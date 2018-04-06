Иск Роскомнадзора о блокировке Телеграма дошел до суда#

В Таганском суде Москвы рассказали, что получили заявление и примут решение о том, принимать ли его к рассмотрению, в течение пяти дней.

В иске Роскомнадзор просит ограничить в России доступ к Телеграму из-за отказа мессенджера выполнить приказ ФСБ и предоставить ключи шифрования к переписке пользователей.

Ситуация вокруг мессенджера telegram показывает, что существующие в России нормы избыточны и неисполнимы. Такое мнение «Эху Москвы» высказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Мариничев подчеркнул, что такая ситуация стала возможной из-за того, что, при принятии новых норм, не было проведено полноценного обсуждения и общественной дискуссии.