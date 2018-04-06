Бабич: Яд «Новичок» никогда не хранился в Шиханах в Саратовской области

Яд «Новичок», которым предположительно были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, никогда не хранился в Шиханах в Саратовской области. Это утверждает полпред президента в Приволжском округе и бывший глава комиссии по химразоружению Михаил Бабич. Ранее британские СМИ сообщили о разработке под Саратовом химвеществ, в том числе яда Новичок.

«Лаборатория в Шиханах никогда не входила в спектр нашей работы», — уверяет Михаил Бабич. По его словам, в Саратовской области был объект, но не в этом городе. Поэтому там нервно-паралитический Новичок никак не мог храниться, сообщил полпред президента в Приволжском округе и в прошолм глава комиссии по химразоружению Интерфаксу. Речь идёт о лаборатории государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии. Чуть раньше Times со ссылкой на отчёт британской разведки сообщила, что яд Новичок производили в военной лаборатории именно в Шиханах — закрытом городе Саратовской области. Разведчики сделали такой вывод на основе факта, что запасы яда Новичок в Шиханах гораздо меньше тех, которые предназначались бы для применения на поле боя. И, следовательно, его создавали для убийств, причём как пишет газета, испытывали не менее 10ти лет. До этого британские власти называли весьма вероятной версию о причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Между тем из контракта, заключённого НИИ в Шиханах с Минпромторгом, следует, что разработка химических веществ там действительно велась, а затем они были утилизированы. Сканы документа размещают телеграмм-каналы.

Бывший полковник ГРУ и его дочь были отравлены больше месяца назад. Всё это время Сергей Скрипаль остаётся в критическом состоянии, его дочь недавно пошла на поправку.