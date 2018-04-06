Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума сегодня явился в суд
Его обвиняют в коррупции.
Адвокаты бывшего президента попросили суд отложить рассмотрение до 8 июня, чтобы они подготовили ходатайства. Судья согласился. Когда Джейкоб Зума вышел из здания, он улыбнулся и помахал рукой своим сторонникам, передает агентство «Рейтер». Зума заявил, что некоторые люди ведут себя так, будто его осудили, но его вина не доказана. Он призвал не верить лжи, которую, по его словам, распространяют его противники. 75-летний Зума занимал пост президента с 2009 года, однако в феврале этого года подал в отставку. В отношении него многократно звучали обвинения во взяточничестве, мошенничестве, оказании преференций. В 2005 году его уже обвиняли в коррупции и даже в изнасиловании, Но суд его полностью оправдал. Джейкоб Зума не имеет даже формального школьного образования, по данным западной прессы у него 21 ребенок от пяти жен.
У Зумы в ЮАР довольно много сторонников.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kryymsdyk 06 апреля 2018 | 12:07
Президентов телепают по всему миру. Франция, Бразилия, Корея, теперь эти вот. Жить хотят граждане по-человечески, вот и не дают спуску своим гарантам. Одни мы как побитые овцы блеем 19-й год.
servelat 06 апреля 2018 | 13:01
kryymsdyk: Тут всё бывших судят, ушедших с поста своим ходом...