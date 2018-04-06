Кемеровский областной суд оставил под стражей управляющую торговым центром «Зимняя вишня» Надежду Судденок
Ранее суд также оставил без удовлетворения апелляционные жалобы гендиректора компании собственника торгового центра, главу компании разработчика системы безопасности в «Зимней вишне», а также охранника, который, как предполагается, отключил сигнализацию.
Комментарии1
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olegleon 06 апреля 2018 | 11:35
и хорошо. может живой останется, если будет под присмотром