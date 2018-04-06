Позиция Telegram в отношении требований ФСБ предоставить ключи шифрования остается неизменной
Позиция мессенджера Telegram в отношении требований ФСБ предоставить ключи шифрования остается неизменной и заключается в том, что исполнить требования спецслужбы невозможно. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» юрист, представляющий интересы мессенджера, Рамиль Ахметгалиев.
«Требование в том виде, которое ранее представляло ФСБ, в таком виде оно технически неисполнимо. Все ответы по этому поводу, и последний ответ в Роскомнадзор, адвокатами были поданы, об этом все эти органы были уведомлены», — сообщил он.
Р.Ахметгалиев добавил, что пока не располагает иском Роскомнадзора и не может комментировать юридические и технические детали, поэтому пока сложно пытаться предугадать дальнейшее развитие событий.
«Пока прогнозировать в деталях, как будут развиваться события, в каком порядке, в какие сроки, по какому сценарию очень тяжело, потому что копии искового заявления мы пока не получили. Здесь очень важные моменты и процедурные, и процессуальные имеют значение — как истец сформулировал свои требования перед судом, что именно он просит, просит ли заблокировать, просит обязать компанию, что-то сделать или предоставить — это нам пока непонятно. Сейчас ждем подпись искового заявления, которое нам должны отправить — либо истец, либо суд. И в зависимости от этого будем определять позицию в деталях дальнейшего движения», — заключил он.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор подал исковое заявление к мессенджеру Telegram за непредоставление ФСБ в срок ключей для дешифровки сообщений пользователей.
Комментарии8
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nikitin43 06 апреля 2018 | 13:25
расея обходится без нормальной еды и выборов , правосудия , обойдётся и без телеграмма в телеграмме 200 млн пользователей и на расею они могут положить..
nikitin43 06 апреля 2018 | 13:27
nikitin43: но показать средний палец чекистам которые даже лорьки крышуют и не сомневаюсь что всё внесудебно прослушивают в целях вымогательства и личной наживы - красиво.
needroid 06 апреля 2018 | 13:30
nikitin43: просто ФСБ обидно - у АНБ есть доступ, а у них нет. Поэтому - если хотят работать на территории России - пусть сотрудничают с законом.
belovnikita 06 апреля 2018 | 14:02
needroid: сначала предъявите наличие закона. Наприме что за крысёныш с подворотни вопреки конституции сидит на трончике 5 сроков подряд? Да еще и увеличило себе с 4 до 6 лет, снова в нарушение конституции
a_and_ts Александр Симо 06 апреля 2018 | 14:05
needroid: Ни у кого доступа нет. И если ФСБ хотят нормально жить, с интернетом, пусть к реалям приведут росийские законы.
dexter86 06 апреля 2018 | 13:56
nikitin43: хлеба нормального нет,хрень какую-то пекут
max3446 06 апреля 2018 | 13:34
Я телеграмом никогда не пользовался, поэтому мне все равно, закроют его или нет. Но точно уровень безопасности повысится, поскольку террористы и всякие боевики оппозиции не смог с его помощью координировать свои незаконные действия
navsegda 06 апреля 2018 | 13:53
max3446: интернет и мобильная связь появились совсем недавно , гораздо позже терроризма , боевики раньше обходились без телеграмм , обойдутся и теперь