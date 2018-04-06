Z Архив новостей новости
5 23 6 976
13:32, 06 апреля 2018

В Кремле считают месенджер Телеграм очень удобным для работы, однако готовы искать ему альтернативу

Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сожалеет, если не будет найден консенсус между Телеграмом и  Роскомнадзором.
Напомним, — ведомство направило иск в суд против мессенджера, который так и не предоставил ключи шифрования.

Комментарии

23

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

chapter_2 06 апреля 2018 | 13:36

Запуск дурачка, помогает сохранить видимость "мынепричём". Скорее всего, установку на блокировку Телеграм дал лично В.Путин.

mbh_vor_n1 06 апреля 2018 | 13:38

Здоровые альтернативы есть. Их - десятки.

Блокировать!

tks 06 апреля 2018 | 13:47

mbh_vor_n1: Слышь, адепт "здоровой альтернативы", ты здесь что делаешь, корпускула молекулярная?

gordy 06 апреля 2018 | 14:06

"Он сожалеет, если не будет найден консенсус между Телеграмом и Роскомнадзором."

Кто кому должен привезти колбаски?

pusin_patriot 06 апреля 2018 | 13:54

mbh_vor_n1: "Здоровые альтернативы" - это которые работают на паре ключей со стороны сервера и слили их в ФСБ, типа Скайпа ? :)

Они там наверху не допирают до одной простой вещи.
Как раз гарантией спокойного общения Медведева, Шувалова, Никифорова и всего их сходняка является то, что Телеграм не передает никому ключи дешифрации.

Иначе, как только ключи дешифрации Телеграм предоставил спецуре иностранной державы - в ФСБ, это значит что своей спецуре в АНБ они давно уже всё слили и переписку Медведева читает АНБ со 100% уверенностью.

pusin_patriot 06 апреля 2018 | 14:12

Поправка, не передает и не может передать, т.к. сам алгоритм исключает такую возможность, все ключи генерируются на клиентах, у них и хранятся, перегенирируются при переустановках и сбросах.

А вот если бы могли передать и передали - это значило бы лишь только, что Медведева давно читает АНБ как их спецура (когда Телеграм может и передает ключи иностранной спецуре России, для выполнения их требований)

navsegda 06 апреля 2018 | 13:58

mbh_vor_n1: Не сможете ! Телеграмм это не сайт , а приложение

odobryam_s 06 апреля 2018 | 13:37

"Только глупец будет искать замену апельсину, когда есть апельсин"....

Китайская мудрость.

rern 06 апреля 2018 | 13:40

Сами блокируют сами ищут. Дурная голова ногам покоя не дает.

odobryam_s 06 апреля 2018 | 13:48

rern: Ну не скажите! Возможно, уже готов госзаказ на 100500 ярдов на разработку какой-то телеграмоподобной поделки. Деньги растырят, как обычно, поделку забудут и в итоге вернутся к "Телеграм". Так что эти уроды знают, за что стараются.

sergeev67 06 апреля 2018 | 14:28

odobryam_s: Ну не скажите! Возможно, уже готов госзаказ на 100500 ярдов на разработку какой-то телеграмоподобной поделки.

Кому интересно: "Алле" называется. Пока не умеет отправлять сообщения. И звонки платные. Но при этом полностью отечественная разработка и ключи изначально в руках ФСБ.

tks 06 апреля 2018 | 13:44

Интересно, а вот самому Кремлю "альтернативы" есть?
Очень альтернативы хочется, знаете ли...

prender 06 апреля 2018 | 13:45

лицемер как всегда несет пургу, которую одобряет главлгун.

halifax 06 апреля 2018 | 13:48

А можно наоборот, сначала найти, а потом заблокировать?
Или как всегда, "баня-через дорогу раздевалка"

qwerty44444 06 апреля 2018 | 13:48

"- для работы". Работнички хреновы.

goshan31 06 апреля 2018 | 13:50

Хуже дурака-дурак с инициативой!

nikitin43 06 апреля 2018 | 13:51

с приходом гаранта конституции в скором времени стали прослушивать беззаконно всех , в основном бизнес на предмет шантажа и сбора компромата , слушают и политиков всех уровней , это расея ... где там сноуден завалялся ?

sadda 06 апреля 2018 | 13:52

Интересно, а Пескову Путин найдет альтернативу? или он для Путина незаменим как грязные трусы?

drtomsky 06 апреля 2018 | 13:54

Ах, Дима. Настамнет. Это Госкомнадзор оказывается нам жизнь осложняет.
Правильно вы нас за кретинов и быдло держите. Мы это 18 марта подтвердили.

