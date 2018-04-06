Российские дипломаты хотят узнать о судьбе домашних животных отравленного Сергея Скрипаля

Посольство в Лондоне направило соответствующий запрос в британский МИД.

«Это только на первый взгляд повод для очередной порции шуток – «убрали важных свидетелей», — написала в Фейсбуке официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, на самом деле кот и две морские свинки — это действительно «важные свидетели», раз речь идет о химическом отравляющем веществе, которое, по целому ряду версий, могло быть применено в доме Сергея Скрипаля. Захарова выразила удивление публикацией в британской газете Mirror о том, что в доме бывшего шпиона из России ветеринары нашли двух мертвых морских свинок, которые умерли от истощения и живого домашнего кота в состоянии стресса. Его усыпили из сострадания, отмечает издание. Затем животных кремировали из опасений, что они могли контактировать с нервно-паралитическим веществом «Новичок», сообщает газета. Мария Захарова заявила, что по ее сведениям о животных Скрипаля знали журналисты Би-би-си, но якобы скрывали эти сведения.

Официальных комментариев Лондона и Би-би-си по этому поводу пока нет.