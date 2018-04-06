Иск Роскомнадзора о блокировке Телеграма дошел до суда
В Таганском суде Москвы рассказали, что получили заявление и примут решение о том, принимать ли его к рассмотрению, в течение пяти дней.
В иске Роскомнадзор просит ограничить в России доступ к Телеграму из-за отказа мессенджера выполнить приказ ФСБ и предоставить ключи шифрования к переписке пользователей.
Ситуация вокруг мессенджера telegram показывает, что существующие в России нормы избыточны и неисполнимы. Такое мнение «Эху Москвы» высказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Мариничев подчеркнул, что такая ситуация стала возможной из-за того, что, при принятии новых норм, не было проведено полноценного обсуждения и общественной дискуссии.
Комментарии10
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kottigr1 06 апреля 2018 | 13:06
Кот, когда ему делать нечего,вылизывает свои яйца.. Захарова требует выдачи РФ-ии в качестве свидетелей двух морских свинок и кошек.. А Роскомнадзор пытается заблокировать Телеграм..
Все при деле.. !
mbh_vor_n1 06 апреля 2018 | 13:10
УРА !!!
tvitov66 06 апреля 2018 | 13:12
Пора отключать интернет! Да чо там интернет - уже пора законодательно запретить электронам бегать по проводам и колебать радиоволны ... проклятый Запад тогда сдохнет в бессильной злобе!
jetsam 06 апреля 2018 | 13:07
#Иск Роскомнадзора о блокировке Телеграма дошел до суда#
физически? на дроне почты россии?
или логически? до мозгов?
plank1957 06 апреля 2018 | 13:07
ФСБ приказало мессенджеру? Охренеть!
kottigr1 06 апреля 2018 | 13:16
plank1957: Телеграм - стой !... Раз, два....
drgonish 06 апреля 2018 | 13:19
plank1957:
Охреневать надо было ДО того, как появились жертвы Фурсенко, которые теперь составляют новости на ваших любимых новостных ресурсах.
ts 06 апреля 2018 | 13:14
А имеет ли суд право не принимать и не рассматривать иски, которые подаются к власти? Что говорит конституция и зорькинский КС?
babich174 06 апреля 2018 | 13:17
Суду срочно надо проконсультироваться в АП и принять его решение
sandr 06 апреля 2018 | 13:19
"Роскомнадзор просит ограничить... из-за отказа ... выполнить приказ ФСБ"
Роскомнадзор у ФСБ на посылках