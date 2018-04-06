ЦСКА крупно уступил лондонскому «Арсеналу» в четвертьфинале Лиги Европы
Шансы армейцев на выход в полуфинал теперь практически равны нулю.
ЦСКА вышел играть против «Арсенала» на его поле с открытым забралом. Безумству храбрых поем мы песню, но песня эта получилась для армейцев очень грустной. Уже к середине первого тайма на табло лондонского стадиона «Эмирейтс» горели счет 4-1 в пользу «Арсенала». И лишь благодаря самоотверженным сейвам Игоря Акинфеева за следующий час игры этот счет не стал крупнее. Из приятных моментов только чудо-гол юного Александра Головина со штрафного. Из неприятных: кошмар в обороне и в середине поля, где гулял не только ветер, но и игроки «Арсенала». План Виктора Гончаренко на игру не сработал. При этом выездное поражение 1-4 не относится к совершенно безнадежным. Через неделю ответный матч в Москве. Чтобы выйти в полуфинал ЦСКА нужно побеждать 3-0 или крупнее. Теоретически такое возможно, прецеденты были. На практике – совершенно невообразимо. Тем более, что в этом сезоне армейцы куда увереннее играют в гостях, чем дома.
После поражения ЦСКА в Лондоне Россия лишилась шансов обойти в таблице коэффициентов УЕФА Францию. Для этого требовалось, чтобы армейцы дошли до финала Лиги Европы, выиграв все свои матчи, включая и сам финал.
Комментарии13
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kochar 06 апреля 2018 | 12:08
Команда "Факел" из Воронежа сыграла бы лучше.
vilingrad 06 апреля 2018 | 12:52
kochar: армейцы куда увереннее играют в гостях,"
И этим уютнее ТАМ:)
true_la_la 06 апреля 2018 | 12:08
а "крупно уступил" это одно и то же, что "слегка просрал" ???
abulkor 06 апреля 2018 | 12:12
Главное для российских команд это чемпионат россии.
pro_hanov 06 апреля 2018 | 12:20
«Россия лишилась шансов обойти в таблице коэффициентов УЕФА Францию»
Коэффициенты коэффициентами, а сравнивать игроков нашей сборной с французами сегодня невозможно. Гризманн с компанией порвёт многих на ЧМ. Египтяне тоже неплохо играют в европейских клубах. Салех может здорово повозить нашу оборону.
Проигрыш ЦСКА всегда приятен болельщикам Спартака. Так держать и в Чемпионате России!
don_ballon 06 апреля 2018 | 12:58
pro_hanov: Коэффициенты это не про сборные. Среди сборных Россия на 61 месте сейчас, по рейтингу ФИФА. Здесь про клубные коэффициенты, а любой клуб это сборная мира разной степени мастерства. Тот же Гризманн играет в Испании, Салах в Англии и оба они "привозят" коэффициент тем странам, где выступают. Те же Фернандо и Промес привозят коэффициент российским клубам, а не Бразилии и Голландии.
Про проигрыш коней согласен. Спартак-чемпион!
sproter 06 апреля 2018 | 12:21
Экономят силы к чемпионату мира.
gvzdk 06 апреля 2018 | 12:27
" Мы крупно попали 4:1, могли проиграть еще больше. Но шансы в Москве обыграть 3:0 Арсенал есть. А если мы вообще всех обыграем, то обойдем французов в таблице коэффициентов" - полный бред написан, спорт - не конек Эха....
ihtamnet 06 апреля 2018 | 12:40
Шпана местная играет лучше.
zolingen 06 апреля 2018 | 12:50
Крупно уступил?? Раньше это называлось полным разгромом.
vladimirgornitsky 06 апреля 2018 | 12:59
zolingen:
В футболе "поражение с крупным счетом" - это поражение с разрывом в три и более мячей. То есть ЦСКА проиграл с крупным счетом "по минимуму".
vladimirbelarus 06 апреля 2018 | 12:54
Гончаренко дал установку играть в открытый футбол, он натаскивал молодых, пока ветераны болеют или удалены. Всё сделал правильно, Арсенал сильнее. Обойти в таблице коэффициентов - гори она огнём, эта таблица. Когда обходим кого-то по коэффициентам - забываем про футбол. Это спорт, здесь проигрывают и выигрывают сильнейшие, а не таблицы.
sedoi63 06 апреля 2018 | 13:06
Зато у наших гонорары круче!