Иск Роскомнадзора к мессенджеру «Телеграм» пока не поступил в таганский суд Москвы

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. Ранее в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что сегодня было подано заявление с требованием ограничить доступ на российской территории к информационным ресурсам «Телеграм».

Иск стал следствием отказа администрации «Телеграм» предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

«Позиция Telegram остается прежней: требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно», — сообщил Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы «Агора», чьи юристы представляют интересы Telegram.