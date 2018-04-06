Целых 4 процента россиян рассчитывают, что российская сборная победит на предстоящем Чемпионате мира
Таковы результаты опроса Фонда «Общественное мнение», 17 процентов респондентов считают, что сборной удастся выйти из группы, но дальше по турнирной сетке она не пройдёт. 14 процентов полагают, что российские футболисты на выйдут в плейофф.
12 процентов участников опроса полагают, что сборная России выйдет в полуфинал или даже пробьётся в финал. Ещё 9 процентов считают, что россияне остановятся на четвертьфинальной стадии.
Треть респондентов сказали, что футболом не интересуются.
Комментарии28
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igorwer 06 апреля 2018 | 10:36
:))) а где остальные 86%... может наоборот?! Деревянные не выигрывают.
dataan 06 апреля 2018 | 10:50
Абсолютно пох что там и как наша сборная. Смотреть на 22 миллионеров бегающих по полю за мячиком и при этом восхищаться если кто-то из них попадет в большую букву П .... - полный дебелизм.
vlad2 06 апреля 2018 | 11:08
igorwer: 86% еще не бухнули. 4% и не прекращали, бухать.
punyoshohlai 06 апреля 2018 | 10:36
Почему не 86%?
Странно
hz6691 06 апреля 2018 | 11:01
punyoshohlai: Так гарант по этому вопросу не высказался, поэтому и смятение в головах.
stebinmaku 06 апреля 2018 | 10:38
Российская футбольная сборная может победить только в одном случае - если не приедут остальные команды..
testmeter 06 апреля 2018 | 10:49
stebinmaku: А так оно скорей всего и будет
pwlasik 06 апреля 2018 | 10:38
Целых 4 процента россиян просто ещё не проспались :)
sagen 06 апреля 2018 | 10:40
И сменит на этом посту сборную Северной Кореи, нынешнего чемпиона. Телевидение уже готово к такой победе, уже сполоснули рот дерьмом перед эфиром
kochar 06 апреля 2018 | 10:40
Целых 4 процента алкоголиков рассчитывают, что российская сборная победит на предстоящем Чемпионате мира.
vlabumur 06 апреля 2018 | 10:42
Победим не победим ,но хоть одно очко наберем.
Верим ,в ребят.Костьми лягут ,но крупно не проиграют.
glotov 06 апреля 2018 | 10:49
vlabumur: Главное, чтоб играли зрелищно. "Осторожный" стиль игры, приводящий к робости на поле со времен Лобановского никак не искореняется.
glotov 06 апреля 2018 | 10:47
Все логично. Математическая вероятность победы тоже ведь не нулевая. Сложно ее подсчитать, но она действительно в районе 4х процентов.
platonnekafrin 06 апреля 2018 | 10:49
Вот если бы чемпионат играли ночью и в хоккей, то Путин бы помог России победить.
fessgray 06 апреля 2018 | 11:07
platonnekafrin: путин традиционно помогает россии проигрывать, почему бы тут помог?! где логика?!
platonnekafrin 06 апреля 2018 | 11:14
fessgray: Дело в том, что в каждом матче ночной хоккейной лиги Владимир Путин забивает с каждым годом всё больше и больше.
Злые языки утверждают, что шайбами управляет Песков (по рации), другие злословят, мол, вратарь без глаз, но 86% уверены в хоккейном мастерстве нацлидера.
max3446 06 апреля 2018 | 10:51
Ставшая символом счастливого украинского пенсионера в агитационном ролике президента Порошенко жительница Чернигова Раиса Кузьменко заняла три тысячи гривен на лекарства и до сих пор ждет повышения пенсии.
Об этом говорится в сюжете украинского пропагандистского телеканала ТСН.
В холодильнике пенсионерки молоко и запасы консервации. Фруктов или мяса давно не было.
«За что мне жить? Я взяла бутылку молока, закипятила и мне этого хватает на неделю.
Домашнее, все на рынке покупается. Я тоже яблочки хочу, какую апельсинку», — говорит Раиса Кузьменко, пенсия которой составляет 1 900 гривен. Из этой суммы полторы тысячи женщине приходится отдавать за коммунальные услуги.
В телевизионном ролике в поддержку президента — Раиса Кузьменка стала образцом счастливого пенсионера.
«Я проработала 43 года. Наконец получила большую пенсию», — произносит пенсионерка в ролике.
max3446 06 апреля 2018 | 10:53
max3446: поклонники майдана. оппозиционная либерастня, вот, читайте, к чему приводит власть ваших проевропейских хозяев.
testmeter 06 апреля 2018 | 10:51
Кто-то еще верит, что ЧМ2018 состоится на России?!
scullll 06 апреля 2018 | 11:46
testmeter: Ну допустим я верю. Есть какие то предпосылки, что не состоится? С ФИФА контракт подписан, неустойку она платить не будет. А если не приедет сб. Англии, да и хрен с ней.
vreyhardn 06 апреля 2018 | 10:55
Неужели целых 4% находятся на принудительном лечении!
ivar1964 06 апреля 2018 | 10:55
А я думаю, что если никто не приедет, то шансы будут намного выше!
vlad2 06 апреля 2018 | 11:13
ivar1964: именно так. Как вариант: Россия выкинет очередную глупость, европа бойкотирует чм, сборная России становится одним из фаворитов и в финале по пенальти со сборной Белоруссии выиграет.
sm59 06 апреля 2018 | 10:56
Треть россиян не интересуются футболом. Еще треть - интересуются только как новостями ... со скуки. А из остальных, интересующихся - 90%- наркоманы-болельщики, которым нужна иллюзия значимости (под пивко на диване или в окружении таких же балбесов).
А вот платят за эту иллюзию ВСЕ!
Благодаря хитро ...мудрой партии и правительству, которым проще создавать иллюзии, чем делать дело.
grishakras 06 апреля 2018 | 11:03
12 процентов полуумных всегда присутствуют в любом обществе. Они то и составляют электорат жирика .
fessgray 06 апреля 2018 | 11:05
Странно, что не 76% ...у нас же по последней переписи столько идиотов и даунов.
ed10075 06 апреля 2018 | 11:09
Эти 4 процента тяжело больны синдромом Фурсенко. Этот блаженный шесть лет назад, видимо в период обострения заявил, что Россия выиграет ЧМ.
bratec_kot 06 апреля 2018 | 11:41
Просто эти 4% уже скинулись на подкуп судей, либо участвовали в разработке нового препарата - "фульдоний ". И теперь тайно подсыпают его сборникам, когда те приходят в бар побухать всей командой))))