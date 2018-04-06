В стане единороссов возникли разногласия по поводу выдвижения Тулеева спикером парламента региона

В стане единороссов возникли разногласия по поводу выдвижения экс-главы Кемеровской области Амана Тулеева спикером парламента региона. Против этого выступает руководство думской фракции Единой России.

Неправильным назвал идею выдвинуть Амана Тулеева председателем Заксобрания Кузбасса Сергей Неверов. «Думаю, люди просто не поймут такого решения», — приводит Интерфакс слова вице-спикера Госдумы и руководителя фракции единороссов в нижней палате. Так Неверов пошёл против семерых однопартийцев, думских депутатов от Кемеровской области. Они предложили выдвинуть Тулеева главой регионального парламента, назвав мудрым политиком, который цитата «умеет принимать грамотные решения в сложных ситуациях». Обращение направили врио губернатора Кузбасса Сергею Цивилёву. Тому самому, кто после гибели более 40ка детей и 20ти взрослых при пожаре в кемеровском торговом центре Зимняя вишня, встал на колени перед жителями на митинге у здания администрации. На нём одним из главных требований была отставка Тулеева. Он руководил областью больше 20ти лет. Первого апреля, спустя неделю после трагедии в торговом центре, Тулеев покинул пост. Но вопреки ожиданиям из политики никуда не делся. Сначала стал депутатом Заксобрания региона, ему перешёл мандат однопартийца Ван Вай-Чена. А теперь его хотят сделать спикером парламента Кузбасса, что судя по всему не нравится высокопоставленным единороссам.

Тулеев, несмотря на отставку, сохранил за собой звание «почетного губернатора». Это позволяет ему получать ежемесячные выплаты и пользоваться областной резиденцией.