использовать для убийств за рубежом, пишет The Times.
К такому выводу пришла британская разведка, по её данным, запасов этого вещества не так много для того, чтобы использовать как боевое оружие, но достаточно для убийств отдельных людей. При этом сейчас, как отмечает издание, запасы наверняка подчищают.
Другие зарубежные СМИ с подозрением отреагировали на появление записи разговора дочери Скрипаля с родственница, которую представили российские СМИ. Как отмечает The Guardian, сама Юлия Скрипаль попросила держать её как можно дальше от российских структур. В то же время, её двоюродная сестра Виктория, хоть и контактирует с журналистами обеих стран, но, кажется, занимает позицию Москвы. И именно её Кремль пытается теперь использовать как таран и получить доступ к Юлии, — отмечает The Guardian.
Многие издания также пишут про то, что первыми, кто пострадал от отравления Скрипалей были их персидская кошка и две морские свинки.
РФ готова предоставить данные, необходимые для расследования дела Скрипаля, в том числе о лаборатории в Шиханах, — сообщил сенатор Бондарев. Его Цитирует РИА.
В лаборатории Научно-исследовательского органической института химии и технологии в городе Шиханы Саратовской области никогда не хранилось химоружие, в том числе, так называемый газ «Новичок». Об этом Интерфаксу заявил бывший глава комиссии по химическому разоружению, а ныне полпред президента в Приволжском Федеральном округе Михали Бабич. По его словам, некий объект в Саратовской области действительно был, но не в Шиханах.
Ранее газета «Таймс» сообщила, что нервнопаралитическое вещество «Новичок» было произведено на военной исследовательской базе в закрытом городе Шиханы в Саратовской области.
Между тем, учёные-химики Леонид Ринк и Владимир Углев, работавшие в советское время в Шиханах, упоминали в своих интервью, что в этой лаборатории разрабатывались и исследовались отравляющие вещества класса «Новичок».
Существует множество свидетельств, которые подтверждают, что в Шиханах производилось боевое отравляющее вещество «Новичок» Об этом «Эху Москвы» рассказал специальный корреспондент издания Republic Илья Рождественский. Рождественский добавил, что, согласно материалам следствия, именно из лаборатории в Шиханах учёный Леонид Ринк вынес до 14 ампул с «Новичком» и продал их.
Шиханы были главным центром создания химического оружия во времена СССР, но оно там не хранилось. Об этом «Эху Москвы» рассказал военный обозреватель Александр Гольц. Гольц также добавил, что установить, где хранилось вещество, практически невозможно.
Комментарии22
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evgolius7 06 апреля 2018 | 14:07
Беженка из Солсбери рассказывает:
"Взяли двух морских свинок, маленьких, слабеньких и к коту, как Иисусов прибили.
Это называется показательная казнь".
gtfhb 06 апреля 2018 | 14:12
Точно под Саратовом. Это где то в Ясенево. Ну, вы знаете...
pit_heap 06 апреля 2018 | 14:13
Лондон по сути обвиняет Москву в отсутствии доказательств и досадует, что подозреваемый не хочет сознаться.Это и есть вина подозреваемого.Либерда аплодирует такому "правосудию"
nikitin43 06 апреля 2018 | 14:17
pit_heap: никому уже не нужны дополнительные доказательства после убийства литвиненко луговым и награждение энтого телохранителя орденом и местом в госдуме
splin2 06 апреля 2018 | 14:33
nikitin43: Бабич: "некий объект в Саратовской области действительно был, но не в центре Шихан, а на окраине.")))
nikitin43 06 апреля 2018 | 14:13
evgolius7: мид расеи - а вы докажите что распятого мальчика не было .
nanaryfive 06 апреля 2018 | 14:32
evgolius7: Путен хател убить фсех хомячков в Англии!
sadda 06 апреля 2018 | 14:09
Песков - "Никаких офшоров у Навки нет. А то что ее паспорт фигурирует в офшорных документах нет ничего удивительного - паспорт цыгане в электричке украли".
x_signal 06 апреля 2018 | 14:12
" — Ужасное преступление… на Брикстон-роуд. Убит американец. Слава Богу, дело ведёт инспектор Лестрейд. Газеты пишут — лучший инспектор.
— Инспектор Лестрейд — самодовольный осёл, миссис Хадсон.
— Так пишет «Таймс»…"
sg80g 06 апреля 2018 | 14:14
Такое подозрение, что в кому Скрипали впали не от какого то непонятного Новичка, а от введеного антидота. А что под рукой у любого медика против отравления - атропин, сильнейший наркотик. И не в коме они лежали, были а в кайфе. Юлька первой очухалась и в соцсети вылезла. Им вежливо дали по рукам и сказали что если хотят жить, надо еще месячишко полежать полуметрвыми..
