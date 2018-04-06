Художественным руководителем театра «Табакерка» стал Владимир Машков
Художественным руководителем театра «Табакерка» стал Владимир Машков, сообщает корреспондент Интерфакса с закрытого сбора труппы. Нового худрука коллективу представил заместитель мэра Москвы Леонид Печатников. Машков приступит к своим обязанностям 23 апреля. Он заменит на этом посту основателя театра Олега Табакова, который скончался 12 марта.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
aisterh 06 апреля 2018 | 11:35
Театр переименовать в "шарфик"
mmm_333 06 апреля 2018 | 11:50
Ну чтож, после вот этого: https://www.youtube.com/watch?v=b8ze36OGIRE
Есть еще вопросы?
odobryam_s 06 апреля 2018 | 11:39
Плохая должность, на ней умирают.....
platonnekafrin 06 апреля 2018 | 11:44
odobryam_s: Мрут как мухи - мало кто до ста десяти доживает...
odobryam_s 06 апреля 2018 | 11:49
platonnekafrin: Теперь "Табакерка" станет "Машеркой"....
platonnekafrin 06 апреля 2018 | 11:54
odobryam_s: Грех неуместный, конечно, но я ржу. "Машерка" это потому что его за ручку привел человечек из мэрии?
sim 06 апреля 2018 | 11:55
odobryam_s: Шерочкой с Машерочкой.
bakero 06 апреля 2018 | 11:42
Кто следующий еще из доверенных лиц и поклонников ВВП получит преференции за верность и лизость? Евгения Медведева (фигуристка), Кондрашов ( снял фильм про Путина и занял должность топ-менеджера ВГТРК), Машков...
lenin3 06 апреля 2018 | 11:49
bakero: это он(Машков)поздновато стал "доверенным",в отличие от Безрукова,который получил театр раньше,подписав "Письмо 500".
Но,как говориться,лучше поздно...
natogrek 06 апреля 2018 | 11:50
bakero: Ну, и Табаков был доверенным лицом. Теперь можно с уверенностью сказать . что доверенных лиц так много. что они сильно различаются по своей сути и что их даже классифицировать по причинам этой доверенности. И в это у нас при ботоксе превратилась жизнь замечательных людей.
prender 06 апреля 2018 | 11:43
это тот который в голивудах обучался? ну все конец театру. щас песни по вечерам петь начнут, мимо писуара дуть ну и пойдет поедет.
natogrek 06 апреля 2018 | 11:52
prender: Интересно, как труппа отнеслась к этому назначению или их никто не спрашивал?
kievlyanka 06 апреля 2018 | 11:51
насосал...
odobryam_s 06 апреля 2018 | 11:53
kievlyanka: Слишком много стало этого Машкова.... Что ни фильм - там его рожа, придешь в Сбербанк - он на баннерах.... Чересчур растиражированная физиономия!
masha_ 06 апреля 2018 | 11:56
До чего же омерзительный тип этот Машков. А ведь когда-то казался приличным. Феномен Боярского - когда-то любимец женщин, а сейчас без отвращения не взглянешь.