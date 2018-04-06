Знаменитый боец Коннор Макгрегор арестован за нападение на автобус россиянина Хабиба Нурмагомедова
Громкий скандал в мире Смешанных единоборств. Знаменитый боец Коннор Макгрегор арестован за нападение на автобус россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Это боевик с примесью «Санта-Барбары». Место событий Нью-Йорк, подземная парковка крупного отеля. Главное действующее лицо Коннор Макгрегор – ирландский боец, чемпион UFC в легком весе, который вот уже два года не защищает титул. Его ключевой оппонент – россиянин Хабиб Нурмагомедов, самый популярный спортсмен страны, если судить по числу подпищиков в Инстаграме. В субботу у Хабиба важный бой с американцем Максом Холлоуэем. И прямо перед этим боем Нурмагомедов вступил в перепалку с Артемом Лобовым, по странном совпаденю – спарринг-партнером Коннора. Дальше начинается треш. Ирландец прилетел в Нью-Йорк мстить за обиженного друга. Отомстил не Хабибу, а его автобусу. Повредил переднее стекло и продырявил колесо. Самого Нурмагомедова из автобуса не выпустил водитель. При этом пострадали несколько человек, включая бойца Майкла Кьезу, который получил порезы от битого стекла. Дальше больше. Макгрегора арестовала нью-йоркская полиция, а Лобов, который участвовал в атаке на автобус, временно отстранен от боев.
Руководство UFC назвало поступок Макгрегора аморальным и обещало применить к ирландцу санкции.
Комментарии6
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gordy 06 апреля 2018 | 11:10
Нокаутировал автобус?
pablo_moderator 06 апреля 2018 | 11:11
элементы шоу !
ilja13 06 апреля 2018 | 11:21
Я всегда считал, что все эти единоборства, когда один мужик к другому пристает в полуобнаженном виде, хватает его ВЕЗДЕ, "тискает его тело", это классическая гомосятина. Это они типа борються. Ну ну.
mavreh 06 апреля 2018 | 11:28
Долбанные ирландцы! Сколько они ещё будут терроризировать окружающих!
timwlad69 06 апреля 2018 | 11:30
Знаменитый боец Коннор Макгрегор арестован за нападение на автобус :
Mit dem Falschen angelegt? Mafia setzt Kopfgeld auf MMA-Superstar McGregor aus
Es flogen Stühle und Absperrungen aus Metall. Michael Chiesa, ein Leichtgewichtsfighter der UFC, erlitt dabei schwere Verletzungen im Gesicht.
Не на того напал?! Мафия заказала Коннора Макгрегора.Стул и ограждения были из метала .Майкл Chiesa, боец в лёгком весе в UFC получил серьёзные ранения в лицо.
И так,на Эхо Москвы как всегда всё передёрнули в конкурентной борьбе с другой конфессией за влияние над паствой.
Спорт нынче это международный бизнес где деньги правят миром.
keg 06 апреля 2018 | 11:36
удары по башке бесследно не проходят....