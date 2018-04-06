Министр спорта Нижегородской обл. обратился к главам муниципальных округов с просьбой помочь в строительстве стадиона

Министр спорта Нижегородской области обратился к главам муниципальных округов с просьбой оказать содействие в строительстве стадиона, который должен быть открыт 15 апреля.

Как пишет местная пресса, требуется дополнительная рабочая сила. Сергей Панов обещает, что сотрудники будут обеспечены трехразовым питанием, спецодеждой, и при необходимости, жильем. Письмо министра публикует в своем блоге бывший депутат заксобрания Никита Сорокин.

Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о том, что стадион уже вводится в эксплуатацию. Его стоимость превысила 17 миллиардов рублей.