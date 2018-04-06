Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе приговорена к 24 годам за коррупцию

Суд в Сеуле признал ее виновной в злоупотреблении властью, взяточничестве и вымогательстве.

Пак Кын Хе обвинялась по 18 эпизодам должностных злоупотреблений, а также в разглашении государственной тайны.

Обвинение просило суд приговорить бывшего президента к 30 годам заключения. 66-летняя Пак Кын Хе вину не признала, на заседании она не присутствовала, сославшись на плохое самочувствие. Суд посчитал, что обвиняемая принудила различные крупные корейские компании к пожертвованиям на общую сумму порядка 72 миллионов долларов в пользу двух фондов, которыми руководила ее близкая подруга Чхве Сун Силь. Эта женщина фактически контролировала работу главы государства и имела доступ к секретной информации. В феврале Чхве Сун Силь была приговорена к 20 годам тюрьмы. В 2017 году Пак Кын Хе решением Конституционного суда была отстранена от власти на фоне коррупционного скандала и массовых акций протеста, участники которых требовали ее отставки.

Пак Кын Хе – первая женщина, ставшая президентом Южной Кореи. Свой пост она занимала с 2013 года.