Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе приговорена к 24 годам тюремного заключения за коррупцию и злоупотребление полномочиями.

Пак Кын Хе занимала должность президента с 2013 по 2017 годы и была отстранена от должности парламентом Республики Корея. В марте 2017 года её арестовали.

Ранее по этому же делу подруга президента Чхве Сун Син была приговорена к 20 годам тюремного заключения.