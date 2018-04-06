Бабич: Яд «Новичок» никогда не хранился в Шиханах в Саратовской области
Яд «Новичок», которым предположительно были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, никогда не хранился в Шиханах в Саратовской области. Это утверждает полпред президента в Приволжском округе и бывший глава комиссии по химразоружению Михаил Бабич. Ранее британские СМИ сообщили о разработке под Саратовом химвеществ, в том числе яда Новичок.
«Лаборатория в Шиханах никогда не входила в спектр нашей работы», — уверяет Михаил Бабич. По его словам, в Саратовской области был объект, но не в этом городе. Поэтому там нервно-паралитический Новичок никак не мог храниться, сообщил полпред президента в Приволжском округе и в прошолм глава комиссии по химразоружению Интерфаксу. Речь идёт о лаборатории государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии. Чуть раньше Times со ссылкой на отчёт британской разведки сообщила, что яд Новичок производили в военной лаборатории именно в Шиханах — закрытом городе Саратовской области. Разведчики сделали такой вывод на основе факта, что запасы яда Новичок в Шиханах гораздо меньше тех, которые предназначались бы для применения на поле боя. И, следовательно, его создавали для убийств, причём как пишет газета, испытывали не менее 10ти лет. До этого британские власти называли весьма вероятной версию о причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Между тем из контракта, заключённого НИИ в Шиханах с Минпромторгом, следует, что разработка химических веществ там действительно велась, а затем они были утилизированы. Сканы документа размещают телеграмм-каналы.
Бывший полковник ГРУ и его дочь были отравлены больше месяца назад. Всё это время Сергей Скрипаль остаётся в критическом состоянии, его дочь недавно пошла на поправку.
Комментарии58
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meister_luvin 06 апреля 2018 | 11:07
… и секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа тоже не было?
… и немецких танкистов в России в 20-е годы не готовили?
stalinator 06 апреля 2018 | 11:10
meister_luvin: И Елизавета зиги не кидала? И лорды на Олимпйские игры в Германию не летали?
meister_luvin 06 апреля 2018 | 11:11
stalinator:
и Сталин не пил за здоровье немецкого фюрера?!
tvitov66 06 апреля 2018 | 11:13
"А чем докажешь? - Мамой клянусь!"
danko_swinja 06 апреля 2018 | 11:15
meister_luvin: а ты пил? С особой долей вероятности. Скорей всего.
budweiser23 06 апреля 2018 | 11:29
danko_swinja: вас раньше не было под этим ником, куда вы дели коллегу? ... и всё ли у неё хорошо, скажите пожалуйста!
ajsenev 06 апреля 2018 | 11:18
В огороде бузина, а в Киеве дядька... Ему про производство, а он про хранение...
lion64___3 06 апреля 2018 | 11:28
ajsenev: У Кыиве дiд Едрёнтий Западло, у которого свидомые выменяли на бутылку горилки ржавый секатор. Тем секатором на майдауне особо ярые свидомые совершаю протестное самооскопление.
ansh 06 апреля 2018 | 11:40
ajsenev: Проговаривается пживчик.
Некоторые госжулики вначале вообще отрицали "Новичка". Дурковали, Новичок, Новичок, не знаем никакого Новичка... Ну, а здесь косвенно признался - Новичок здесь не хранился. Значит, был, но хранился в другом месте. А т.к. жулик, так может, там и хранился.
kaplan911 06 апреля 2018 | 11:26
tvitov66: \\ "А чем докажешь? - Мамой клянусь!" \\
Улыбнуло. Трудно говорить с людьми, которым приходится доказывать
даже таблицу умножения. Очевидное.
Вы как дети.
tvitov66 06 апреля 2018 | 11:30
kaplan911: в Биритании деток наших вороватых гебистов, чиновников, депутан и кремлядей как донов Пэдро в Бразилии - хватай любого за банковский счет и родители сами все доставят, вплоть до первоисточников :)
opiatnovyi63 06 апреля 2018 | 11:57
tvitov66: А кто верит Бабичу и вообще кому-то из чиновников РФ?
kaplan911 06 апреля 2018 | 11:23
meister_luvin: \\ и Сталин не пил за здоровье немецкого фюрера?! \\
И Госдума, и МИД, и Путин......не пили за здоровье Трампа?!
serhio_25__ 06 апреля 2018 | 11:39
kaplan911: ""И Госдума, и МИД, и Путин......не пили за здоровье Трампа?! "" - не пили, для чего ты врешь так нагло? Выпил только Жириновский.
serhio_25__ 06 апреля 2018 | 11:37
meister_luvin:""и Сталин не пил за здоровье немецкого фюрера?! "" - так и Черчилль пил за здоровье Сталина и что?
sergeev67 06 апреля 2018 | 11:42
Что может быть более доказательным, чем заявления полпреда Бабича! Ничто и никогда!
oto_davar 06 апреля 2018 | 11:19
stalinator: //И Елизавета зиги не кидала? И лорды на Олимпйские игры в Германию не летали? //
===============
И Федотов Геббельса с Гитлером на русском ТВ не хвалил?
