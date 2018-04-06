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Эксклюзив Эха 14:00, 06 апреля 2018

В Таганский суд Москвы поступил иск Роскомнадзора о блокировании на территории России доступа к мессенджеру Телеграм

В Таганский суд Москвы сегодня поступил иск Роскомнадзора о блокировании на территории России доступа к  мессенджеру Телеграм. Как заявили в пресс-службе суда, решение о том, принимать ли его к рассмотрению, будет принято в течение пяти дней.

Напомним, — Телеграм отказался предоставлять ключи шифрования переписки пользователей по требованию Федеральной службы безопасности.

Позиция Телеграм остается неизменной и заключается в том, что исполнить требования спецслужбы невозможно. Об этом нашей радиостанции рассказал юрист, представляющий интересы мессенджера Рамиль Ахметгалиев. По словам Ахметгалиева, до  тех пор, пока содержание иска неизвестно, сложно пытаться предугадать дальнейшее развитие событий.

Мессенджеру Telegram придётся сотрудничать с властями, если он хочет оставить у себя российскую аудиторию. Такое мнение «Эху Москвы» высказал советник президента по интернету Герман Клименко. При этом Клименко подчеркнул, что блокировка Telegram приведёт к потере им бОльшей части российских пользователей.

В случае блокировки мессенджера «Телеграм» в Кремле найдут для него замену. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Много есть мессенджеров, Telegram очень удобный, действительно, мы используем его, в том числе и для общения с журналистами. Будет очень жаль, если не будет найден консенсус, а пока, насколько мы понимаем, он не найден. Но закон есть закон, и если он не будет соблюден и не будут приняты соответствующие меры, будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям». Роскомнадзор подал сегодня иск в суд об ограничении доступа к мессенджеру из-за того, что владельцы приложения не передали ключи для расшифровки сообщений.

Комментарии

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vasya_von_smetankin 06 апреля 2018 | 14:07

Одновременно нужно блокировать Почту и Телефон!

irdo 06 апреля 2018 | 14:11

vasya_von_smetankin:
Одновременно нужно блокировать Почту и Телефон!
============
А надежней--вообще запретить 21 век.

pro_hanov 06 апреля 2018 | 14:13

""В Таганский суд Москвы поступил иск"

Об этом сообщил Таганский суд в своём телеграмм-канале)

a_and_ts Александр Симо 06 апреля 2018 | 14:33

irdo: 19 и 20 тоже.

luger_max_otto 06 апреля 2018 | 14:28

Воронежу приготовиться!

testmeter 06 апреля 2018 | 14:07

"В Таганский суд Москвы поступил иск Роскомнадзора" /// Басманный суд нервно закурил...

cattt 06 апреля 2018 | 14:32

testmeter: Чхать на суды, гебисты получат уши от мертвого осла, а не коды, это они здесь всех сношают, а там на них забили болт!

irdo 06 апреля 2018 | 14:08

Запрещать и не пущать, это все, что умеет чекистская власть.

pro_hanov 06 апреля 2018 | 14:15

irdo: "не пущать, это все, что умеет чекистская власть"

Не клевещите, мадам! Недавно Госдума милостиво разрешила гражданам собирать в лесу валежник)

irdo 06 апреля 2018 | 14:23

pro_hanov:
Не клевещите, мадам! Недавно Госдума милостиво разрешила гражданам собирать в лесу валежник)
===========
Вот когда разрешит собирать ягоды и грибы в лесу, тогда и поговорим о гуманизме чекистов.:))

a_and_ts Александр Симо 06 апреля 2018 | 14:42

pro_hanov: Так то в 19 году. Видимо по их расчтам не многие доживут.

jetsam 06 апреля 2018 | 14:08

поскольку солнце не хочет выполнять наши требования - переходим на лучину.

* мог коперник, бруно, галилей родится в россии?
наверное - мог. только бы сдох в младенчестве...

jetsam 06 апреля 2018 | 14:11

/ родиться /

piter_ug 06 апреля 2018 | 14:08

Вот ей-богу, всему составу суда лучше уйти на больничный или в отпуск с последующим увольнением!

tsario 06 апреля 2018 | 14:12

Как это помешает террористам его использовать? Ну те сама власть признает, что блокировки не панацея, а просто средство затруднить доступ к ресурсу большой части населения РФ.

jetsam 06 апреля 2018 | 14:37

tsario:
если внимательно читать - _наши_ террористы в телеграм. _наши_
так что _наших_ мы точно отключим. и, поскольку они наши - т.е. тупые бараны и кроме телеграм ни бум-бум. все будет хорошо. все закончится - они же наши - телефоном не умеют, емейла нет, вайбер для них сложен, вотсапп вообще их пугает...

а вот не наши терры - им фиолетово. но с нашими они никак не свяжутся (морзянку не знают, icq под колпаком..)

логично?

serjo1977 06 апреля 2018 | 14:16

Они ТОРопятся запретить всё вокруг. Но это не обязывает нас ВыПолНять их запреты.

pusin_patriot 06 апреля 2018 | 14:37

serjo1977: Телега на телефоне, Телега как первый пробный камень, ВатсАпп с Вайбером на очереди, по результату с Телегой.

ВПН на телефоне не всегда удобно, жрет аккум за счет шифрации, для поддержки тоннеля периодически шлет служебные пакеты - т.е. постоянно держит активным соединение (влияние на аккум), может вылетать из за нехватки памяти в процессе активной работы с другими приложениями.

Лично я пока смотрю в сторону obfsproxy и stunnel, заворачивать на проксик в тоннель. Потому что обычными sock5 с телефона в дороге что-то не комильфо.

pavel_liberal Павел Кузнецов 06 апреля 2018 | 14:17

А что бы им не запретить вообще тогда весь Интернет, да и вообще, всякое хаотическое хождение и общение населения, ведь эта неконтролируемая среда, может породить террористические акты?! Застрявшие в стародавних тоталитарных временах маразматики, убеждены, что свобода - корень всех бед, а казарма - залог порядка и безопасности.
Не уйти бы им в добровольном порядке на пенсию, освободив место адекватным современным гражданам?

fikus74 06 апреля 2018 | 14:27

БлокирУй не блокирУй все равно кремлевские получите вы буй.

a_and_ts Александр Симо 06 апреля 2018 | 14:38

Да пусть блокируют. Они себе хуже делают. Я вообще не понимаю, зачем телеграм ходит в их суды, имеет представительства в России. Без информации оппозиция станет только более радикальной.

jetsam 06 апреля 2018 | 14:49

a_and_ts: тут вы неправы...

без информации радикалом никогда не стать - вон коровы в стаде, какие там радикалы? тысячи лет их доят и доят, доят и доят... а знали бы они про индию? - давно убежали бы...

без информации все тихо и спокойно. рабы в стойле, патриции на пьянке.

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