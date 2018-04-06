Иск Роскомнадзора к мессенджеру «Телеграм» пока не поступил в таганский суд Москвы
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. Ранее в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что сегодня было подано заявление с требованием ограничить доступ на российской территории к информационным ресурсам «Телеграм».
Иск стал следствием отказа администрации «Телеграм» предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.
«Позиция Telegram остается прежней: требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно», — сообщил Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы «Агора», чьи юристы представляют интересы Telegram.
Комментарии9
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olegleon 06 апреля 2018 | 11:38
как британцы. "предоставь то, чего у тебя нет"
sandr 06 апреля 2018 | 11:47
Малейшие возможности инакомыслия пресекать на корню ...
income 06 апреля 2018 | 11:48
Подали иск через Телеграм?
sandr 06 апреля 2018 | 11:49
"требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке"
Развивая дальше - предоставлять для ФСБ ключи от любой квартиры частного гражданина по первому требованию,
а гражданам - менять замок только после регистрации запроса в ФСБ
sim 06 апреля 2018 | 11:53
sandr: Нет, безо всякого требования, а просто принести и сдать ключи должны все владельцы квартир, по умолчанию. А вдруг там на квартире, того, замышляется?
morshoff 06 апреля 2018 | 11:53
Ура ! Добрались наконец-то . Молодцы . Довыёживались забугорные хозяева месенджера . Прикроют теперь им эту лавочку . Либерасты вон как развонялись . Ну да это в их репертуаре . А народ за власть . Мы выбрали президента с приличной явкой, более чем солидным процентом, чтоозначает: народ на него надеется, верит в сильную руку, ждет серьезных перемен. Как-никак границы опять чуть расширились - «крымнаш», вооружение обновилось - «слушайте нас!». Мы снова не лыком шиты.
kryymsdyk 06 апреля 2018 | 11:57
morshoff: не лыком шиты, но создается впечатление, что пальцем деланные
nata_roo 06 апреля 2018 | 11:53
Хомячки в восторге: самый независимый от Кремля мессенджер в мире!
Кремлю респект!
plank1957 06 апреля 2018 | 11:56
Ай-яй-яй, приказы ФСБ не выполняются. Вот досада! Я так полагаю, что следующим приказом ФСБ будет требование к оппозиционерам удавиться, причем полностью за свой счет с мылом, веревками и погребением.