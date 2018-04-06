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12:32, 06 апреля 2018

В МИДе не удовлетворены информацией о судьбе домашних животных, находившихся в квартире отравленного Сергея Скрипаля

В российском МИДе не удовлетворены информацией о судьбе домашних животных, находившихся в квартире отравленного Сергея Скрипаля. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявляет, что Москва хотела бы получить разъяснения этой ситуации. По данным СМИ, и  морских свинок и кота кремировали, другими словами, уничтожили, хотя животные могли стать важной уликой в деле об отравлении химическим веществом, — написала Захарова на своей странице в Фейсбуке.

Комментарии

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vilingrad 06 апреля 2018 | 12:37

Судьба несчастных животных взволновала российский МИД.
"Жестокое обращение с животными-вот что нас беспокоит"- заявила Лаврова-Захарова каналу РТ.

kottigr1 06 апреля 2018 | 12:37

vilingrad: Зря Захарова так убивается о домашних животинках..На самом деле морские свинки и кошки находятся под "Программой по защите свидетелей", им были сделаны пластические операции, пересажены львиные гривы и пришиты хоботы...

r88w556xl4 06 апреля 2018 | 12:41

kottigr1: Когда морда лица окончательно потеряна, только и остаётся что плоско неумно и нервно шутить.

patrik05 06 апреля 2018 | 12:42

Морских свинок и кота кремировали, другими словами, уничтожили...

Тереза Мэй сделала такое предложение Серёге Скрипалю, от которого он не сможет отказаться. Не волнуйтесь.

tvitov66 06 апреля 2018 | 12:47

Манька из МИДа явно заподозрила что кот жрал гречку, за обе щеки, а морские свинки открывали входную дверь за ручку ... в т.ч. и отравителю

accyapa 06 апреля 2018 | 12:57

tvitov66: Перс, после трёх недель голодухи, крыс само собой сожрал.
Мелкобриты как всегда лгут, не кремировали они крыс, а сожгли только их шкурки.

nelibermot17 06 апреля 2018 | 12:55

patrik05: шутки-шутками, а некий друг семьи Скрипалей предлагал их усыпить, как они поступили потом с котом

kottigr1 06 апреля 2018 | 13:02

nelibermot17: Если бы Захарова была бы кошкой и у неё были бы яйца, то когда ей нечего было делать, она бы их вылизывала..
Зачем же Захарова занимается этим сейчас.. !!?

tag188 06 апреля 2018 | 12:46

r88w556xl4: Вы считаете, что это Захарова так пошутила про судьбу домашних животных?
А мне показалось, что она несет эту э-э-э... пургу (как говорит наш уважаемый ВВ) вполне серьезно.

r88w556xl4 06 апреля 2018 | 12:50

tag188: Она-то говорит серьёзно, потому что если яд, по очередной версии Великобритании, находился где-то в доме, животные не могли не пострадать.

accyapa 06 апреля 2018 | 13:05

r88w556xl4:"животные не могли не пострадать".

Поэтому добрые Мелкобриты три недели морили кота и крыс голодом. Сперва одна крыса сожрала другую, ну а затем перс сожрал и её.
За это Мелкобриты задушили и кота.

ostapbey 06 апреля 2018 | 13:13

r88w556xl4: да тебе то чего переживать за морскую свинку?? Она такая же морская, как и ты..
А если тебе нужен прах с животных на коллекцию к 200 голов невинно зажаренных под Зимней Вишней. То не вопрос..
Весь прах их с пеплом г-н БАСТРЫКИН передал г-ну Путину на личной встрече.
Мадам Захарова этого не знает по причине ухода в области кокса.
Даже..

pepetz 06 апреля 2018 | 13:17

r88w556xl4:
А ты то чего раздухарился? Может эти свинки привели в гости кошку, и лакали молоко из одной миски. И угостили Скрипалей.
Во - версия! Не хуже Захаровой.

chubuk 06 апреля 2018 | 12:53

kottigr1: Захарову видимо мандавошки загрызли, вот и интересуется котом и свинками - живы ли... Прямо-то ведь не спросишь)))

vezdehod 06 апреля 2018 | 13:10

Зря Великобритания кремировала кота и свинку...Прислали бы нашей Маше Заказную посылку к светлой Пасхе - разгавелась бы.

glotov 06 апреля 2018 | 13:07

vilingrad: Причем тут судьба животных? Известно, что по шерсти любого млекопитающего можно определить, чем он дышал перед смертью ( и не только по шерсти). Экспертиза тушек - неоъемлемая часть такого серьезного следствия. если ее не было, значит следствие - не следствие, а показушное шоу. Впрочем, оно и есть шоу.

ostapbey 06 апреля 2018 | 13:16

glotov: тебя г-н Бастрыкин прислал для консультаций??
С горелого зоопарка в Кемерово..
Как там дело с трупами??
Провели должные анализы, чтоб Машка была довольна????
Даже.

