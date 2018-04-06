В МИДе не удовлетворены информацией о судьбе домашних животных, находившихся в квартире отравленного Сергея Скрипаля

В российском МИДе не удовлетворены информацией о судьбе домашних животных, находившихся в квартире отравленного Сергея Скрипаля. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявляет, что Москва хотела бы получить разъяснения этой ситуации. По данным СМИ, и морских свинок и кота кремировали, другими словами, уничтожили, хотя животные могли стать важной уликой в деле об отравлении химическим веществом, — написала Захарова на своей странице в Фейсбуке.