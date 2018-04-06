Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе приговорена к 24 годам за коррупцию
Суд в Сеуле признал ее виновной в злоупотреблении властью, взяточничестве и вымогательстве.
Пак Кын Хе обвинялась по 18 эпизодам должностных злоупотреблений, а также в разглашении государственной тайны.
Обвинение просило суд приговорить бывшего президента к 30 годам заключения. 66-летняя Пак Кын Хе вину не признала, на заседании она не присутствовала, сославшись на плохое самочувствие. Суд посчитал, что обвиняемая принудила различные крупные корейские компании к пожертвованиям на общую сумму порядка 72 миллионов долларов в пользу двух фондов, которыми руководила ее близкая подруга Чхве Сун Силь. Эта женщина фактически контролировала работу главы государства и имела доступ к секретной информации. В феврале Чхве Сун Силь была приговорена к 20 годам тюрьмы. В 2017 году Пак Кын Хе решением Конституционного суда была отстранена от власти на фоне коррупционного скандала и массовых акций протеста, участники которых требовали ее отставки.
Пак Кын Хе – первая женщина, ставшая президентом Южной Кореи. Свой пост она занимала с 2013 года.
Комментарии18
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stalinator 06 апреля 2018 | 11:08
Все как-то на Кремль покосились....
Не дождетесь!-сказал бы Песков.
pro_hanov 06 апреля 2018 | 11:16
stalinator: От таких новостей Наше Всё должно ещё крепче вцепиться в руль галеры. Уже не важно куда она плывёт, лишь бы не отпускать кормило.
prutkov100 06 апреля 2018 | 11:32
Прежде чем завидовать , надо чтобы слова "..массовых акций протеста..." были не в зарубежных новостях , а по всем каналам здесь . А , пока - пейте пиво , хороните своих детей и родственников , смотрите "чё там у хохлов" , платите за капремонт и "платон" .... Короче есть еще много-много всяких "приятных" вещей , которые не состоянии вывести людей на улицы . Что касается Пак Кын Хе , если разделить спертое путлером на украденное ею и умножить на 24 года , то боюсь , что у любого калькулятора может не хватить дисплея для отображения результата .
vasilevich58 06 апреля 2018 | 11:49
Нашего бы к нему, чтобы веселее им было!
mamiluk 06 апреля 2018 | 11:10
Кремлевский то куда на большее тянет....как и его правление: на пожизненное...
sab171 06 апреля 2018 | 11:18
mamiluk: здесь надо соточку к 24 добавлять не раздумывая а потом уже расследовать- кто амфоры подкладывал, кто журавлей заставлял летать, кто рыбу в ухе сожрал.
vladimirgornitsky 06 апреля 2018 | 11:15
Все-таки Россия - великая страна. Президента Южной Кореи судили за какие-то жалкие 72 миллиона долларов. Да в России у какого-то полковника в квартире-сейфе наличными в два раза больше нашли, а на счетах семьи - в четыре раза больше (помимо недвижимости). А в Израиле вообще на премьера уголовное дело завели за то, что ему дарили шампанское и сигары. Как россиянам не смотреть на остальной мир свысока. Нигде столько не воруют!
elenaprekrasnaya2009 06 апреля 2018 | 11:17
Надо бы запомнить полезный опыт корейцев. Только у нашего срок побольше будет.
sedoi63 06 апреля 2018 | 11:19
Это сколько же тогда светит за коррупцию Путину?!
vblack 06 апреля 2018 | 11:20
Русофобы...
neyexo 06 апреля 2018 | 11:24
72 миллиона.
Даже воровать не умеют
oneoretwo 06 апреля 2018 | 11:26
сдается, что плешивому чутка более отломят...
sekretniy_fizik 06 апреля 2018 | 11:29
Да уж, Алешенька Навальный там бы реально сел. Лет этак на ...дцать. А не получил бы свой условный "пятерик", как при нашем кровавом режиме. Да и некий Никитос ( Белых ) тоже бы надолго там присел.
ivan127_4 06 апреля 2018 | 11:36
Вроде у них там в Южной Корее (в отличии от "нехорошей" Северной) и "демократия тм", и "свобода тм", и "невидимая рука рынка тм", которая шарит в "рыночной экономике тм".... а гляди ж ты, коррупция...
fikus74 06 апреля 2018 | 11:46
Эх, нам бы такое.
hiryrg 06 апреля 2018 | 11:50
После этой новости косоглазенький пухлячок будет плохо спать теперь...Потребуется помощь психотерапевта.
sborisych 06 апреля 2018 | 11:55
И никаких гарантий абсолютной безопасности и вальяжного благоденствия? Дикари демократические.. Вот до чего нормальная судебная система довести может- и безо всякого "креста животворящего"...
dan24 06 апреля 2018 | 11:56
Теперь понятно почему у корейцев такие достижения и электронике, и в автомобилях и в прочем- есть нетерпимость к коррупции.