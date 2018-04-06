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11:00, 06 апреля 2018

Роскомнадзор подал иск о блокировке мессенджера «Телеграм»

Роскомнадзор подал иск о блокировке мессенджера «Телеграм». В сообщении ведомства говорится, что это сделано сегодня. Заявление отправлено в Таганский районный суд Москвы. В нём содержатся требования об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации «Телеграм-мессенджер».

Иск подан в связи с тем, что компания отказывается выполнить приказ ФСБ о предоставлении ключей шифрования переписки пользователей.

Блокировать «Телеграм» технически сложно, но неудобства для пользователей после ограничения доступа возникнут, — сказал Интерфаку интернет-омбудсмен Мариничев.

Комментарии

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danko_swinja 06 апреля 2018 | 11:03

Проблем вообще никаких нет. Есть полно зеркал телеграма. Это как торрент блокировать.

gordy 06 апреля 2018 | 11:08

Нормальные герои всегда идут в обход?

gs1112 06 апреля 2018 | 11:17

Per aspera ad astra - через тернии к звездам. Чем больше проблем народу создает Роскомнадзор, тем выше компьютерная грамотность населения.

tvitov66 06 апреля 2018 | 11:21

gs1112: они заблокируют Телеграмм как Рутрекер - НАВСЕГДА! :))))

tour 06 апреля 2018 | 11:45

tvitov66:
"В дверь постучали.
— Кто там?
— Это твой друг Telegram!
Я вам доставил шифровку
Про Скрипаля и про Вовку,
Навального новую жесть…
— Мне всё по прочтении съесть?
— От страха, дружок, не кричи,
Врагу я не выдал ключи!
— Какой ты геройский герой!
— Да нет, тут другой геморрой:
Я ФСБ уважаю,
Но шифров я сам не знаю
И я их, ей богу не лгу,
Выдать никак не смогу.
— Как же так вышло? Скажите.
— У Дурова сами спросите,
Он тайное в жизнь влплотил,
А шифры и ключ проглотил.

Эх, хорошая всё же программа,
Этот мессенджер от Telegram’a!"
Орлуша

max3446 06 апреля 2018 | 11:05

Военный вертолёт разбился в четверг в департаменте Жиронда на юго-западе Франции. В результате катастрофы погибли два члена экипажа, находившиеся на борту, сообщает местный телеканал BFM TV.

Известно, что крушение произошло около 10 часов утра по местному времени около аэродрома Артиг-де-Люссак. По данным BFM TV, лётчику было 60 лет, он был очень опытным и многократно летал в этом районе.

По предварительной информации, во время полёта у винтокрылой машины возникли технические проблемы с двигателем. Расследование инцидента ведёт специальная следственная группа.

Это четвёртое военное воздушное судно НАТО, разбившееся за двое суток.

Проверил раздел блогов, что то либерастня не спешит их писать на тему какое в НАТО дряхлое оружие, вертолеты пачками падают массово, что вина во все коррупция в странах НАТО и прочая лабута

gennady_77 06 апреля 2018 | 11:19

max3446: летчик набирал что-то в "телеграме" и отвлекся от штурвала? или каким боком сюда это?

sneer1 06 апреля 2018 | 11:33

gennady_77: А это как в анекдоте: "Поручик, о чем Вы думаете, глядя на этот кирпич? - О бабах-с! - Но почему, поручик?!? - А я всегда о них думаю!"
А вот это существо всегда думает о том, что "в Америке негров линчуют!"

pavelmistery 06 апреля 2018 | 11:25

max3446: Ну вы вроде взрослый человек, а ведетесь на откровенные фейки.

qwerty53 06 апреля 2018 | 11:58

pavelmistery: Французский телеканал фейкует Францию?
Получается ты сам фейк и есть.
Или как там...Фома, ....которому нос на базаре...:))

isnowanaarene 06 апреля 2018 | 11:35

max3446: Совсем ипанулся.

mikhail_spb_ 06 апреля 2018 | 11:11


Российское народонаселение надеется, что роскомпозор сделает, наконец, долгожданный шаг - запретит Интернет!

tvitov66 06 апреля 2018 | 11:24

mikhail_spb_: да чо там интернет - давно пора законодательно запретить электронам бегать по проводам и радиоволны ... проклятый Запад тогда сдохнет в бессильной злобе!

hastings 06 апреля 2018 | 11:25

mikhail_spb_: а зачем нам в стране проект ЦРУ? Да и ничего полезного в нем нет - одни гей сайты да смущающие молодые умы оппозиционные видеоролики.

budweiser23 06 апреля 2018 | 11:11

Интересно, что Дуров им засадит и будет ли это с разбега, или медленная пенетрация?

elenaprekrasnaya2009 06 апреля 2018 | 11:12

Надо подать иск о блокировке самого Роскомнадзора, как бесполезной и даже вредной для российского общества организации.
И еще - Роскомнадзор гадит тем, на чьи деньги весело живет, т.е. - нам.

(комментарий скрыт)

ansata 06 апреля 2018 | 11:19

Всех не перевешаете! (с)

plank1957 06 апреля 2018 | 11:20

А что, приказы ФСБ имеют силу закона? А если ФСБ потребует, чтобы мы удавились? Веревку с мылом свои приносить или казенные выдадут?

sneer1 06 апреля 2018 | 11:37

plank1957: Вполне может. Недавно же прошел в Госдуме законопроект, по которому призывников обязали являться в военкомат без повестки, по повестке, полученной родственниками и т.д. так что - вполне. С другой стороны, недавно опять же Госдума разрешила гражданам собирать в лесу валежник. Обменяли пушечное мясо на древесину. И про веревка закон, боюсь , не за горами.

plank1957 06 апреля 2018 | 11:50

sneer1:
Формально ГД имеет право принимать законы, а вот ФСБ с какой стати?

sneer1 06 апреля 2018 | 11:53

plank1957: Ну что Вы как маленький.. Ну хочется им. Очень. А, как известно, если нельзя, но очень хочется, - то можно

oppicruss 06 апреля 2018 | 11:21

Иски какие то, только время терять! Пинком под зад из России этот Телеграмм с его хозяевами. Пошли вон, уроды!

neitral_n 06 апреля 2018 | 11:28

Вот пральное решение- всё через суд. С обжалованиями вплоть до Стокгольма!

bignick 06 апреля 2018 | 11:36

Куда-бы подать иск о блокировке роскомнадзора?

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