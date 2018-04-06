В руководстве фракции «ЕР» в Госдуме считают неправильным выдвижение Тулеева в спикеры парламента Кемеровской области

В руководстве фракции «Единая Россия» в Госдуме считают неправильным выдвижение Амана Тулеева в спикеры парламента Кемеровской области. Вице-спикер Сергей Неверов заявил Интерфаксу, что «люди просто не поймут такого решения».

Ранее семь депутатов от Кемеровской области написали обращение к руководству области и законодательной власти региона с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на должность главы регионального парламента.