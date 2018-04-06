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12:02, 06 апреля 2018

На Украине апелляционный суд оставил в силе приговор россиянину Виктору Агееву

На Украине апелляционный суд оставил в силе приговор россиянину Виктору Агееву, получившему 10 лет лишения свободы за участие в боевых действиях в Донбассе.

О решении Апелляционного суда Луганской области Украины рассказал в Facebook адвокат россиянина Виктор Чевгуз. По его словам, заседание состоялось накануне – судьи не прислушались к доводам защиты, и приговор Агееву был оставлен в силе. Чевгуз подчеркнул, что такой вариант не устраивает ни Агеева, ни его самого, поэтому на следующей неделе защита собирается подать кассационную жалобу в Верховный суд Украины. Тем не менее, приговор уже вступил в законную силу, поэтому осужденного могут отправить в одну из колоний для отбывания наказания.

Агеев был приговорен к 10 годам лишения свободы в январе этого года. Его признали виновным в терроризме и незаконном хранении оружия. Задержали россиянина в июне прошлого года под Луганском в ходе столкновения украинских военных с сепаратистами. Обвинения в терроризме Агеев отрицал: по его словам, он попал на юго-восток Украины после того, как поступил на службу по контракту в российскую армию.

В российском Минобороны после задержания Агеева заявили, что он был в запасе, а по контракту в армии и вовсе никогда не служил.

Комментарии

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kryymsdyk 06 апреля 2018 | 12:05

Пока русская и российская интеллигенция будет писать и говорить "на" Украине, а не "в" Украине, Россия будет оставаться закрепощенной рабской страной.

r88w556xl4 06 апреля 2018 | 12:14

kryymsdyk: Редакторы Эха правильно пишут, по-русски, как в России говорили и писали столетиями. А вот пока кто-то будет диктовать грамматические правила по политической ситуации и жить под управлением и надзором США, тот до тех пор будет закрепощённым рабом.

kryymsdyk 06 апреля 2018 | 12:15

r88w556xl4: редакторы газпромовского Эха так же несвободны и так же в рабстве

r88w556xl4 06 апреля 2018 | 12:17

kryymsdyk: Эхо проект Кремля, не слыхал? Чтобы собрать антироссийских опарышей в одном месте и проще их контролировать.

(комментарий скрыт)

testmeter 06 апреля 2018 | 12:57

r88w556xl4: "Чтобы собрать антироссийских опарышей в одном месте" /// Ты уже в одном месте? Такое дерьмо как ты и есть антироссийское говно. Опарыши даже им брезгуют

ura_123 06 апреля 2018 | 12:18

r88w556xl4: Как считаешь,десяточка Агеева вроде как не двадцаточка Сенцова? Отстоит на одной ноге..

mymymy 06 апреля 2018 | 12:33

ura_123: Было бы странно ожидать, что фашистский укро суд в фашистском Бандерлянде вдруг освободил бы антифашиста.
Кто-нибудь может представить, что в гитлеровской Германии суд оправдал бы немца, спасающего евреев?

ura_123 06 апреля 2018 | 12:40

mymymy: Кто на ком стоял???
Следуя твоей логике,Сенцова никого даже не раневшего,на СВОЕЙ земле,получил в чужой стране 20 (двадцать лет). А получивший десяточку,ранивший в ЧУЖОЙ стране военнослужащего типа как мученик?
Дружок,фОшисты это те кто осудил Сенцова.

mymymy 06 апреля 2018 | 12:59

ura_123: Бандерлянд стоит на фашизме, это ваша внутренняя позиция.
Тут и сомневаться не приходится.
При этом - только факты:
Укро фашисты убили в Донецкой и Луганской НР около 10 000 тысяч мирного населения. Человек, пришедший защищать остальных мирных жителей от убийства укро фашистами, однозначно антифашист.
И да, убивающих мирное население укро фашистов из ВСУ и бандформирований типа Айдаров убивать - это богоугодное дело.
В Крыму, мирно живущим после присоединения к России, Сенцов планировал совершить теракт. Его обезвредили заранее.
Обезвредить террориста, готовящего теракт, - богоугодное дело и абсолютно правильное с точки зрения уголовного права деяние.
Если вы этого не понимаете, у вас в голове невообразимая каша. Впрочем, с учетом ваших кастрюлек это неудивительно.

a_andrey_yrievich 06 апреля 2018 | 12:10

//На Украине//

?? А где чмыриное? - "В Украине"

testmeter 06 апреля 2018 | 13:02

a_andrey_yrievich: Зато все чаще теперь везде говорят "на России".

