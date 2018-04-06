Художественным руководителем театра «Табакерка» стал Владимир Машков, сообщает корреспондент Интерфакса с закрытого сбора труппы. Нового худрука коллективу представил заместитель мэра Москвы Леонид Печатников. Машков приступит к своим обязанностям 23 апреля. Он заменит на этом посту основателя театра Олега Табакова, который скончался 12 марта.