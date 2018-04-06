В Кремле считают месенджер Телеграм очень удобным для работы, однако готовы искать ему альтернативу
Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сожалеет, если не будет найден консенсус между Телеграмом и Роскомнадзором.
Напомним, — ведомство направило иск в суд против мессенджера, который так и не предоставил ключи шифрования.
Комментарии23
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chapter_2 06 апреля 2018 | 13:36
Запуск дурачка, помогает сохранить видимость "мынепричём". Скорее всего, установку на блокировку Телеграм дал лично В.Путин.
mbh_vor_n1 06 апреля 2018 | 13:38
Здоровые альтернативы есть. Их - десятки.
Блокировать!
tks 06 апреля 2018 | 13:47
mbh_vor_n1: Слышь, адепт "здоровой альтернативы", ты здесь что делаешь, корпускула молекулярная?
gordy 06 апреля 2018 | 14:06
"Он сожалеет, если не будет найден консенсус между Телеграмом и Роскомнадзором."
Кто кому должен привезти колбаски?
pusin_patriot 06 апреля 2018 | 13:54
mbh_vor_n1: "Здоровые альтернативы" - это которые работают на паре ключей со стороны сервера и слили их в ФСБ, типа Скайпа ? :)
Они там наверху не допирают до одной простой вещи.
Как раз гарантией спокойного общения Медведева, Шувалова, Никифорова и всего их сходняка является то, что Телеграм не передает никому ключи дешифрации.
Иначе, как только ключи дешифрации Телеграм предоставил спецуре иностранной державы - в ФСБ, это значит что своей спецуре в АНБ они давно уже всё слили и переписку Медведева читает АНБ со 100% уверенностью.
pusin_patriot 06 апреля 2018 | 14:12
Поправка, не передает и не может передать, т.к. сам алгоритм исключает такую возможность, все ключи генерируются на клиентах, у них и хранятся, перегенирируются при переустановках и сбросах.
А вот если бы могли передать и передали - это значило бы лишь только, что Медведева давно читает АНБ как их спецура (когда Телеграм может и передает ключи иностранной спецуре России, для выполнения их требований)
navsegda 06 апреля 2018 | 13:58
mbh_vor_n1: Не сможете ! Телеграмм это не сайт , а приложение
odobryam_s 06 апреля 2018 | 13:37
"Только глупец будет искать замену апельсину, когда есть апельсин"....
Китайская мудрость.
rern 06 апреля 2018 | 13:40
Сами блокируют сами ищут. Дурная голова ногам покоя не дает.
odobryam_s 06 апреля 2018 | 13:48
rern: Ну не скажите! Возможно, уже готов госзаказ на 100500 ярдов на разработку какой-то телеграмоподобной поделки. Деньги растырят, как обычно, поделку забудут и в итоге вернутся к "Телеграм". Так что эти уроды знают, за что стараются.
sergeev67 06 апреля 2018 | 14:28
odobryam_s: Ну не скажите! Возможно, уже готов госзаказ на 100500 ярдов на разработку какой-то телеграмоподобной поделки.
Кому интересно: "Алле" называется. Пока не умеет отправлять сообщения. И звонки платные. Но при этом полностью отечественная разработка и ключи изначально в руках ФСБ.
tks 06 апреля 2018 | 13:44
Интересно, а вот самому Кремлю "альтернативы" есть?
Очень альтернативы хочется, знаете ли...
prender 06 апреля 2018 | 13:45
лицемер как всегда несет пургу, которую одобряет главлгун.
halifax 06 апреля 2018 | 13:48
А можно наоборот, сначала найти, а потом заблокировать?
Или как всегда, "баня-через дорогу раздевалка"
qwerty44444 06 апреля 2018 | 13:48
"- для работы". Работнички хреновы.
goshan31 06 апреля 2018 | 13:50
Хуже дурака-дурак с инициативой!
nikitin43 06 апреля 2018 | 13:51
с приходом гаранта конституции в скором времени стали прослушивать беззаконно всех , в основном бизнес на предмет шантажа и сбора компромата , слушают и политиков всех уровней , это расея ... где там сноуден завалялся ?
sadda 06 апреля 2018 | 13:52
Интересно, а Пескову Путин найдет альтернативу? или он для Путина незаменим как грязные трусы?
drtomsky 06 апреля 2018 | 13:54
Ах, Дима. Настамнет. Это Госкомнадзор оказывается нам жизнь осложняет.
Правильно вы нас за кретинов и быдло держите. Мы это 18 марта подтвердили.
dr_nemos 06 апреля 2018 | 13:59
ну да, мессенджер фсб...............
alya28 06 апреля 2018 | 14:06
Предлагаю голубиную почту в качестве альтернативы.
alger 06 апреля 2018 | 14:12
а зачем Ростехнадзору ключи, он что тоже террористов ловит.
тогда понятно чего сгорел ТЦ в Кемерово, некогда им , они в засаде
fikus74 06 апреля 2018 | 14:16
Все как обычно по-советски через жопу.