Громкий скандал в мире Смешанных единоборств. Знаменитый боец Коннор Макгрегор арестован за нападение на автобус россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Это боевик с примесью «Санта-Барбары». Место событий Нью-Йорк, подземная парковка крупного отеля. Главное действующее лицо Коннор Макгрегор – ирландский боец, чемпион UFC в легком весе, который вот уже два года не защищает титул. Его ключевой оппонент – россиянин Хабиб Нурмагомедов, самый популярный спортсмен страны, если судить по числу подпищиков в Инстаграме. В субботу у Хабиба важный бой с американцем Максом Холлоуэем. И прямо перед этим боем Нурмагомедов вступил в перепалку с Артемом Лобовым, по странном совпаденю – спарринг-партнером Коннора. Дальше начинается треш. Ирландец прилетел в Нью-Йорк мстить за обиженного друга. Отомстил не Хабибу, а его автобусу. Повредил переднее стекло и продырявил колесо. Самого Нурмагомедова из автобуса не выпустил водитель. При этом пострадали несколько человек, включая бойца Майкла Кьезу, который получил порезы от битого стекла. Дальше больше. Макгрегора арестовала нью-йоркская полиция, а Лобов, который участвовал в атаке на автобус, временно отстранен от боев.

Руководство UFC назвало поступок Макгрегора аморальным и обещало применить к ирландцу санкции.