Вот кажется ну что можетбыть проще - собери консилиум специалистов, вместе возьмите пробы крови, одежды, гречки, ручки, кошки.. СРАЗУ!! А не когда скамейку сожгли, кошку грохнули, про гречку забыли.. Хрен бы тогда кто отмазался! вот формула обнаруженного яда, а вот Новичок. И теперь объхяснитесь. Шо, бля, за джентльменство такое поверить на слово и бросаться извиняться?? Это Россия долждна обвинять! Ее граждане отравлены в англии. И не первый раз!
Лживые Британские Пидорасы..
pnh__ptn 06 апреля 2018 | 14:17
sg80g: Лживые Британские Пидорасы..
О, Правдивый Российский...
mobile_actor 06 апреля 2018 | 14:26
sg80g: Да, они рыбой отравились - Виктория же лучше знает, верно?
irdo 06 апреля 2018 | 14:16
Все по российским пословицам:
-я не я, хата не моя, и вообще я иду в библиотеку.
Смешно, грустно и трагично.
За Отчизну стыдно.
polba 06 апреля 2018 | 14:25
irdo: Ещё б понять что за хата... вчерась вроде про Ясенево толковали, сегодня про Самару...
abuvgrobu 06 апреля 2018 | 14:18
Чтобы так точно "определить" место производства, необходимо как минимум владеть образцами вещества для сравнения. Очень любопытно было бы узнать каким образом были получены такие образцы, если они вообще были в реальности.
komiccap_nkvd 06 апреля 2018 | 14:20
Ми6 совместно с ЦРУ организовали отравления Скрипалей с целью прощупать все оставшиеся химлаборатории России.
Они называют интересующую их лабораторию и говорят: там было это ОВ изготовлено. И ждут опровержений России. Ясенево, теперь Саратов. Затем еще будут варианты
mobile_actor 06 апреля 2018 | 14:29
komiccap_nkvd: И все это для того, чтобы расстроить царя-Бедоносца перед "выборами", верно? И в волоколамскую свалку МИ-6 газ качает по трубе из Бомбея.
jetsam 06 апреля 2018 | 14:32
mobile_actor: неа. бомбей давно наш.
газ с украины.
по трубам газпрома прямо в скважину ядрова...
moncegorskyi 06 апреля 2018 | 14:39
А может ФСБшники отравлением Скрипаля решили отвлечь всех о деле с 400 кг аргентинского "кокса" и убить двух зайцев, т.е. еще предостеречь из наших из славян, в разных лондонах, что у нас длинные руки и пора делиться, а то корм после санкций, становится все более скудным. Некого дома уже стричь... Всех вытрясли по полной, даже российских нищебродов с неполным лярдом, братьев Магомедовых, приближенных ко второму лицу, пришлось трухануть не от хорошей жизни...
snikkersnepper 06 апреля 2018 | 14:50
Все-таки, что-то с чем-то. Накидана куча всякой инфы про Шиханы, включая (куда уж без этого на ЭМ) прямое вранье. Высказались все - от газеты Гардиан до самоГО ГОльца. При этом скромненько пропущены два "малозначительных" момента:
1. Информация о Шиханах - это 1000500ый анонимный источник британского издания. В одном ряду с гречкой, Ясенево и и системой вентиляции от БМВ. Какое отношение эта статья имеет к реальным выкладкам английских спецслужб - а фиг его знает. "Не задавайте пошлые вопросы"(С).
2. Каким образом английские спецслужбы (если это были они, а не "источники Таймс") установили происхождение ИМЕННО ЭТОЙ партии вещества ("Новичок", "Старичок" - без разницы) именно из Шихан, я так думаю, они сами не ответят. Потому что уже привыкли, что быдло, которому они это впаривают, никогда в жизни таким вопросом не задасться.
Короче говоря, как и было сказано вчера - можно только поаплодировать. Дебильный провал в связи с откровениями портондаунского главхимика (собственноручно уличившего во вранье собственного премьера и мининдела) благополучно замылен банальным газетным вбросом, сляпанным на коленке за 5 минут (это если 4,5 минуты пить кофе для вдохновения). И все лохи обязательно это съедят. Просто из принципа.
zhrv 06 апреля 2018 | 14:52
Так вон оно чо!
Это был тайный эксперимент над английскими хомячками, потому то Машку так и интересует их состояние. Но хомячков надежно укрыли, сменили им хозяев, сделали пластику мордашек, перекрасили.
А Скрипалей случайно зацепили, может даже и сами теперь не в восторге.
rktq 06 апреля 2018 | 14:53
Бриты продолжают через СМИ прочищать светлые умы европейцев.
Джонсон с Мэй "обкакались" со своими заявления..теперь в молчанку ушли..Так глядишь и за умных сойдут..