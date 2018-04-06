Апелляционный суд Луганской области оставил в силе приговор россиянину Виктору Агееву
В январе этого года украинский суд счёл его виновным в поддержке провозглашённой Луганской Народной Республики и приговорил к 10 годам тюремного заключения.
Агеев был задержан возле Луганска в июне 2017 года. Утверждалось, что на тот момент он проходил службу в российской армии. В российском Минобороны это отрицали.
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nikto_nikak 06 апреля 2018 | 11:41
Вот так продали пацана...Хотя какая разница - в России он сел бы за предательство или вообще прибили бы....
tag188 06 апреля 2018 | 11:49
Апелляционный суд Луганской области оставил в силе приговор россиянину Виктору Агееву
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Ну как, повоевал за "русский мир"??
scullll 06 апреля 2018 | 11:53
Помню укроголовые тут постили фотки его военника, только почему то страничку с записью контрактной службы забыли)