Кстати, в отличие от твоих дедушек- власовцев, Елизавета успела повоевать против Гитлера. На правильной стороне.
danko_swinja 06 апреля 2018 | 11:22
oto_davar: тфу на тебя. Коломрась.
alex110 06 апреля 2018 | 11:31
oto_davar: Главное...Лизка во время переобулась?))))Ну до чего ж тупые вы...ненавистники России.ССы в глаза-божья роса.
tks 06 апреля 2018 | 11:26
stalinator: Интересно, каким же образом присутствие членов королевской фамилии на О-1936 доказывает правоту нынешней российской аргументации? А разве на О-2014 не присутствовали члены королевской фамилии?
И что дальше?
alena01 06 апреля 2018 | 11:49
stalinator:
В Германию кто только не летал..
К примеру, Молотов...
Когда лорды с Германией воевали, Молотов в Германии договоры подписывал...
А потом у лордов помощь клянчил...
danko_swinja 06 апреля 2018 | 11:10
meister_luvin: вот это правильно!!!
kottigr1 06 апреля 2018 | 11:17
meister_luvin:
Это не мы..- Мы, но такого яда у нас никогда не было..-Яд был, но наш яд назывался по-другому..- Яд с таким названием наш, но его могли украсть..- Яд наш, называется по-нашему, украсть не могли, но производился не там..
Ничего не упустил ?
ly4_sveta 06 апреля 2018 | 11:26
meister_luvin: И в Бресте не было совместного дружеского парада нацистов с
красноармейцами, хотя имеется ,,море" фотографий.
И в Донбассе рашен военных нет, так, есть добряки, чисто
из симпатий к украинцам - по Пескову.
И Крым десятки раз - то есть, то нет; то были, то не были...
Вообщем, 100 лет совдеповская ГПУ-ВЧК-НКВД-МГБ- КГБ-
ФСБ дурят весь мир враньем, манипуляциями, пропагандой,
убивая, шантажируя, провоцируя и разрушая.
alex110 06 апреля 2018 | 11:27
meister_luvin: А окромя этого и сумничать не о чем?Мелко работаете....у бритов столько косяков за историю...России-учиться и учиться.
entoni 06 апреля 2018 | 11:28
meister_luvin: а завтра бриты-бредуны скажут, что А234 секретно производился Россией на территории Израиля - с них станется, это ж бриты - джентельмены, у них принято верить на слова))))
gordy 06 апреля 2018 | 11:30
Судя по свойствам, его и не предполагается хранить в пилюлях: а как насчёт компонентов?
serhio_25__ 06 апреля 2018 | 11:34
meister_luvin: ""и немецких танкистов в России в 20-е годы не готовили?"" - существу не сказали, что Гитлер пришел к власти в 1933г? Хотят тут самое смешное, что по мнению существа, страна не имеющая танков готовила танкистов ведущей танковой державы. Существо, это была немецкая танковая школа, где они сами готовили танкистов и за одно учили советских танкистов.
sim 06 апреля 2018 | 11:57
meister_luvin: И нескольких тысяч спецназа, заброшенных самолетами в Крым и захвативших там власть, тоже не было.
mikhail_spb_ 06 апреля 2018 | 11:08
Судя по срокам испытания этой отравы, приказ на её разработку отдал нацдилер ещё во время своего первого срока.
Теперь, зная его мстительность, ничего удивительного в этом не находят.
danko_swinja 06 апреля 2018 | 11:12
mikhail_spb_: тролль хохлозаплатный. Опоздал в лесенку. Судя, мильтоны, вероятно, возможно, кадырка, кееспешники, зная, удивительно, пролонгация.
eniro 06 апреля 2018 | 11:15
danko_swinja: Поправь пластинку.
danko_swinja 06 апреля 2018 | 11:24
eniro: трусы одень, енот. Шотакэ. Внук коклотролля.
tvitov66 06 апреля 2018 | 11:15
mikhail_spb_: Судя по результатам действия этой отравы срок её годности короче чем срок годности нашего бессменного нацЛидера
ly4_sveta 06 апреля 2018 | 11:36
mikhail_spb_: Завистливый, злопамятный и мстительный тип.
Да еще и патологический лжец, лицемер и циник, а вор
какой знатный. Вот какой вождь у россиян.
sargon5001 06 апреля 2018 | 11:11
Всё как всегда: ихтамнет, трупы были несвежие, вдова сама себя высекла. В несознанку ушел. Один вопрос: он предполагает, что ему хоть один человек в мире поверит, или это он просто для звука сказал?
lenin3 06 апреля 2018 | 11:17
sargon5001: было бы удивительно,если б он сказал,что хранился...
scimitar 06 апреля 2018 | 11:27
"Дон Сэра побагровел и стал длинно и косноязычно оправдываться, причем всё время врал."
kryymsdyk 06 апреля 2018 | 11:13
Бабич голова....
tvitov66 06 апреля 2018 | 11:17
kryymsdyk: а в голове той язык ... без костей
ly4_sveta 06 апреля 2018 | 11:30
kryymsdyk: Кость без мозга. ))) Такой тупой... И где и кем он
только не был. Главное, - что лично предан фюреру.
sapiens17 06 апреля 2018 | 11:15
"... Это утверждает полпред президента в Приволжском округе..."
