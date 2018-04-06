Роскомнадзор подал иск о блокировке мессенджера «Телеграм». В сообщении ведомства говорится, что это сделано сегодня. Заявление отправлено в Таганский районный суд Москвы. В нём содержатся требования об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации «Телеграм-мессенджер».

Иск подан в связи с тем, что компания отказывается выполнить приказ ФСБ о предоставлении ключей шифрования переписки пользователей.

Блокировать «Телеграм» технически сложно, но неудобства для пользователей после ограничения доступа возникнут, — сказал Интерфаку интернет-омбудсмен Мариничев.