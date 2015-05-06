Бабич: В лаборатории государственного НИИ «Шиханы» никогда не было химического оружия
В лаборатории государственного НИИ «Шиханы» никогда не было химического оружия, — утверждает полпред президента в Приволжском округе Михаил Бабич.
В интервью Интерфаксу он отметил, что в Саратовской области действительно располагался объект «Горный», но он стал первым, где была завершена ликвидация химоружия.
Между тем, на сайте НИИ говорится, что его филиал «Шиханы» занимается деятельностью, связанной, в том числе, с выполнением программы по уничтожению запасов химического оружия.
Газета Таймс утверждает, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, было произведено в Саратовской области. Издание ссылается на британскую разведслужбу.
Лаборатория Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в городе Шиханы (Саратовская область) была главным центром создания химического оружия во времена СССР, но оно там не хранилось. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» военный обозреватель Александр Гольц.
«Шиханы — это один из центров всего производства химоружия в Советском Союзе, которое там и создавалось. Там большой научно-исследовательский институт с испытательным полигоном, с бригадой химзащиты — это серьезное учреждение. Когда говорят, что там ничего не хранилось, имеют в виду запасы химоружия, которых там, по-моему, вообще никогда не было. Это был чисто экспериментальное производство», — сказал А.Гольц.
Эксперт отметил, что необходимо понимать разницу между химическим оружием и отравляющим веществом «Новичок», которое фигурирует в «деле Скрипаля». «Химоружие — это отравляющее вещество, произведенное индустриальным способом, предназначенное для войны, а в случае со Скрипалем мы имеем дело с отравляющим веществом, которое достаточно синтезировать в миллиграммы», — пояснил он.
А.Гольц также добавил, что установить, где хранилось вещество практически невозможно.
Вся история с отравлением экс-полковника ГРУ может иметь одну цель, а именно дискредитацию России. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя. Небензя подчеркнул, что Москва продолжит добиваться от Лондона ответов на все поставленные вопросы.
Комментарии36
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nikitin43 06 апреля 2018 | 13:34
жить захочешь не так раскорячишься - соврёшь быдло.
vinibi 06 апреля 2018 | 13:36
nikitin43: Это быдло не простое быдло- а на шикарной прикормке!!!
nikitin43 06 апреля 2018 | 13:41
vinibi: быдло и в кремле быдло , можно назвать тупой скотиной , есть ведь умная животинка.
mbh_vor_n1 06 апреля 2018 | 13:41
Эх, бриты и обоср*лись ).
Не смогли своим ядом не только предателя с дочерью уничтожить, но и даже мелких домашних животных!
Пришлось добивать...
ЛОШАРЫ.
diximania1948 06 апреля 2018 | 14:05
mbh_vor_n1: А Путин Хаттаба, 130 заложников на Дубровке Шипром отравил?
dsa_dsf 06 апреля 2018 | 14:17
mbh_vor_n1: пока мы видим только обосранную жопу россиюшки, чьих дипломатов пинками погнали с европ и америк и путинских брехунов вроде тебя генерирующих 5 версий на неделе
kottigr1 06 апреля 2018 | 13:58
vinibi: Бабич: В лаборатории государственного НИИ «Шиханы» никогда не было химического оружия
---------------------------------------------------------------------------------
"«Новичок» был использован в 1995 году для убийства Ивана Кивелиди.
ИЗ СУДЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ
«Учеными-экспертами ГОСНИИОХТа было установлено, что отравляющее вещество, синтезированное их коллегой-химиком Ринком в ГИТОСе, «не имеет аналогов в мире», в научной литературе, в том числе в закрытых источниках, его свойства не описаны, данное отравляющее вещество, формула которого приводится в экспертных заключениях, относится к боевым отравляющим веществам».
Яд был синтезирован в филиале Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии в Шиханах. По информации следствия, химик Леонид Ринк, работавший начальником лаборатории в филиале ГОСНИИОХТ в закрытом городе Шиханы Саратовской области, продал вещество организаторам преступления. Следствие продолжалось несколько лет. И в 1999–2006 годах Ринк дал обстоятельные и интересные показания об отравляющем веществе. О том, как получил его в режимном государственном учреждении и продавал или передавал разным людям, связанным с криминалом. В следственных документах Ринка называли также «начальником подразделения ГИТОС» — Государственного института технологии органического синтеза в Шиханах. "
gordy 06 апреля 2018 | 14:00
"А.Гольц также добавил, что установить, где хранилось вещество практически невозможно."
Но осадок, всё равно, останется?
splin2 06 апреля 2018 | 14:25
kottigr1://Бабич: В лаборатории государственного НИИ «Шиханы» никогда не было химического оружия//
Никто из имеющих отношение к информации о производстве "Новичка", или чего-то подобного, никогда в этом не признаются, потому что находятся под подпиской о неразглашении тайны. Она бессрочная.
cockeyed 06 апреля 2018 | 14:09
vinibi: До нас дошла счастливая новость, что вы являетесь ассистентом профессора и также знаете владеете важными сведениями об использовании кровавой кремлёвской власти нервно-паралитического вещества "новичок" против мирных добропорядочных граждан. Мы ждём ваше совместное с прессконференцию для международной общественности. Убедительно просим вас - задайте дрозда кровавой кремлёвской власти!!!!)))))
nanaryfive 06 апреля 2018 | 13:39
nikitin43: Так вот почему у хохлов враньё в крови.
vinibi 06 апреля 2018 | 13:42
nanaryfive: Это те что ли хохлы, которые вам в штаны постоянно гадят?!
