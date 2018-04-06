Роскомнадзор заявил о подаче иска по блокировке популярного в России мессенджера «Телеграм»

В Таганском суде заявляют, что иск пока не получен.

«Телеграм» отказался выполнять распоряжение Федеральной службы безопасности и передать ей ключи шифрования от переписки пользователей.

Позиция Telegram в отношении требований ФСБ предоставить ключи шифрования остается неизменной и заключается в том, что исполнить требования спецслужбы невозможно. Об этом «Эху Москвы» рассказал юрист, представляющий интересы мессенджера, Рамиль Ахметгалиев. Ахметгалиев добавил, что пока неизвестно содержания иска Роскомнадзора, сложно пытаться предугадать дальнейшее развитие событий.

Отметим также, что к двум другим, ещё более популярным в России мессенджерам, Whatsapp и Viber, таких требований не предъявлялось.

Ситуация вокруг мессенджера Telegram показывает, что существующие в России нормы избыточны и неисполнимы. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. «Никто не говорит о том, что сервисы не должны подчиняться российскому законодательству и вообще не должны ничего исполнять — это не так. Но на сегодняшний день некая техническая абсурдность и избыточность требований приводит к тому, что мы имеем потенциальную блокировку Телеграмм. И как следствие — потенциальную блокировку практически всех международных крупных сервисов, которые точно также никаким образом не смогут удовлетворить все те избыточные требования, которые сегодня законы Российской Федерации предъявляют к организаторам распространения информации», — сказал он. Д.Мариничев подчеркнул, что такая ситуация стала возможной из-за того, что, при принятии новых норм, не было проведено полноценного обсуждения и общественной дискуссии.

«Не была нормально сформирована общественная дискуссия относительно того — а что мы должны требовать, и каким образом необходимо формировать условия, чтобы действительно бороться со стратегической угрозой? Здесь ситуация говорит о том, что требования для того, чтобы безопасность в обществе на необходимом уровне поддерживалась, они должны колерировать с технологическими возможностями, с технологическими свойствами и сети интернета, и тех сервисов, которые работают поверх сети интернета. Я очень сильно надеюсь, что именно это разбирательство создаст условия, в рамках которых мы сможем инициировать фактически общественную дискуссию, и экспертную дискуссию в том числе, по поводу технических требований и смысла этих требований для того, чтобы иметь безопасность в обществе», — подчеркнул он.