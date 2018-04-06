Министр спорта Нижегородской обл. обратился к главам муниципальных округов с просьбой помочь в строительстве стадиона
Министр спорта Нижегородской области обратился к главам муниципальных округов с просьбой оказать содействие в строительстве стадиона, который должен быть открыт 15 апреля.
Как пишет местная пресса, требуется дополнительная рабочая сила. Сергей Панов обещает, что сотрудники будут обеспечены трехразовым питанием, спецодеждой, и при необходимости, жильем. Письмо министра публикует в своем блоге бывший депутат заксобрания Никита Сорокин.
Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о том, что стадион уже вводится в эксплуатацию. Его стоимость превысила 17 миллиардов рублей.
Комментарии17
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mikhail_spb_ 06 апреля 2018 | 13:38
Бабло разворовали, а стадион не построили.
Теперь это властное ворьё заставит безропотное народонаселение бесплатно вкалывать на стройке.
meteor1908 06 апреля 2018 | 13:42
mikhail_spb_: пущай футболисты российской сборной достраивают - им же это больше всех надо?
ochevidno_i_neveroyatno 06 апреля 2018 | 13:57
mikhail_spb_: на выборы то согнали, теперь пора на стройки - за отгулы, за 3-х разовое питание. Они (быдло) должны подставить плечо своему президенту в трудную минуту.
... а то какие-то полупроститутки получаются
П.С. до 15-го 9 дней осталось - неделю пообсуждают, за выходные построят, как раз там лененский субботник по календарю.
max3446 06 апреля 2018 | 14:01
mikhail_spb_: немуов же был когда то губернатором нижегородской области, вот он и разворовал. а потом либерасты еще спрашивают чего он такого плохого сделал когда у власти был
diximania1948 06 апреля 2018 | 14:13
max3446: Идиот или прикидываешься?
ostapbey 06 апреля 2018 | 14:45
diximania1948: он не идиот. он ФЕДЕРАСТ.
Но и юрыст. На "шредере" работает..в юрконсультации..
Даже..
nikitin43 06 апреля 2018 | 13:39
народишко напрягся на возвращение налогов обсанкционенных друзей нацлидера , вот когда победим всех врагов тогда ....новых найдём чтоб воровать.
platonnekafrin 06 апреля 2018 | 13:53
Матрас, еда, спецовка за работу! Наконец наступил коммунизм!
max3446 06 апреля 2018 | 13:57
вот и наглядный пример правления некогда немцова, который разворовал нижегородскую область.
ochevidno_i_neveroyatno 06 апреля 2018 | 13:59
max3446: +100500!!!!!!!!!)))))))))))
diximania1948 06 апреля 2018 | 14:15
max3446: Он и Боинг сбил и заложников Дубровки потравил.
tag188 06 апреля 2018 | 14:02
Сергей Панов обещает, что сотрудники будут обеспечены трехразовым питанием, спецодеждой, и при необходимости, жильем
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А зарплату не обещает, я правильно понял?
navsegda 06 апреля 2018 | 14:04
А Вдуматься "министр спорта Нижегородской области" !?!?!? это песец , вот нах в области министры , да ещё и спорта ?
tag188 06 апреля 2018 | 14:08
navsegda: В Красноярском крае намедни создали "Министерство по тарифам ЖКХ". И это не шутка.
nns33 06 апреля 2018 | 14:13
Все главы муниципалитетов должны выйти на субботник.Ленин брёвна носил и не видел в этом ничего зазорного. )))
don_ballon 06 апреля 2018 | 14:22
После ЧМ по футболу в ЮАР стадионы, построенные к Мундиалю, используются как загоны для скота. Зачем было давать ЧМ Нижнему, если там даже команды РПФЛ нет? Её нет и в Сочи, нет в Саранске. В Казани, Самаре, Екатиринбурге на стадион ходит меньше местных, чем приезжих московских фанатов. Был шанс построить в Москве стадион класса "Уэмбли", "Камп Ноу", "Маракана"-нет, сунули новые ноги в старую жопу Лужи. Одно хорошо-бездомных собак уничтожат в городах-"приёмниках".
rampa 06 апреля 2018 | 14:45
don_ballon: пусть уничтожат на глазах твоего ребенка