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13:32, 06 апреля 2018

В руководстве «Единой России» считают неправильным выдвижение Амана Тулеева в  спикеры парламента Кемеровской области

«Люди просто не поймут такого решения», — сказал Интерфаксу вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
Ранее депутаты нижней палаты парламента, представляющие Кемеровскую область, направили обращение искполняюще6му обязанности главы региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева. Они отмечают, что бывший губернатор «обладает большим авторитетом, умеет принимать нестандартные решения в сложных ситуациях».

Комментарии

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meister_luvin 06 апреля 2018 | 13:36

пора его на свалку истории отправить

gordy 06 апреля 2018 | 14:04

Хлопочут за проштрафившегося медведя, чтобы его вернули на воеводство?

vasilevich58 06 апреля 2018 | 14:50

Блин! Что теперь с ними будет!
Не ту жопу поцеловали по старой привычке!

nikitin43 06 апреля 2018 | 13:37

перед развалом ссср у комми было 20 млн партийцев но даже все вместе они не воровали как эта группа кремлёвских холуёв которые ещё и законы для себя стряпают .

rifles 06 апреля 2018 | 13:37

А когда у нас Кремль интересовался мнением"людей" ???
PS Тулееву давно на том свете пайку отпускают,а он все к рулю ломится -руководить!!!

odobryam_s 06 апреля 2018 | 13:39

Чет не пойму, откуда у едросни взялся здравый смысл и подобие совести? Они же как поленья в сарае, как положат, так и согласны лежать.... Видно шепнули этим флюгерам что-то "откуда надо".

ivfn 06 апреля 2018 | 14:00

odobryam_s:
/Страна коррупции Амана Тулеева или как «Кузбассбаши» превратился в немощного старика//

А ведь когда-то Тулеева называли самостоятельным человеком, который держал в своих руках крайне проблемный регион, в котором сталкивались интересы различных околокриминальных группировок, ФПГ, силовиков и чиновничьих кланов. Прозванный «Кузбассбаши» Тулеев сумел получить контроль за значительным количеством активов в самой денежной сфере Кузбасса – добыче угля.

В открытых источниках указывалось, что Тулеев и его семья контролировали до 50 процентов акций шахты «Юбилейная».

Вначале нулевых говорили о том, что почти вся торговля углем через офшоры осуществлялась с согласия и соответствующего «интереса» Тулеева.

В марте 2016 года Константин Рубахин опубликовал большое расследование, в котором утверждал, что Аман Тулеев на протяжении 20 лет получает финансовую благодарность от представителей «Измайловской» ОПГ за общее покровительство в регионе.

В этом расследовании есть данные о показаниях, которые зарубежном дал однокурсник хозяина УГМК Искандера Махмудова Джалол Хайдаров, владевший когда-то Качканарским ГОКом. Так вот Хайдаров рассказал о том, что ныне покойный лидер "Измайловской" ОПГ Антон Малевский и «алюминиевый король» Михаил Черной «отстегивали проценты» Аману Тулееву.

«Под контролем Миши и Антона был регион Кузбасс с кузбасским углем. Губернатор этого региона Тулеев получал процент прибыли от Миши Черного и Антона Малевского», - сообщает Хайдаров.
ИТД и ИТД ИТд

vitfom 06 апреля 2018 | 13:47

Уже принял нестандартное решение - не выехал на место трагедии, сославшись на кортеж.

tks 06 апреля 2018 | 13:49

Наверное, вперед паровоза побежали особи некоторые. Ну да не впервой так, вперед батьки в пекло.

nns33 06 апреля 2018 | 14:09

tks: Смешно. Похоже ,что впервые разошлись во мнении "птенцы тулеевского гнезда".

angrew 06 апреля 2018 | 13:55

У нас ведь есть универсальное средство для решения всех вопросов- Новичок!

dr_nemos 06 апреля 2018 | 14:01

эк этих насекомых болтает....и так и этак....а ну как пахан по другому знает..... Омерзительные болтания...как д..мо в проруби

abulkor 06 апреля 2018 | 14:10

Его надо назначить помощником президента по пожарной безопасности в кремле.

platonnekafrin 06 апреля 2018 | 14:12

Зря он так про людей - "не поймут". Уж двадцать лет как "всё с вами ясно".

pusto1 06 апреля 2018 | 14:32

авторитет не означает искусство ораторства, впрочем у нас это прокатит.

(комментарий скрыт)

cereo 06 апреля 2018 | 14:49

Походу "бабка" тулеева не угомонится ни как, оставте деда в покое, ато инсульт Ёбнет, пусть за грибами ходит и на рыбалку с правнуками.

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