Роскомнадзор подал иск о блокировке мессенджера «Телеграм»
Роскомнадзор подал иск о блокировке мессенджера «Телеграм». В сообщении ведомства говорится, что это сделано сегодня. Заявление отправлено в Таганский районный суд Москвы. В нём содержатся требования об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации «Телеграм-мессенджер».
Иск подан в связи с тем, что компания отказывается выполнить приказ ФСБ о предоставлении ключей шифрования переписки пользователей.
Блокировать «Телеграм» технически сложно, но неудобства для пользователей после ограничения доступа возникнут, — сказал Интерфаку интернет-омбудсмен Мариничев.
Комментарии24
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danko_swinja 06 апреля 2018 | 11:03
Проблем вообще никаких нет. Есть полно зеркал телеграма. Это как торрент блокировать.
gordy 06 апреля 2018 | 11:08
Нормальные герои всегда идут в обход?
gs1112 06 апреля 2018 | 11:17
Per aspera ad astra - через тернии к звездам. Чем больше проблем народу создает Роскомнадзор, тем выше компьютерная грамотность населения.
tvitov66 06 апреля 2018 | 11:21
gs1112: они заблокируют Телеграмм как Рутрекер - НАВСЕГДА! :))))
tour 06 апреля 2018 | 11:45
tvitov66:
"В дверь постучали.
— Кто там?
— Это твой друг Telegram!
Я вам доставил шифровку
Про Скрипаля и про Вовку,
Навального новую жесть…
— Мне всё по прочтении съесть?
— От страха, дружок, не кричи,
Врагу я не выдал ключи!
— Какой ты геройский герой!
— Да нет, тут другой геморрой:
Я ФСБ уважаю,
Но шифров я сам не знаю
И я их, ей богу не лгу,
Выдать никак не смогу.
— Как же так вышло? Скажите.
— У Дурова сами спросите,
Он тайное в жизнь влплотил,
А шифры и ключ проглотил.
Эх, хорошая всё же программа,
Этот мессенджер от Telegram’a!"
Орлуша
max3446 06 апреля 2018 | 11:05
Военный вертолёт разбился в четверг в департаменте Жиронда на юго-западе Франции. В результате катастрофы погибли два члена экипажа, находившиеся на борту, сообщает местный телеканал BFM TV.
Известно, что крушение произошло около 10 часов утра по местному времени около аэродрома Артиг-де-Люссак. По данным BFM TV, лётчику было 60 лет, он был очень опытным и многократно летал в этом районе.
По предварительной информации, во время полёта у винтокрылой машины возникли технические проблемы с двигателем. Расследование инцидента ведёт специальная следственная группа.
Это четвёртое военное воздушное судно НАТО, разбившееся за двое суток.
Проверил раздел блогов, что то либерастня не спешит их писать на тему какое в НАТО дряхлое оружие, вертолеты пачками падают массово, что вина во все коррупция в странах НАТО и прочая лабута
gennady_77 06 апреля 2018 | 11:19
max3446: летчик набирал что-то в "телеграме" и отвлекся от штурвала? или каким боком сюда это?
sneer1 06 апреля 2018 | 11:33
gennady_77: А это как в анекдоте: "Поручик, о чем Вы думаете, глядя на этот кирпич? - О бабах-с! - Но почему, поручик?!? - А я всегда о них думаю!"
А вот это существо всегда думает о том, что "в Америке негров линчуют!"
pavelmistery 06 апреля 2018 | 11:25
max3446: Ну вы вроде взрослый человек, а ведетесь на откровенные фейки.
qwerty53 06 апреля 2018 | 11:58
pavelmistery: Французский телеканал фейкует Францию?
Получается ты сам фейк и есть.
Или как там...Фома, ....которому нос на базаре...:))
isnowanaarene 06 апреля 2018 | 11:35
max3446: Совсем ипанулся.
mikhail_spb_ 06 апреля 2018 | 11:11
Российское народонаселение надеется, что роскомпозор сделает, наконец, долгожданный шаг - запретит Интернет!
tvitov66 06 апреля 2018 | 11:24
mikhail_spb_: да чо там интернет - давно пора законодательно запретить электронам бегать по проводам и радиоволны ... проклятый Запад тогда сдохнет в бессильной злобе!
hastings 06 апреля 2018 | 11:25
mikhail_spb_: а зачем нам в стране проект ЦРУ? Да и ничего полезного в нем нет - одни гей сайты да смущающие молодые умы оппозиционные видеоролики.
budweiser23 06 апреля 2018 | 11:11
Интересно, что Дуров им засадит и будет ли это с разбега, или медленная пенетрация?
elenaprekrasnaya2009 06 апреля 2018 | 11:12
Надо подать иск о блокировке самого Роскомнадзора, как бесполезной и даже вредной для российского общества организации.
И еще - Роскомнадзор гадит тем, на чьи деньги весело живет, т.е. - нам.
ansata 06 апреля 2018 | 11:19
Всех не перевешаете! (с)
plank1957 06 апреля 2018 | 11:20
А что, приказы ФСБ имеют силу закона? А если ФСБ потребует, чтобы мы удавились? Веревку с мылом свои приносить или казенные выдадут?
sneer1 06 апреля 2018 | 11:37
plank1957: Вполне может. Недавно же прошел в Госдуме законопроект, по которому призывников обязали являться в военкомат без повестки, по повестке, полученной родственниками и т.д. так что - вполне. С другой стороны, недавно опять же Госдума разрешила гражданам собирать в лесу валежник. Обменяли пушечное мясо на древесину. И про веревка закон, боюсь , не за горами.
plank1957 06 апреля 2018 | 11:50
sneer1:
Формально ГД имеет право принимать законы, а вот ФСБ с какой стати?
sneer1 06 апреля 2018 | 11:53
plank1957: Ну что Вы как маленький.. Ну хочется им. Очень. А, как известно, если нельзя, но очень хочется, - то можно
oppicruss 06 апреля 2018 | 11:21
Иски какие то, только время терять! Пинком под зад из России этот Телеграмм с его хозяевами. Пошли вон, уроды!
neitral_n 06 апреля 2018 | 11:28
Вот пральное решение- всё через суд. С обжалованиями вплоть до Стокгольма!
bignick 06 апреля 2018 | 11:36
Куда-бы подать иск о блокировке роскомнадзора?