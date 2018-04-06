Песков заявляет, что Кремль будет искать альтернативу Телеграму для общения с журналистами, если он будет заблокирован

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявляет, что Кремль будет искать альтернативу мессенджеру Телеграм для общения с журналистами, если он будет заблокирован в России.

«Закон есть закон», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о судьбе Телеграма, назвав его очень удобным. «Будет очень жаль, если по запрет Телеграм в России не будет найден консенсус», — посетовал Песков. .

Напомню, — сегодня Роскомнадзор подал в Таганский суд Москвы иск о блокировке Телеграм. Причиной стал отказ мессенджера предоставить Федеральной службе безопасности ключи шифрования переписки пользователей.