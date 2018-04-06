Роскомнадзор направил в Фэйсбук требование пояснить позицию в связи с ограничением доступа к аккаунтам некоторых СМИ

Роскомнадзор направил в Фэйсбук письмо с требованием пояснить позицию социальной сети в связи с ограничением доступа к аккаунтам некоторых российских СМИ. В письме отмечается, что подобные действия ставят под угрозу своевременное осведомление российских и зарубежных пользователей социальной сети об актуальной новостной повестке в России.

Напомню, компания Фэйсбук заблокировала более 270 аккаунтов, которые связывали с так называемой «фабрикой троллей». Речь идёт об Агентстве интернет-исследований, которое Соединённые Штаты обвиняет во вмешательстве в избирательную кампанию.