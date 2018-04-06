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10:31, 06 апреля 2018

Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе приговорена к 24 годам тюремного заключения

Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе приговорена к 24 годам тюремного заключения за коррупцию и злоупотребление полномочиями.
Пак Кын Хе занимала должность президента с 2013 по 2017 годы и была отстранена от должности парламентом Республики Корея. В марте 2017 года её арестовали.
Ранее по этому же делу подруга президента Чхве Сун Син была приговорена к 20 годам тюремного заключения.

Комментарии

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svirepyi_gary 06 апреля 2018 | 10:35

Эта Пак Кхы Хе и ейная подруга – наш человек….
Она как Путин и братьЯ Роттенберги….
Как Путин и Тимченко.
Как Путин и панамский вялочленист Ралдугин.
Как Медведев и Алишер Усманов.
Как Дерипаска и Первый Вице-Премьер.....

Пак Кхы Хе – в президенты России.

trender 06 апреля 2018 | 10:37

svirepyi_gary: А Путина куда? Хотя у нас герб и двухголовый, но нам двоих таких не прокормить.

svirepyi_gary 06 апреля 2018 | 11:02

trender: А Путину забронировано место в гаагском трибунале.

mikhail_spb_ 06 апреля 2018 | 10:35


Вот именно для того, чтобы не оказаться на её месте, нацдилер и придумал бесконечные пролонгации.

kryymsdyk 06 апреля 2018 | 10:35

Это не Россия, однако.
Другая планета

piter_ug 06 апреля 2018 | 10:37

Если применить математику, то по расеянским меркам пересиделец может получить 3-4 пожизненных.

stas_russkiy 06 апреля 2018 | 10:46

piter_ug: "...3-4 пожизненных..."

Дороговато для бюджета... Каддафи в своё время получил более дешёвое, но, и более эффективное наказание...

platonnekafrin 06 апреля 2018 | 10:54

А нашего если и приговорят, то отбывать свой срок он будет на работе... А что!? Когда Конституция кончится, то можно и по приговору суда президентствовать.

max3446 06 апреля 2018 | 11:00

Несколько дней назад украинцам сообщили крайне неприятное известие — генерального прокурора Юрия Луценко внезапно не пустили на самолет, следовавший из Амстердама в Нью-Йорк.

То есть отказали во въезде в государство, по сути, поставившее его на высокую должность (презрев наркологический анамнез, дурные манеры и отсутствие у назначенца какого бы то ни было юридического образования).

Об этом скандальном инциденте с известной долей злорадства сообщил депутат Рады Добродомов, представляющий не то чтобы оппозиционную, но конкурирующую с «Блоком Петра Порошенко» фракцию. Не верить ему мы не можем, и мы верим, несмотря на вялые попытки обслуги Юрия Луценко делать большие глаза — мол, шеф никуда и не собирался.

Интересна трактовка причин американского политического кунштюка — якобы Луценко хотел получить аудиенцию у неких лоббистов с тем, чтобы они повлияли на кураторов, а те, в свою очередь, дали генпрокурору ярлык на должность премьер-министра Украины.

Но американская виза оказалась аннулированной.

Собственно, ни для кого не секрет, что высшие должности в Киеве раздаются исключительно с ведома и одобрения американских гарантов незалежности. Именно так выглядит суверенитет и субъектность новых демократий в современном англосаксонском понимании.

Эпический провал миссии Луценко одни эксперты трактуют как показатель общего презрительного отношения кураторов к Украине как к «чемодану без ручки», а другие — как следствие иезуитской игры Петра Порошенко со своими условными соратниками, который манит, манит, а потом раз — и подставит. Ведь мечту о возможном наследовании должности премьера Луценко коварно подбросил, разумеется, сам Петр Алексеевич.

(комментарий скрыт)

fessgray 06 апреля 2018 | 11:03

Жаль мы не Корея! Нашего бы туда же ... на соседние нары.
А вообще в Корее вышло на улицу тысяч 500 вот и добились справедливости. Мы бы вышли у нас бы справедливость была.

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