Бабич: В лаборатории государственного НИИ «Шиханы» никогда не было химического оружия

В лаборатории государственного НИИ «Шиханы» никогда не было химического оружия, — утверждает полпред президента в Приволжском округе Михаил Бабич.

В интервью Интерфаксу он отметил, что в Саратовской области действительно располагался объект «Горный», но он стал первым, где была завершена ликвидация химоружия.

Между тем, на сайте НИИ говорится, что его филиал «Шиханы» занимается деятельностью, связанной, в том числе, с выполнением программы по уничтожению запасов химического оружия.

Газета Таймс утверждает, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, было произведено в Саратовской области. Издание ссылается на британскую разведслужбу.

Лаборатория Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в городе Шиханы (Саратовская область) была главным центром создания химического оружия во времена СССР, но оно там не хранилось. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» военный обозреватель Александр Гольц.

«Шиханы — это один из центров всего производства химоружия в Советском Союзе, которое там и создавалось. Там большой научно-исследовательский институт с испытательным полигоном, с бригадой химзащиты — это серьезное учреждение. Когда говорят, что там ничего не хранилось, имеют в виду запасы химоружия, которых там, по-моему, вообще никогда не было. Это был чисто экспериментальное производство», — сказал А.Гольц.

Эксперт отметил, что необходимо понимать разницу между химическим оружием и отравляющим веществом «Новичок», которое фигурирует в «деле Скрипаля». «Химоружие — это отравляющее вещество, произведенное индустриальным способом, предназначенное для войны, а в случае со Скрипалем мы имеем дело с отравляющим веществом, которое достаточно синтезировать в миллиграммы», — пояснил он.

А.Гольц также добавил, что установить, где хранилось вещество практически невозможно.



Вся история с отравлением экс-полковника ГРУ может иметь одну цель, а именно дискредитацию России. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя. Небензя подчеркнул, что Москва продолжит добиваться от Лондона ответов на все поставленные вопросы.