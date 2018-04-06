Российские дипломаты хотят узнать о судьбе домашних животных отравленного Сергея Скрипаля
Посольство в Лондоне направило соответствующий запрос в британский МИД.
«Это только на первый взгляд повод для очередной порции шуток – «убрали важных свидетелей», — написала в Фейсбуке официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, на самом деле кот и две морские свинки — это действительно «важные свидетели», раз речь идет о химическом отравляющем веществе, которое, по целому ряду версий, могло быть применено в доме Сергея Скрипаля. Захарова выразила удивление публикацией в британской газете Mirror о том, что в доме бывшего шпиона из России ветеринары нашли двух мертвых морских свинок, которые умерли от истощения и живого домашнего кота в состоянии стресса. Его усыпили из сострадания, отмечает издание. Затем животных кремировали из опасений, что они могли контактировать с нервно-паралитическим веществом «Новичок», сообщает газета. Мария Захарова заявила, что по ее сведениям о животных Скрипаля знали журналисты Би-би-си, но якобы скрывали эти сведения.
Официальных комментариев Лондона и Би-би-си по этому поводу пока нет.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
aroswen 06 апреля 2018 | 13:07
машка-наркомашка опять дозу вкурила. завтра потребует болезных тараканов предъявить ))
tvitov66 06 апреля 2018 | 13:09
aroswen: Манька из МИДа явно заподозрила что кот жрал гречку, за обе щеки - уничтожая улику, а морские свинки открывали входную дверь за ручку ... в т.ч. и лично отравителю
mikhail_spb_ 06 апреля 2018 | 13:07
Похоже, растрёпанная коксо-трольчиха вместе с остальными работниками наркомата начали страдать зоофилией?
Не пора ли их всех принудительно госпитализировать?
kir_pich_101 06 апреля 2018 | 13:10
mikhail_spb_: Они кода к Скрипалю из сострадания приходили судьба свинок их не волновала, а теперь задёргались...
glotov 06 апреля 2018 | 13:11
mikhail_spb_: Обделались британцы со своим шоу. В якобы серьезном "следствии" даже тушки животных не исследовали. Причина ясна: животные не вписались в придуманный "сценарий преступления".
kottigr1 06 апреля 2018 | 13:14
mikhail_spb_:
Это не мы, а СССР.. но так будет с каждым.
Мы, но такого яда у нас никогда не было..
Яд был, но наш яд назывался по-другому..
Яд с таким названием наш, но его могли украсть..
Яд наш, называется по-нашему, украсть не могли, но производился не там..
Яд наш, называется по-нашему, украсть не могли, производился там, но не там хранился..
И воо-о-оо-обще.. ! Требуем допросить важных свидетелей - двух морских свинок и кошку с российским гражданством !
Ничего не упустил ?
sedoi63 06 апреля 2018 | 13:17
mikhail_spb_:Не пора ли их всех принудительно госпитализировать?
Мне кажется их нужно сдать в поликлинику для опытов?
jurisconsult 06 апреля 2018 | 13:10
Морская свинка Скрипаля могла дать показания против властей Великобритании?
sveklotron_7 06 апреля 2018 | 13:19
jurisconsult: Труп Скрипаля сможет дать?
sedoi63 06 апреля 2018 | 13:12
Зачем? Если утверждается, что Скрипалей отравила не Россия?
plank1957 06 апреля 2018 | 13:12
А животные тоже граждане РФ?
sveklotron_7 06 апреля 2018 | 13:17
plank1957: Да! Причем это специально выведенные в секретных сталинских лабораториях животные. На них не действуют боевые отравляющие газы.
sveklotron_7 06 апреля 2018 | 13:13
Наглы - известные любители животных. Если животное начинает страдать (испытывает стресс) его тут же усыпляют и кремируют, чтобы ранимые наглы не мучались, глядя как страдает животное.
portage2 06 апреля 2018 | 13:13
Российские дипломаты не хотят узнать о судьбе животных из торгового центра в Кемерово?
Или их эта судьба "не колышит", как всегда...
sveklotron_7 06 апреля 2018 | 13:15
portage2: А что в Кемерово тоже всех "Новичком" перетравили?
mppv 06 апреля 2018 | 13:14
Дак один из котов (чёрный такой) - имел российское подданство?
askol2016 06 апреля 2018 | 13:16
Уверен, что кот (Котов Василий Васильевич) это штатный сотрудник ФСБ, приставленный к Скрипалю с заданием следить и уничтожить по команде из Центра. А свинки - помощницы агента.
neyexo 06 апреля 2018 | 13:19
Кошку усыпили в интересах благополучия кошки
“This decision was taken in the best interests of the animal and its welfare.”