(комментарий скрыт)

dr_nemos 06 апреля 2018 | 13:59

ну да, мессенджер фсб...............

alya28 06 апреля 2018 | 14:06

Предлагаю голубиную почту в качестве альтернативы.

alger 06 апреля 2018 | 14:12

а зачем Ростехнадзору ключи, он что тоже террористов ловит.
тогда понятно чего сгорел ТЦ в Кемерово, некогда им , они в засаде

fikus74 06 апреля 2018 | 14:16

Все как обычно по-советски через жопу.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 4 апреля Поздравить…

5 423 6 6436 04.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 2 апреля Поздравить…

5 384 6 7363 02.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 3 апреля Поздравить…

5 261 6 6858 03.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Убрали важных свидетелей» Возможно, это просто совпадение. Но опыты с нервно-паралитическим газом в Портон-Дауне ставились именно на морских свинках…

5 155 6 13183 12:08
Kвеликобритания, рф, скандалы, происшествия, животные, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Когда человеческая жизнь чего-то стоит Человека, впервые оказавшегося в Штатах, поражает, что к пожарной безопасности там относятся с религиозным трепетом! Нарушить правила – это как у нас оскорбление чувств верующих или ветеранов…

5 440 6 92953 30.03
Kпожары, общество, сша, мнения
Новости

Бабич: Яд «Новичок» никогда не хранился в Шиханах в Саратовской области Ранее британские СМИ сообщили о разработке под Саратовом химвеществ, в том числе яда Новичок…

5 69 6 6164
Блоги

МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..

5 285 6 25577 02.04
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Встреча Президента РФ с Председателем ЦИКа Эллой Памфиловой…

5 184 6 16583 03.04
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, путин, памфилова, политика, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…

5 96 6 10371 04.04
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, видео, политика, сетевизор, передачи
Блоги

«Мы все воспитаны Тулеевым, он нас вырастил» 8 депутатов Госдумы от Кемеровской области поддержали кандидатуру Амана Тулеева на пост спикера областного парламента…

5 134 6 16351 09:02
Kкемерово, тулеев, депутаты, документы, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британские неучёные Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс: «Мы знаем, что Россия рассматривает бывших разведчиков как кандидатов на уничтожение»...

5 204 6 25856 05.04
Kвеликобритания, рф, политика, конфликты, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Как нам провести праймериз После того, какой результат насчитали в Москве Путину, показать поддержку москвичами демократических ценностей особенно важно…

5 145 6 19623 04.04
Kполитика, москва, выборы, мэр, оппозиция, мнения
Блоги

Открытое письмо студентов НИУ ВШЭ против цензуры Обращение к руководству Факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ по поводу выпуска ток-шоу «В точку» с Дмитрием Песковым…

5 138 6 67070 30.03
Kполитика, навальный, кемерово, общество, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

+ Мой депутатский отчет Мой депутатский отчет Полномочий на муниципальном уровне совсем мало. Но если есть воля и желание, то и в такой ситуации можно что-то менять…

5 42 6 6179 02.04
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, москва, видео, мнения
Блоги

Активиста и политолога Михаила Светова не пустили в Кемерово, где он должен был выступить с лекцией По словам Светова, задержавшие его не были полицейскими. Они представились шахтерами, но действовали скоординировано со службами аэропорта…

5 103 6 15469 01.04
Kвидео, кемерово, аэропорты, события
Интервью 2018

Николай Травкин гость: Николай Травкин политик, герой соцтруда

Немцов посвятил всю свою оппозиционную деятельность созданию объединенной оппозиции. И не сумел. Навальный посвятил всю свою деятельность – вытоптать любого конкурента рядом…

5 103 6 19507 30.03
#слушать 50:24 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kподмосковье, власть, кемерово, видео

Популярное за неделю

Новости

Новые американские санкции против российских олигархов могут быть объявлены уже сегодня Эти меры планировались давно и связаны с опубликованным в январе «кремлёвским докладом»...

5 17 6 22141
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мы можем встать с колен, грозить всему миру, запускать «Сармат», но обеспечить эвакуацию детей из 4-этажного здания мы оказались не в состоянии…

5 265 6 176479 31.03
#слушать 47:49 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

Дела об оскорблении чувств:
2910456
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 18 6 22609 01.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

В Коктебеле произошла экологическая катастрофа. Власти молчат Когда мы смотрели на это вонючее болото, стекающее в море, то они не могли такого припомнить, и это фактически самый центр Коктебелевской бухты, куда через пару месяцев приедут десятки тысяч туристов…

5 576 6 377928 02.04
Kэкология, общество, политика, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? Арест братьев Магомедовых: удар по Медведеву? Или очередной передел бизнес-полян? А еще есть внешний эффект…

5 82 6 196433 01.04
Kвидео, экономика, рф, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6854619
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3391263

Сегодня в эфире