(комментарий скрыт)

ha12raz 06 апреля 2018 | 12:39

До столба до....ись.
У тебя получается, столб не выдержит такой тупости..

tvitov66 06 апреля 2018 | 12:58

ha12raz: не удивлюсь если завтра на ток-шоу нам поведают что предатель-Скрипаль массово изничтожал снегирей на британских островах, а синичек наоборот прикармливал, причём САЛОМ!

prade 06 апреля 2018 | 12:39

В Кремле интересуются действием Новичка на животных?

rash 06 апреля 2018 | 12:40

Пытаются завалить Англичан всякой хренью. На мировой арене позиция - а чем докажешь - не прокатит, судиться не будут, а просто перестанут иметь с тобой дело.

protiv777 06 апреля 2018 | 12:47

rash: "а чем докажешь - не прокатит," Надеюсь тебя тоже когда нибудь осудят по такому же принципу.

kottigr1 06 апреля 2018 | 12:51

protiv777:
Это не мы, а СССР..
Мы, но такого яда у нас никогда не было..
Яд был, но наш яд назывался по-другому..
Яд с таким названием наш, но его могли украсть..
Яд наш, называется по-нашему, украсть не могли, но производился не там..
Яд наш, называется по-нашему, украсть не могли, производился там, но не там хранился..
И воо-о-оо-обще.. ! Покажите нам домашних животных бывшего ГРУшника.. !
Ничего не упустил ?

tvitov66 06 апреля 2018 | 13:01

kottigr1: упустил:
Так будет с каждым предателем ... но этонемы

ulagai 06 апреля 2018 | 12:40

Нет предела чекисткому лицемерию.

hastings 06 апреля 2018 | 12:42

Канарейку особенно жалко :(

protiv777 06 апреля 2018 | 12:42

" морских свинок и кота кремировали" С большой долей вероятности это давно уже сделали и со Скрипалями.

tag188 06 апреля 2018 | 12:43

После того, как Англия недвусмысленно указала, куда может идти российский МИД со своими вопросами и предложениями, мидовцы решили сделать "хорошую мину при плохой игре".
Но в исполнении Захаровой "хорошей мины" не получилось, а вышло что-то жиденькое и невнятное. Собственно, удивительно было, если бы вышло как раз наоборот.

svirepyi_gary 06 апреля 2018 | 12:44

ДЕКЛАРАЦИЯ И ДНЕВНИК КОТА

1. Кот - венец творения и представитель Высшего Разума.
2. Всё, что делает Кот, правильно.
3. Кота следует обожать, лелеять и кормить.
4. Жрачки много не бывает.
5. Кот может спать везде, а ты где позволит Кот.
6. Спихнул Кота с дивана испортил себе карму.
7. Не дал Коту пожрать по первому требованию испортил себе карму.
8. Не налил Коту массандровского получишь в тапки.
9. Кот не ссыт. Кот окропляет Божественной Росой Избранные участки.
10. Орать на Кота себе хуже.
11. Не дать Коту бабца см. пункт 9.
12. Кот не царапается. Кот метит вассалов.
13. Кот не орёт ночами, а издаёт Божественное Благозвучие.
14. Метнул тапком в Кота запорол свою карму нахрен.
15. Кот не раскидывает наполнитель из лотка, Кот реконструирует ландшафт.
16. Кот не шкодит, а снисходит до проявления интереса к бренному.
17. Кот не загаживает поверхности шерстью, Кот придаёт поверхностям лоск и мягкость.
18. Собаки - чмо.
19. Птички - жрачка.
20. Кто не проявлял благоговения к Коту, умрёт позорно и после смерти превратится в Симпсона.

ruthenocene 06 апреля 2018 | 13:17

svirepyi_gary: Декларация годная, только аватарка не подходит. :)

budweiser23 06 апреля 2018 | 12:44

МИД РФ это отображение безумия и неадекватности всей путенской "вертикали" .... их надо разгонять полностью, как и все остальное, созданное алчным упырём!

augustin13 06 апреля 2018 | 12:46

Нас учили нас на военной кафедре, что отравление V газами вызывает необратимые изменения в нервной системе. Из комы с нормальной речью не выйти. Англичане врали в наглую. А я почти поверил либеральной лжи, каюсь. Надеюсь, что Терезу попросят

jetsam 06 апреля 2018 | 12:58

augustin13: хреновая у вас военная кафедра.
----
Два курсанта заходят в туалет.
Первый после туалета моет руки и говорит другому:
- А нас учили после туалета руки мыть !
- А нас учили на руки не ссать! - отвечает другой
----

plank1957 06 апреля 2018 | 12:50

А что, животные тоже имели российское гражданство?

apels 06 апреля 2018 | 12:51

Ну уж пришлите Марии дохлого кота!!!

wuwer 06 апреля 2018 | 12:56

А как там насчёт отстрела бродячий собак и кошек перед мундиалем 2018 ?
МИД не возбудился?
- они же "дикие"....и вообще ПНХ...это не в нашей компетенции

kochar 06 апреля 2018 | 12:58

В МИДе не удовлетворены информацией о судьбе домашних животных и перечислила миллион рублей питомнику .

a_111111 06 апреля 2018 | 13:02

Ну англичане конечно с животными поступили по свински.

Ну Захарова тут совсем не при чем...

max3446 06 апреля 2018 | 13:04

Британцы вообще по сути как фашисты действовали. Зная что в доме есть домашние животные, они их закрыли и тем самым обрекли на верную смерть.

dedctolet 06 апреля 2018 | 13:13

Может кот в отсутствие хозяина слопал свинку,потом его совесть замучала он лёг и умер?

ostapbey 06 апреля 2018 | 13:18

АН- 148 полгода лежит с неразложенными на порции трупами.
В Кемерово 200 видов экзотических животных сгорели заживо!!!!
..
А Машке свинку жалко.. Потому что на нее она похожа..
Даже..

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