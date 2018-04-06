Апелляционный суд Луганской области оставил в силе приговор россиянину Виктору Агееву

В январе этого года украинский суд счёл его виновным в поддержке провозглашённой Луганской Народной Республики и приговорил к 10 годам тюремного заключения.

Агеев был задержан возле Луганска в июне 2017 года. Утверждалось, что на тот момент он проходил службу в российской армии. В российском Минобороны это отрицали.