Я бы удивился, если он сказал иное. Но больше верю тем, кто работал в лаборатории.
Зачем чиновники отрицают очевидное? Лучше бы молчали или уходили от прямых ответов.
oto_davar 06 апреля 2018 | 11:16
Во-первых- не в Шиханах, а в 5 км. от них.
Во-вторых- не "Новичок" , а "Новичок-3".
В-третьих- в Шиханах мы хранили другие ОВ, часть из которых была испоьзована в Сирии.
В-четвёртых, свинки морские в Солсбери сдохли от "Новичка"? Нет. Ну так чего же вы лезете со своими длинными гриппозными носами в нашу Саратовскую область? Умные слишком?
tks 06 апреля 2018 | 11:18
Всё, что вы хотели знать об аргументах путистов, но боялись спросить (краткий конспект):
1. Их (его-) там нет.
2. Если что там есть, то это не там и ничто.
3. А вы докажите, что оно там есть, когда его нет.
4. Если ответа на пункт 3 нет, то это провокация.
elenaj1959 06 апреля 2018 | 11:18
А наличие самого вещества он не отрицает.
glotov 06 апреля 2018 | 11:20
elenaj1959: Конечно не отрицает. Все вещество - в "Портон-Даун".
serg_anat 06 апреля 2018 | 11:19
В секретной российской лаборатории под Солсбери...
lion64___3 06 апреля 2018 | 11:19
Должно быть, сбежавшие в мелкобританию бывшие советские химики что-то синтезировали. А мелкобританские джентльмены стали этим синтезированным злоупотреблять, токсикоманить, вместо клея и ацетона. Потому и всякий бред сочиняют. Поймали исхудавшего кота и сожгли. Не иначе, по обвинению в колдовстве. Как у них, мелкобританцев, было на протяжении многих веков. Не корму хадать, а в расход, в целях экономии бюджета. Так и шпиона сами отравили.
Мнение сидящих в выгребной яме свидомых и либерастов не интересует.
stas_russkiy 06 апреля 2018 | 11:20
С форума удалены портянки:
sculll
danko_klisma
stoned_fox
dobro_vam_v_dom
Можете почистить свои "чёрные" списки и добавить туда свежих портянок...
kaplan911 06 апреля 2018 | 11:21
Не хранился в Саратовской области, он там производился.
Хранился Новичок в другом месте.
Часть в Ясенево. Не?
ly4_sveta 06 апреля 2018 | 11:32
Сказал ,,на голубом глазу". И все сразу поверили.
crimea2015 06 апреля 2018 | 11:35
а о том, что производился, скромно умалчивает
kazlevich1949 06 апреля 2018 | 11:38
«Лаборатория в Шиханах никогда не входила в спектр нашей работы», — уверяет Михаил Бабич...
Ну таки и правильно, уверяет Бабич, если фактически эта лаборатория принадлежит США, поэтому Британская сторона и говорит лишь том что "Новичок" разрабатывался и хранился в "Шиханах" Саратовской области расположенных на территории России, и не говорила, что сам этот яд принадлежит России???
Штандартенфюрер Макс Отто фон Штирлиц по окончании войны предложил свои услуги США, не то чтобы он не был патриотом России - скорее наоборот, просто он за долгие годы работы нелегала привык работать на две ставки...оклада!?
Всё перемешалось в "Доме Облонских" - вот Британская разведка и хочет во всё разобраться хотя бы для себя???
sneer1 06 апреля 2018 | 11:42
Вот и проговорился... Всё-таки был, но - в другом городе. На "слабо" взяли, как малолетка. Видимо, чтобы стать полпредом или чиновником вообще, надо быть редкостным.... мнэээ... альтернативно одаренным человеком.
matsuvi 06 апреля 2018 | 11:42
А никто и не сказал, что там хранили.
b522 06 апреля 2018 | 11:45
Раз отрицают, значит англичане правы.. Скрепоносная... Страна сплошного вранья,
neyexo 06 апреля 2018 | 11:46
Английские ветеринары усыпили выжившую кошку Скрипала - ради ее благополучия
“A cat was also found in a distressed state and a decision was taken by a veterinary surgeon to euthanise the animal to alleviate its suffering.
“This decision was taken in the best interests of the animal and its welfare.”
alena01 06 апреля 2018 | 11:46
Диалог из советского детектива... Допрос задержанного...
-Ты в квартире был???
- нет..
- Сколько раз???
- два...