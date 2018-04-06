The Times: Нервно-паралитическое вещество, которым отравили Скрипаля, произвели на военной базе под Саратовом

Нервно-паралитическое вещество, которым отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, произвели на военной научно-исследовательской базе Шиханы под Саратовом. Об этом пишет британская газета The Times.

Именно базу Шиханы называют тем местом, где на протяжении прошлого десятилетия выясняли, может ли нервно-паралитическое вещество «Новичок» быть эффективным настолько, чтобы его использовать для убийств за рубежом, пишет The Times.

К такому выводу пришла британская разведка, по её данным, запасов этого вещества не так много для того, чтобы использовать как боевое оружие, но достаточно для убийств отдельных людей. При этом сейчас, как отмечает издание, запасы наверняка подчищают.

Другие зарубежные СМИ с подозрением отреагировали на появление записи разговора дочери Скрипаля с родственница, которую представили российские СМИ. Как отмечает The Guardian, сама Юлия Скрипаль попросила держать её как можно дальше от российских структур. В то же время, её двоюродная сестра Виктория, хоть и контактирует с журналистами обеих стран, но, кажется, занимает позицию Москвы. И именно её Кремль пытается теперь использовать как таран и получить доступ к Юлии, — отмечает The Guardian.

Многие издания также пишут про то, что первыми, кто пострадал от отравления Скрипалей были их персидская кошка и две морские свинки.

РФ готова предоставить данные, необходимые для расследования дела Скрипаля, в том числе о лаборатории в Шиханах, — сообщил сенатор Бондарев. Его Цитирует РИА.

В лаборатории Научно-исследовательского органической института химии и технологии в городе Шиханы Саратовской области никогда не хранилось химоружие, в том числе, так называемый газ «Новичок». Об этом Интерфаксу заявил бывший глава комиссии по химическому разоружению, а ныне полпред президента в Приволжском Федеральном округе Михали Бабич. По его словам, некий объект в Саратовской области действительно был, но не в Шиханах.

Ранее газета «Таймс» сообщила, что нервнопаралитическое вещество «Новичок» было произведено на военной исследовательской базе в закрытом городе Шиханы в Саратовской области.

Между тем, учёные-химики Леонид Ринк и Владимир Углев, работавшие в советское время в Шиханах, упоминали в своих интервью, что в этой лаборатории разрабатывались и исследовались отравляющие вещества класса «Новичок».



Существует множество свидетельств, которые подтверждают, что в Шиханах производилось боевое отравляющее вещество «Новичок» Об этом «Эху Москвы» рассказал специальный корреспондент издания Republic Илья Рождественский. Рождественский добавил, что, согласно материалам следствия, именно из лаборатории в Шиханах учёный Леонид Ринк вынес до 14 ампул с «Новичком» и продал их.

Шиханы были главным центром создания химического оружия во времена СССР, но оно там не хранилось. Об этом «Эху Москвы» рассказал военный обозреватель Александр Гольц. Гольц также добавил, что установить, где хранилось вещество, практически невозможно.