Роскомнадзор направил в Фэйсбук требование пояснить позицию в связи с ограничением доступа к аккаунтам некоторых СМИ
Роскомнадзор направил в Фэйсбук письмо с требованием пояснить позицию социальной сети в связи с ограничением доступа к аккаунтам некоторых российских СМИ. В письме отмечается, что подобные действия ставят под угрозу своевременное осведомление российских и зарубежных пользователей социальной сети об актуальной новостной повестке в России.
Напомню, компания Фэйсбук заблокировала более 270 аккаунтов, которые связывали с так называемой «фабрикой троллей». Речь идёт об Агентстве интернет-исследований, которое Соединённые Штаты обвиняет во вмешательстве в избирательную кампанию.
Комментарии3
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vitfom 06 апреля 2018 | 12:38
Путь в Одноклассниках "освещают" свою повестку. Все равно она одинаковая и для одинаковых людей - их точно больше в Одноклассниках, чем на Фейсбуке.
commeilfaut 06 апреля 2018 | 12:56
Рос надзор, а вам по зубам только телеграм!
vpu2011 06 апреля 2018 | 13:00
В письме отмечается, что подобные действия ставят под угрозу своевременное осведомление российских и зарубежных пользователей социальной сети об актуальной новостной повестке в России.
- в переводе на русский: мы вам сделать ничего не можем, кишка тонка, вы нам ничем не обязаны и справедливо посылаете нас в пешее эротическое путешествие, но и не выслужиться перед хозяином тоже нельзя. поэтому вот вам наше "требование".