Позиция Telegram в отношении требований ФСБ предоставить ключи шифрования остается неизменной

Позиция мессенджера Telegram в отношении требований ФСБ предоставить ключи шифрования остается неизменной и заключается в том, что исполнить требования спецслужбы невозможно. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» юрист, представляющий интересы мессенджера, Рамиль Ахметгалиев.

«Требование в том виде, которое ранее представляло ФСБ, в таком виде оно технически неисполнимо. Все ответы по этому поводу, и последний ответ в Роскомнадзор, адвокатами были поданы, об этом все эти органы были уведомлены», — сообщил он.

Р.Ахметгалиев добавил, что пока не располагает иском Роскомнадзора и не может комментировать юридические и технические детали, поэтому пока сложно пытаться предугадать дальнейшее развитие событий.

«Пока прогнозировать в деталях, как будут развиваться события, в каком порядке, в какие сроки, по какому сценарию очень тяжело, потому что копии искового заявления мы пока не получили. Здесь очень важные моменты и процедурные, и процессуальные имеют значение — как истец сформулировал свои требования перед судом, что именно он просит, просит ли заблокировать, просит обязать компанию, что-то сделать или предоставить — это нам пока непонятно. Сейчас ждем подпись искового заявления, которое нам должны отправить — либо истец, либо суд. И в зависимости от этого будем определять позицию в деталях дальнейшего движения», — заключил он.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор подал исковое заявление к мессенджеру Telegram за непредоставление ФСБ в срок ключей для дешифровки сообщений пользователей.