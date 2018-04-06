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12:30, 06 апреля 2018

Песков заявляет, что Кремль будет искать альтернативу Телеграму для общения с журналистами, если он будет заблокирован

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявляет, что Кремль будет искать альтернативу мессенджеру Телеграм для общения с журналистами, если он будет заблокирован в России.
«Закон есть закон», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о судьбе Телеграма, назвав его очень удобным. «Будет очень жаль, если по запрет Телеграм в России не будет найден консенсус», — посетовал Песков. .
Напомню, — сегодня Роскомнадзор подал в Таганский суд Москвы иск о блокировке Телеграм. Причиной стал отказ мессенджера предоставить Федеральной службе безопасности ключи шифрования переписки пользователей.

Комментарии

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aroswen 06 апреля 2018 | 12:32

Даешь чебурграм и чебурнет!!! бугага

mmm_333 06 апреля 2018 | 12:33

Да пукай через телевизор, итак сойдет.

r88w556xl4 06 апреля 2018 | 12:39

Заблокировать любимую связь террористов и забыть о ней. Общаться больше что ли не в чем.

punyoshohlai 06 апреля 2018 | 12:44

r88w556xl4: www.ntv.ru/novosti/1965203

Ну, ты герооой!

gs1112 06 апреля 2018 | 13:02

Телевидение - очень удобный способ общения с журналистами, не услышишь от них глупых вопросов. Да чего там либеральничать - кинотеатр, вот удобная форма общения. Документальное кино естественно должно пройти проверку в Министерстве пропаганды. Ну а целью, так сказать апофеозом общения, должен быть переход к "двухминутки ненависти"

vasilevich58 06 апреля 2018 | 13:05

Будем снова все выписывать газету "Правда" и подтираться ею же по причине дефицита туалетной бумаги!
Встречай, вата, совок. о котором давно грезили 86% !

vezdehod 06 апреля 2018 | 13:05

Поставят в Кремле телеграфную будку и посадят там деваку, которая и будет рассылать всем телеграммы.Дебил!

kottigr1 06 апреля 2018 | 12:33

aroswen: Неужели Кремль по сию пору общается с журналистами на территории изобретенной ЦРУ ?

vilingrad 06 апреля 2018 | 12:46

aroswen: Кремль будет искать альтернативу Телеграму"
Голубино-дроновая почта России. Черт- голуби уже сдохли

mmakarov14 06 апреля 2018 | 12:32

песков знает слово "закон"? Да ладно

vasyakirin 06 апреля 2018 | 12:35

ну если не будет повторения Беслана, Рязани, Норд-Оста,Хромой лошади и Кемеовкого тц с ан 148, то черт с ним с Песковым и его телеграмом!

rash 06 апреля 2018 | 12:35

Всё-таки глаза скошены - делает вид, что с Конституцией РФ не знаком.

sborisych 06 апреля 2018 | 13:18

rash:
Да отчего же "делает вид"- ведь может и не знаком, и не видел- кроме обложки, издалека, во время инаугурации..

plank1957 06 апреля 2018 | 12:36

А не лучше ли поискать альтернативу Кремлю? А то жрет гад много, а страна в нищете.

platonnekafrin 06 апреля 2018 | 12:39

Песков приелся журналистам... Для освежения вкуса его необходимо подавать в слюне Захаровой, под крем Лаврова, с железным силиконом Путина.

stas_russkiy 06 апреля 2018 | 12:40

"...Кремль будет искать альтернативу мессенджеру Телеграм для общения с журналистами..."

Журналисты останутся со всем миром в телеграме. "Журналисты" вместе с пескоструем и их "советником по интернету" перейдут на аську...

sborisych 06 апреля 2018 | 12:40

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявляет, что Кремль будет искать альтернативу мессенджеру Телеграм для общения с журналистами, если он будет заблокирован в России.
===
Да хер ди искать?? Она есть- "Почта России". Надо тока добавить госфинансирования на покупку лошадей для фельдегерей...

poster6996 06 апреля 2018 | 12:57

sborisych: И на овёс!!!!!!

cockeyed 06 апреля 2018 | 12:45

Давно было пора закрыть этот говнотелеграмм, рассадник терроризма и экстремизма. Дебилу Дурову пока лишь по детски шлёпнули по его тупой головёнке без мозгов! Но если эта тварь будет пытаться продолжать заниматься своими грязными делишками его шлёпнут по взрослому.

sansanytch 06 апреля 2018 | 13:11

cockeyed: Ты имеешь в виду, как Скрипалей?

edward_1960 06 апреля 2018 | 12:45

Настроить телеграмм через прокси, впн или открывать его в торе. Вот и альтернатива. С глупостью и подлостью властей в России которые прикрываются "законом" надо бороться.

pna 06 апреля 2018 | 12:55

edward_1960: Это вы такой продвинутый, будете проводить настройку. А миллионы людей привыкли к простоте связи. Нажал на иконку на экране и вот связь и готова.

vinibi 06 апреля 2018 | 12:55

edward_1960: Эти черти засидевшиеся у власти- хотят также обязать провайдеров блокировать трафик ,если выход будет через прокси vpn?!

commeilfaut 06 апреля 2018 | 12:53

Нам пурга не нужна. Общайтесь с Захаровой.

vpu2011 06 апреля 2018 | 12:56

ага. импортозаместит апликацией одноглазников

elenaprekrasnaya2009 06 апреля 2018 | 12:58

Вот фсб "придумает" новый мессенджер и Песков будет только через него общаться.

Вообще меня удивляет молчаливая реакция наших высопопоставленых граждан - неужели они согласны чтобы всю их переписку читали чекисты, как ВК ?? Они же перывми пострадают.

vinibi 06 апреля 2018 | 13:15

elenaprekrasnaya2009: У них не простой выбор-либо произнести возмущение- либо потерять свою хлебную должность!!!

jetsam 06 апреля 2018 | 13:03

@Кремль будет искать альтернативу Телеграму для общения @
а чего там искать?
вариант1 - около кремля музей - берестяные грамоты (кстати, около кремля их и отрыли)
вариант2 - сигнальные флажки...
вариант3 - сигнальные костры...
вариант4 - морзянка (стук, стук, перестук...)

все - патентованные, 100% отечественные, 100% из отечественных запчастей...

pepetz 06 апреля 2018 | 13:06

Это кремль будет искать альтернативу.
А ФСБ и журналисты прекрасно знают что делать.

grossalexis_032018 06 апреля 2018 | 13:15

Если закроется телеграм-канал избушке не письковых ножках, то Я даже и не замечу ;)). Трампу вполне хватает твитера для того что бы пургу нести. Денег Дуров на этом как потеряет, так и отыграет.
Весь кайфТелеграма - устойчивая работа при плохом качестве связи а не крипто составляющая.

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