Целых 4 процента россиян рассчитывают, что российская сборная победит на предстоящем Чемпионате мира

Таковы результаты опроса Фонда «Общественное мнение», 17 процентов респондентов считают, что сборной удастся выйти из группы, но дальше по турнирной сетке она не пройдёт. 14 процентов полагают, что российские футболисты на выйдут в плейофф.

12 процентов участников опроса полагают, что сборная России выйдет в полуфинал или даже пробьётся в финал. Ещё 9 процентов считают, что россияне остановятся на четвертьфинальной стадии.

Треть респондентов сказали, что футболом не интересуются.