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max3446 06 апреля 2018 | 12:31

Что там говорит либерастня типа агоры мемориала и тд, где решение о признание Агеева политическим узником совести, которого похитил и держит в застенках режим кровавой киевской хунты?

lisitsa1962 06 апреля 2018 | 12:42

max3446: которого похитил
---
:))))) Ну да, с оружием в руках на территории Украины - и "похитил".. Незатейливый солдатский юморок?

ura_123 06 апреля 2018 | 12:42

max3446: кирюшко,откуда именно похитили Агеева???!!!
Кстати,а то что Агеева взяли с оружием в руках на территории ДРУГОЙ страны тебя как бы и не смущает?

max3446 06 апреля 2018 | 12:45

ura_123: lisitsa1962: На стране 404 (некогда Украина) боевики нацистских батальонов и по Киеву с оружием ходят, и что дальше? Это территория рассадник терроризма. Там без оружия нельзя, везде потерявший человеческий облик бандеровцы

midnightblues 06 апреля 2018 | 12:32

Спасибо-говорят русские
Хоть вы поможете от сброда очистить территорию

max3446 06 апреля 2018 | 12:34

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в соцсети дал оценку возмутительному шагу украинских властей, задержавших в Азовском море рыболовецкое судно «Норд», шедшее под флагом России.

Капитану судна, гражданину РФ Владимиру Горбенко инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины» (имея в виду российский Крым). В украинском суде ему грозит до пяти лет лишения свободы.

«Захват российского судна еще раз подтверждает террористическую сущность киевского режима.


Они вымещают свою злость на мирных и безоружных людях. Так поступают только слабые, подлые существа. Это психология трусов и предателей…

Хочу еще раз подчеркнуть: экипаж судна — граждане Российской Федерации, паспорта выданы им государственными органами РФ в российском Крыму. Мы своих граждан не бросаем, держим ситуацию на контроле…

kryymsdyk 06 апреля 2018 | 12:37

max3446: с 2014 года порядочные люди в Крым не ездят

max3446 06 апреля 2018 | 12:42

kryymsdyk: вы зря себя к порядочным причисляете. многие депутаты со всеми мира в Крым ездят, а они на голову порядочнее вас, как и всех майданутых колючеголовых,

kryymsdyk 06 апреля 2018 | 12:44

max3446: любишь депутатов? А кого больше? Слуцкого? Лобок подставляешь?

protiv777 06 апреля 2018 | 12:36

Прикольно, на первобытной территории скачущих хохлобесов есть суд?
Ну в принципе если есть судимый прокурор без образования, то почему не может быть и такого же суда.

dr_nemos 06 апреля 2018 | 12:43

Да, человеческая мелочь...но он стал символом путинского наемничества, путинских "скреп", Безысходности путинской рашки. - Но он преступник, как и они ВСЕ днровцы, готовые убивать за плату. В его лице осуждены все эти фашистские бандиты путина....

testmeter 06 апреля 2018 | 13:00

dr_nemos: На России всё такое...

snikkersnepper 06 апреля 2018 | 13:01

Чисто из любопытства: Агеев признался, что он не контрактник (ДВАЖДЫ), украинская прокуратура признала, что он не контрактник, украинский суд признал, что он не контрактник. И только ЭМ с необъяснимым упрямством продолжает что-то придумывать (проще говоря - врать). Во имя пресветлой Анат и Мелькарта, милостивого и милосердного - вы хотя бы сами себе можете объяснить, ЗАЧЕМ?

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