В руководстве фракции «ЕР» в Госдуме считают неправильным выдвижение Тулеева в спикеры парламента Кемеровской области
В руководстве фракции «Единая Россия» в Госдуме считают неправильным выдвижение Амана Тулеева в спикеры парламента Кемеровской области. Вице-спикер Сергей Неверов заявил Интерфаксу, что «люди просто не поймут такого решения».
Ранее семь депутатов от Кемеровской области написали обращение к руководству области и законодательной власти региона с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на должность главы регионального парламента.
Комментарии15
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ha12raz 06 апреля 2018 | 12:36
Да наплюйте на людей......кагэбично.
Что теперь, нового главаря мафии искать ?
война ведь будет.
kapkina 06 апреля 2018 | 12:37
Когда коррупционеры спрашивали мнение избирателей?
plank1957 06 апреля 2018 | 12:45
Блин, вот досада, не прошла афера Амангельды Молдагазы́евича!
alexakimfaa 06 апреля 2018 | 12:54
plank1957: Вы в этом уверены?...Не похоже...Но,посмотрим....
plank1957 06 апреля 2018 | 12:56
alexakimfaa:
А вы считаете, что это инициатива Володина?
platonnekafrin 06 апреля 2018 | 12:47
Ну если люди не поймут, тогда проголосуют.
mmakarov14 06 апреля 2018 | 12:47
Люди не поймут??? Какие такие люди, кто это???
gvs 06 апреля 2018 | 12:48
ЕдРо вспомнило о людях! В кои то веки?! Выборы то не скоро... )))
wuwer 06 апреля 2018 | 12:52
gvs: Эээ нет..." ...в Кузбассе пройдет целый ряд других кампаний, которые завершатся в единый день голосования – 9 сентября 2018 года. Осенью кузбассовцы будут выбирать новый депутатский корпус главного законодательного органа Кемеровской области – Совет народных депутатов. Эти выборы станут единственными выборами регионального масштаба в следующем году...."
Вот тогда как по маслу всё пройдёт..."народ" в лице депутатов нарисует
ruthenocene 06 апреля 2018 | 12:54
Конечно, неправильное решение. Может, нынешний спикер ещё не отбил бабки, уплоченные за эту должность - а тут такое кидалово!
ed10075 06 апреля 2018 | 12:56
В пожаре сгорели 64 человека. В огромном здании, построенном и эксплуатируемом без разрешения и согласования.
Губернатор Тулеев этого не мог не знать, не говоряо о том, что моежт был выгодоприобретателем от эксплуатации этого ТЦ. Идет следствие, ищут виновных. А этого студеня куда уже только не пристраивают, - он и народный губернатор (цинизм запредельный), и все привилении ему сохранены, и удостоверение депутата ему выдали, а теперь и кресло спикера пытаются под него засунуть.
abulkor 06 апреля 2018 | 12:59
Россияне давно уже всё поняли про вашу путинскую бандитско-воровскуюю власть.
kunst54 06 апреля 2018 | 12:59
Только руководство "EP" в праве знать и руководить процессом: когда люди "поймут", а когда не поймут.
echo_fil 06 апреля 2018 | 13:05
Одна сволочь предложила подарить Тулееву пистолет и попытаться объяснить, что такое "честь". Интересно, она права?
sedoi63 06 апреля 2018 | 13:10
У кемерОвского хана Амана
Не получилось обмана?