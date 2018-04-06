В Кремле считают месенджер Телеграм очень удобным для работы, однако готовы искать ему альтернативу

Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сожалеет, если не будет найден консенсус между Телеграмом и Роскомнадзором.

Напомним, — ведомство направило иск в суд против мессенджера, который так и не предоставил ключи шифрования.