nanaryfive 06 апреля 2018 | 13:46
vinibi: Хохлы гадят постоянно на Эхе Вашингтона, выдавая себя за россиян.
vinibi 06 апреля 2018 | 13:53
nanaryfive: А вы паскудина пригожинская, что же тогда тут третесь на Эхо Вашингтона???
nanaryfive 06 апреля 2018 | 13:55
vinibi: Работаю ассенизатором у пригожина за 11.80.
vinibi 06 апреля 2018 | 13:58
nanaryfive: Забавно дерьмо пригожинское работает ассенизатором-пчелы против меда?!-впрочем для вас выродков это норма!!!
nanaryfive 06 апреля 2018 | 14:05
vinibi: Да мы выродки и нам хорошо. Давить вас гадов будем всегда, как поговаривал Жеглов.
punyoshohlai 06 апреля 2018 | 14:06
nanaryfive: Работаю ассенизатором у пригожина
Подлизываешь за ним экскременты?
diximania1948 06 апреля 2018 | 14:10
nanaryfive:Не-е, ты дерьмо производишь.
cockeyed 06 апреля 2018 | 14:12
vinibi: Так его так - задай кровавому кремляди дрозда! Ну мы ждём вашего совместного интервью с профессором Никитиным по новичку!
kottigr1 06 апреля 2018 | 14:04
nanaryfive: Хохлы гадят постоянно на Эхе Вашингтона
-----------------------------------------------------------------------
В чем-то подозреваешь "Газпрем" - владельца "Эхо" и основную кормушку российских чекистов ?
diximania1948 06 апреля 2018 | 14:07
nanaryfive: Путиноид, ну почему все обсуждения ты тут же переводишь на хохлов, тебе премиальный Доширак за это даёт повар?
cockeyed 06 апреля 2018 | 14:02
nikitin43: Правильно говорите господин профессор, правильно! Так их так! Расскажите всем всю технологию изготовления "новичка" и как гэбэшники по ночам гонют его и испытывают на живых людях - расскажите это всему миру - мир ждёт вашего интервью!!!!)))))
rifles 06 апреля 2018 | 13:35
Бедная Россия-столько желающих ее "дискредитировать"!
Хорошо,что три славных богатыря,как-то небензя-захарова-лавров
не дают врагам этого сотворить.
mikhail_spb_ 06 апреля 2018 | 13:36
Они так яростно отрицают свою причастность к отравлению Скрипаля, что даже у зомбированного народонаселения должно появиться сомнение.
jetsam 06 апреля 2018 | 13:37
что-то напоминает "в нашем концлагере никогда не убивали людей. они сами умирали от голода, сгорали в печи или травились газом"...
hz6691 06 апреля 2018 | 13:46
Так речь идет о месте изготовления, а не хранения. Что он опроверг?
programbuilder 06 апреля 2018 | 13:48
Особенная изюминка - что объект был первым, где была завершена ликвидация хим оружия, типа вы там неправильно все разведали. Правда тут же сообщается, что запасов тут не хранилось. Ну что делать, такой вот парадокс, вы не подумайте, несмотря на это, всё чистая правда.
antiput2000 06 апреля 2018 | 13:49
Репутация потеряна. Никто тебе не поверит, даже если ты сказал правду. ВТ
vasya_von_smetankin 06 апреля 2018 | 13:54
Еготамнебыло!
dr_nemos 06 апреля 2018 | 13:56
Это даже не смешно...шестерка, бактерия, путинст ...рассуждает есть или нет секретной лаборатории....Нужно быть полным дегенератом, чтобы вылезти с таким заявлением.............впрочем, он такой и есть
cockeyed 06 апреля 2018 | 14:00
Ну как же так? Наши пидар-либералы утверждают, что они являются профессорами по химии и все работают в этом нии, и они знают, что по ночам туда приезжают кровавые гэбэшники которые гонют "новичок", а потом испытывают его на людях!
osal 06 апреля 2018 | 14:01
Это уже Русская классика.
Никогда не было, но это был первый объект, где оно было ликвидировано!
kondrakr 06 апреля 2018 | 14:03
28 июля 1960 г. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР c
649-286 о создании в районе г.Вольск в пос.Шиханы (Саратовская область)
филиала c 4 московского института ГСНИИОХТ с задачей промышленной
отработки производств ОВ второго поколения, снаряжения ими химических
боеприпасов, выпуска опытных партий химического оружия новейших типов.
Организация получила наименование Шиханы-1 (Вольск-17). В настоящее время
отделение стало самостоятельным институтом ГИТОС и включено во вновь
объявленный закрытый г.Шиханы.
vlabumur 06 апреля 2018 | 14:08
- Остап Бендер:
Нет никакого Рио де Жанейро. И Америки нет. И Европы нет. Ничего нет.
andreygo 06 апреля 2018 | 14:13
Господа новостники ЭХА, а можно уточнить в 9.30 у вас было написано, что по Бабича "В лаборатории в Шиханах никогда НЕ ХРАНИЛОСЬ химическое оружие, в том числе, вещество «Новичок».
Сейчас вы говорите, что он заявил, что "В лаборатории государственного НИИ «Шиханы» никогда НЕ БЫЛО химического оружия".
Можно уточнить, что он сказал на самом деле. Это же не перевод. Он говорил по-русски.
НИКОГДА НЕ ХРАНИЛОСЬ и НИКОГДА НЕ БЫЛО это разные вещи.