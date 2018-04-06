Роскомнадзор заявил о подаче иска по блокировке популярного в России мессенджера «Телеграм»
В Таганском суде заявляют, что иск пока не получен.
«Телеграм» отказался выполнять распоряжение Федеральной службы безопасности и передать ей ключи шифрования от переписки пользователей.
Позиция Telegram в отношении требований ФСБ предоставить ключи шифрования остается неизменной и заключается в том, что исполнить требования спецслужбы невозможно. Об этом «Эху Москвы» рассказал юрист, представляющий интересы мессенджера, Рамиль Ахметгалиев. Ахметгалиев добавил, что пока неизвестно содержания иска Роскомнадзора, сложно пытаться предугадать дальнейшее развитие событий.
Отметим также, что к двум другим, ещё более популярным в России мессенджерам, Whatsapp и Viber, таких требований не предъявлялось.
Ситуация вокруг мессенджера Telegram показывает, что существующие в России нормы избыточны и неисполнимы. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. «Никто не говорит о том, что сервисы не должны подчиняться российскому законодательству и вообще не должны ничего исполнять — это не так. Но на сегодняшний день некая техническая абсурдность и избыточность требований приводит к тому, что мы имеем потенциальную блокировку Телеграмм. И как следствие — потенциальную блокировку практически всех международных крупных сервисов, которые точно также никаким образом не смогут удовлетворить все те избыточные требования, которые сегодня законы Российской Федерации предъявляют к организаторам распространения информации», — сказал он. Д.Мариничев подчеркнул, что такая ситуация стала возможной из-за того, что, при принятии новых норм, не было проведено полноценного обсуждения и общественной дискуссии.
«Не была нормально сформирована общественная дискуссия относительно того — а что мы должны требовать, и каким образом необходимо формировать условия, чтобы действительно бороться со стратегической угрозой? Здесь ситуация говорит о том, что требования для того, чтобы безопасность в обществе на необходимом уровне поддерживалась, они должны колерировать с технологическими возможностями, с технологическими свойствами и сети интернета, и тех сервисов, которые работают поверх сети интернета. Я очень сильно надеюсь, что именно это разбирательство создаст условия, в рамках которых мы сможем инициировать фактически общественную дискуссию, и экспертную дискуссию в том числе, по поводу технических требований и смысла этих требований для того, чтобы иметь безопасность в обществе», — подчеркнул он.
Комментарии24
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kryymsdyk 06 апреля 2018 | 12:03
Почта России))) мы изобрели курагу.
r88w556xl4 06 апреля 2018 | 12:06
Да заблокировать внесудебно и забыть об этой вотчине террористов.
alexander25101977 06 апреля 2018 | 12:07
r88w556xl4: Так за ним и интернет последует ,дурень ватный. Где ты будешь своими какашками-то блистать, коричневым своим, что у тебя вместо серого вещества
r88w556xl4 06 апреля 2018 | 12:10
alexander25101977: Что, забурлило. А не ты ли теракты в Питере готовил?
andromeds 06 апреля 2018 | 13:09
r88w556xl4: у меня младший сын (15 лет) клонировал часть кода телеграм (код открыт), часть дописал и получил фактически такой-же сервис... а теперь подумайте, что могут террористы с миллионами долларов в кармане... нет никакой борьбы с террором, есть урезание альтернативного мнения в интернете, так как в телевизоре с инакомыслием покончено...
mbh_vor_n1 06 апреля 2018 | 12:07
Наконец-то.
Телеграм - надёжный партнёр террористов и ЦРУ.
Блокировать.
rico76 06 апреля 2018 | 12:03
Ну и славненько! Меньше Навальный будет молодежи мозги засерать!)))
kottigr1 06 апреля 2018 | 12:07
rico76: Роскомнадзор заявил о подаче иска по блокировке сайтов ЦРУ, Госдепа и Пентагона за отказ в предоставлении сведений ФСБ... Для размышлений нарушителям даны сутки...
mikhail_spb_ 06 апреля 2018 | 12:05
Sent a telegram today
Tomorrow you'll be on your way
fantom10 06 апреля 2018 | 12:08
Так вайбер тоже вроде отказался предоставить ключи шифрования, и по той же причине, что и телеграмм. Что дальше?
plank1957 06 апреля 2018 | 12:08
Бунт начался? Я так полагаю, что Таганскому суду сподручней заблокировать РКН, толку от него меньше, чем шерсти со свиньи, а то жрет немало и визгу много.
alexander25101977 06 апреля 2018 | 12:10
Ватные ура-дебилоиды писЯются от радости ото всех запретительных инициатив режима. Когда режим закроет интернет, а им вместо комментариев придут повестки явиться военкомат с вещами, чтобы отправиться в очередную геополитическую авантюру, они обкакаются. Писяются они от радости, какаются от страха.
piter_ug 06 апреля 2018 | 12:18
Ну допустим Телеграм запретили.
По версии гэбнюков, теракты должны прекратиться.
Но если они не прекратятся, то Телеграм получается не при чем.
А причём безголовость, бестолковость запрещальщиков.
smart2002 06 апреля 2018 | 12:21
Надо подать иск, чтобы заблокировали Роскомнадзор
ivan444 06 апреля 2018 | 13:11
smart2002: Поддерживаю! Это экстремистская, террористическая, разжигающая рознь в обществе, вредная организация.
svirepyi_gary 06 апреля 2018 | 12:22
Гы.... Тупоголовые фсбшники не могут вскрыть коды телеграммы...
Уровень упал до путина.
Вот рань бывалоча... Лаврентий Палыч Берия лично вскрыл коды немецкой Энигмы...
а эти лохи ни хрена не могут...
vlastimil_popogrebski 06 апреля 2018 | 12:25
Пусть либералы, гомосеки и террористы на голубиную почту переходят
ivan444 06 апреля 2018 | 13:14
vlastimil_popogrebski: А вы - на "почту России" переходите!
pavel_liberal Павел Кузнецов 06 апреля 2018 | 12:26
У нас традиционно, во всех бедах, виновата личная свобода граждан.
И традиционно, универсальным средством решения всех проблем, являются запреты и максимальное ужесточение режима в казарме.
То, что свободные общества, живут гораздо лучше и богаче, и свобода им совсем не мешает, мы видеть не желаем - ведь у нас свой собственный, "особый", путь... который, почему-то, всегда заводит в страшное, нищее и мракобесное существование.
klegg 06 апреля 2018 | 12:28
этот так называемый роскомнадзор смешон и ничтожен
tks 06 апреля 2018 | 12:30
"Таганка, все ночи полные огня..." ©
moskalito 06 апреля 2018 | 12:31
Даешь вместо мессенджеров и интернета дроны от "Почты России"
jetsam 06 апреля 2018 | 12:37
весь смысл в показательной порке.
холопы должны знать свое место.
"кто не с нами - тот против нас"(с)
* ключи уже не важны. по первому требованию надо было исполнять. замялся - не наш человек. мочить...
vpu2011 06 апреля 2018 | 13:07
давайте давайте. русских забанить в телеграме.