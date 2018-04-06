На Украине апелляционный суд оставил в силе приговор россиянину Виктору Агееву, получившему 10 лет лишения свободы за участие в боевых действиях в Донбассе.

О решении Апелляционного суда Луганской области Украины рассказал в Facebook адвокат россиянина Виктор Чевгуз. По его словам, заседание состоялось накануне – судьи не прислушались к доводам защиты, и приговор Агееву был оставлен в силе. Чевгуз подчеркнул, что такой вариант не устраивает ни Агеева, ни его самого, поэтому на следующей неделе защита собирается подать кассационную жалобу в Верховный суд Украины. Тем не менее, приговор уже вступил в законную силу, поэтому осужденного могут отправить в одну из колоний для отбывания наказания.

Агеев был приговорен к 10 годам лишения свободы в январе этого года. Его признали виновным в терроризме и незаконном хранении оружия. Задержали россиянина в июне прошлого года под Луганском в ходе столкновения украинских военных с сепаратистами. Обвинения в терроризме Агеев отрицал: по его словам, он попал на юго-восток Украины после того, как поступил на службу по контракту в российскую армию.

В российском Минобороны после задержания Агеева заявили, что он был в запасе, а по контракту в армии и вовсе никогда не служил.