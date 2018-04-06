В руководстве «Единой России» считают неправильным выдвижение Амана Тулеева в спикеры парламента Кемеровской области
«Люди просто не поймут такого решения», — сказал Интерфаксу вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
Ранее депутаты нижней палаты парламента, представляющие Кемеровскую область, направили обращение искполняюще6му обязанности главы региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева. Они отмечают, что бывший губернатор «обладает большим авторитетом, умеет принимать нестандартные решения в сложных ситуациях».
Комментарии16
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meister_luvin 06 апреля 2018 | 13:36
пора его на свалку истории отправить
gordy 06 апреля 2018 | 14:04
Хлопочут за проштрафившегося медведя, чтобы его вернули на воеводство?
vasilevich58 06 апреля 2018 | 14:50
Блин! Что теперь с ними будет!
Не ту жопу поцеловали по старой привычке!
nikitin43 06 апреля 2018 | 13:37
перед развалом ссср у комми было 20 млн партийцев но даже все вместе они не воровали как эта группа кремлёвских холуёв которые ещё и законы для себя стряпают .
rifles 06 апреля 2018 | 13:37
А когда у нас Кремль интересовался мнением"людей" ???
PS Тулееву давно на том свете пайку отпускают,а он все к рулю ломится -руководить!!!
odobryam_s 06 апреля 2018 | 13:39
Чет не пойму, откуда у едросни взялся здравый смысл и подобие совести? Они же как поленья в сарае, как положат, так и согласны лежать.... Видно шепнули этим флюгерам что-то "откуда надо".
ivfn 06 апреля 2018 | 14:00
odobryam_s:
/Страна коррупции Амана Тулеева или как «Кузбассбаши» превратился в немощного старика//
А ведь когда-то Тулеева называли самостоятельным человеком, который держал в своих руках крайне проблемный регион, в котором сталкивались интересы различных околокриминальных группировок, ФПГ, силовиков и чиновничьих кланов. Прозванный «Кузбассбаши» Тулеев сумел получить контроль за значительным количеством активов в самой денежной сфере Кузбасса – добыче угля.
В открытых источниках указывалось, что Тулеев и его семья контролировали до 50 процентов акций шахты «Юбилейная».
Вначале нулевых говорили о том, что почти вся торговля углем через офшоры осуществлялась с согласия и соответствующего «интереса» Тулеева.
В марте 2016 года Константин Рубахин опубликовал большое расследование, в котором утверждал, что Аман Тулеев на протяжении 20 лет получает финансовую благодарность от представителей «Измайловской» ОПГ за общее покровительство в регионе.
В этом расследовании есть данные о показаниях, которые зарубежном дал однокурсник хозяина УГМК Искандера Махмудова Джалол Хайдаров, владевший когда-то Качканарским ГОКом. Так вот Хайдаров рассказал о том, что ныне покойный лидер "Измайловской" ОПГ Антон Малевский и «алюминиевый король» Михаил Черной «отстегивали проценты» Аману Тулееву.
«Под контролем Миши и Антона был регион Кузбасс с кузбасским углем. Губернатор этого региона Тулеев получал процент прибыли от Миши Черного и Антона Малевского», - сообщает Хайдаров.
ИТД и ИТД ИТд
vitfom 06 апреля 2018 | 13:47
Уже принял нестандартное решение - не выехал на место трагедии, сославшись на кортеж.
tks 06 апреля 2018 | 13:49
Наверное, вперед паровоза побежали особи некоторые. Ну да не впервой так, вперед батьки в пекло.
nns33 06 апреля 2018 | 14:09
tks: Смешно. Похоже ,что впервые разошлись во мнении "птенцы тулеевского гнезда".
angrew 06 апреля 2018 | 13:55
У нас ведь есть универсальное средство для решения всех вопросов- Новичок!
dr_nemos 06 апреля 2018 | 14:01
эк этих насекомых болтает....и так и этак....а ну как пахан по другому знает..... Омерзительные болтания...как д..мо в проруби
abulkor 06 апреля 2018 | 14:10
Его надо назначить помощником президента по пожарной безопасности в кремле.
platonnekafrin 06 апреля 2018 | 14:12
Зря он так про людей - "не поймут". Уж двадцать лет как "всё с вами ясно".
pusto1 06 апреля 2018 | 14:32
авторитет не означает искусство ораторства, впрочем у нас это прокатит.
cereo 06 апреля 2018 | 14:49
Походу "бабка" тулеева не угомонится ни как, оставте деда в покое, ато инсульт Ёбнет, пусть за грибами ходит и на рыбалку с правнуками.