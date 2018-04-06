В Таганский суд Москвы поступил иск Роскомнадзора о блокировании на территории России доступа к мессенджеру Телеграм

В Таганский суд Москвы сегодня поступил иск Роскомнадзора о блокировании на территории России доступа к мессенджеру Телеграм. Как заявили в пресс-службе суда, решение о том, принимать ли его к рассмотрению, будет принято в течение пяти дней.

Напомним, — Телеграм отказался предоставлять ключи шифрования переписки пользователей по требованию Федеральной службы безопасности.

Позиция Телеграм остается неизменной и заключается в том, что исполнить требования спецслужбы невозможно. Об этом нашей радиостанции рассказал юрист, представляющий интересы мессенджера Рамиль Ахметгалиев. По словам Ахметгалиева, до тех пор, пока содержание иска неизвестно, сложно пытаться предугадать дальнейшее развитие событий.



Мессенджеру Telegram придётся сотрудничать с властями, если он хочет оставить у себя российскую аудиторию. Такое мнение «Эху Москвы» высказал советник президента по интернету Герман Клименко. При этом Клименко подчеркнул, что блокировка Telegram приведёт к потере им бОльшей части российских пользователей.

В случае блокировки мессенджера «Телеграм» в Кремле найдут для него замену. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Много есть мессенджеров, Telegram очень удобный, действительно, мы используем его, в том числе и для общения с журналистами. Будет очень жаль, если не будет найден консенсус, а пока, насколько мы понимаем, он не найден. Но закон есть закон, и если он не будет соблюден и не будут приняты соответствующие меры, будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям». Роскомнадзор подал сегодня иск в суд об ограничении доступа к мессенджеру из-за того, что владельцы приложения не передали ключи для расшифровки сообщений.