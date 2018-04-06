В руководстве «Единой России» считают неправильным выдвижение Амана Тулеева в  спикеры парламента Кемеровской области

«Люди просто не поймут такого решения», — сказал Интерфаксу вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Ранее депутаты нижней палаты парламента, представляющие Кемеровскую область, направили обращение искполняюще6му обязанности главы региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева. Они отмечают, что бывший губернатор «обладает большим авторитетом, умеет принимать нестандартные решения в сложных ситуациях».