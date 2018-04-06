В МВД России опровергли сообщения СМИ о предъявлении обвинений совладельцам группы «Сумма» братьям Магомедовым
Как заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, пока не предъявлены, на это у следствия есть 45 дней.
Напомним, Магомедовых арестовали по подозрению в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате или присвоении в особо крупном размере.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт