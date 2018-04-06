ЦСКА крупно уступил лондонскому «Арсеналу» в четвертьфинале Лиги Европы

Шансы армейцев на выход в полуфинал теперь практически равны нулю.

ЦСКА вышел играть против «Арсенала» на его поле с открытым забралом. Безумству храбрых поем мы песню, но песня эта получилась для армейцев очень грустной. Уже к середине первого тайма на табло лондонского стадиона «Эмирейтс» горели счет 4-1 в пользу «Арсенала». И лишь благодаря самоотверженным сейвам Игоря Акинфеева за следующий час игры этот счет не стал крупнее. Из приятных моментов только чудо-гол юного Александра Головина со штрафного. Из неприятных: кошмар в обороне и в середине поля, где гулял не только ветер, но и игроки «Арсенала». План Виктора Гончаренко на игру не сработал. При этом выездное поражение 1-4 не относится к совершенно безнадежным. Через неделю ответный матч в Москве. Чтобы выйти в полуфинал ЦСКА нужно побеждать 3-0 или крупнее. Теоретически такое возможно, прецеденты были. На практике – совершенно невообразимо. Тем более, что в этом сезоне армейцы куда увереннее играют в гостях, чем дома.

После поражения ЦСКА в Лондоне Россия лишилась шансов обойти в таблице коэффициентов УЕФА Францию. Для этого требовалось, чтобы армейцы дошли до финала Лиги Европы, выиграв все свои матчи, включая и сам финал.